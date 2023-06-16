ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງອົງການເນໂຕ້ ທ່ານເຈັນສ໌ ສໂຕລເຕັນເບີກ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ສົງຄາມໃນຢູເຄຣນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຢືນຄຽງຂ້າງຢູເຄຣນ ແລະສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ.
ທ່ານສໂຕລເຕັນເບີກ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນຂະນະທີ່ທ່ານເດີນທາງໄປເຖິງສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງອົງການເນໂຕ້ວ່າ ໃນການລິເລີ້ມການໂຈມຕີຕອບໂຕ້ຄືນທີ່ມີການຄອງຄອຍຖ້າມາໄດ້ດົນນານແລ້ວນັ້ນ ຢູເຄຣນໄດ້ສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າແລະປົດປ່ອຍດິນແດນ ທີ່ຖືກກຳລັງຣັດເຊຍຢຶດຄອງ ໃນລະຫວ່າງທີ່ເກີດ ການສູ້ລົບກັນຢ່າງດຸເດືອດ.
ໃນເວລາຕໍ່ມາ ນາຍພົນມາກ ມິລລີ ປະທານເສນາທິການຮ່ວມຂອງທຳນຽບຫ້າແຈ ກໍໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການຊັ່ງຊາດັ່ງກ່າວ ໂດຍການບອກກັບພວກນັກຂ່າວທີ່ນະຄອນບຣັສເຊິລສ໌ ວ່າ ຢູເຄຣນ “ໄດ້ສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າ” ໃນຂະນະທີ່ຮັບຮູ້ວ່າ “ມັນເປັນການສູ້ລົບທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ມັນເປັນການສູ້ລົບທີ່ນອງເລືອດ.”
ທ່ານມິລລີກ່າວວ່າ ຂວັນກຳລັງໃຈຂອງທະຫານຣັດເຊຍ “ແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍສູງປານໃດ” ແລະການນຳພາຂອງມົສກູຍັງມີການຂາດຕົກບົກຜ່ອງ.
ທ່ານສໂຕລເຕັນເບີກ ກ່າວວ່າ ການບຸກຄືບໜ້າໄດ້ຂອງກີຢິບ ແມ່ນ “ເປັນຍ້ອນຄວາມເກັ່ງກ້າ ພິລາດອາດຫານ ທະຫານທີ່ມີຄວາມສາມາດຂອງຢູເຄຣນ ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍໄດ້ເນັ້ນຢ້ຳແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການສະໜັບສະໜຸນຂອງພັນທະມິດເນໂຕ້ ທີ່ໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນມາໄດ້ຫຼາຍໆເດືອນແລ້ວນັ້ນ ທີ່ຈິງແລ້ວ ມັນໄດ້ພາໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງຢູ່ໃນສະໜາມລົບ.”
ທ່ານໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ຍິ່ງຢູເຄຣນປະສົບຜົນສຳເລັດຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່າໃດ ມັນກໍຍິ່ງ ຈະກົດດັນຕໍ່ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດິເມຍ ປູຕິນຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຕະເຈລະຈາ ແລະໃຫ້ຢູເຄຣນມີທ່າແຮງເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນການເຈລະຈາສັນຕິພາບ.
ທ່ານສໂຕນເຕັນເບີກກ່າວວ່າ ຖ້າບັນດາປະເທດພັນທະມິດຕ້ອງການສັນຕິພາບທີ່ຍືນຍົງຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງທະ ຫານແກ່ຢູເຄຣນ.
ນອກນັ້ນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ສຽງປືນໄດ້ຢຸດຂະບວນລົດສະຫະປະຊາຊາດເປັນເວລາສັ້ນໆ ໃນຂະນະທີ່ຂະບວນລົດດັ່ງກ່າວກັບຄືນສູ່ເຂດຄວບຄຸມຂອງຝ່າຍຢູເຄຣນ ຫຼັງຈາກໄດ້ເຂົ້າໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງໄຟຟ້ານິວເຄລຍຊາໂປຣິສເຊຍ ທີ່ຢູ່ໃນເຂດຄວບຄຸມຂອງຝ່າຍຣັດເຊຍ.
ຂະບວນລົດທີ່ນຳພາໂດຍທານຣາຟາແອລ ກຣອສຊີ ຜູ້ອຳນວຍການອົງການພະລັງງານປະລະມະນູສາກົນ ບໍ່ໄດ້ຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍແຕ່ປະການໃດ ແລະກໍບໍ່ມີຜູ້ໃດ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ອີງຕາມໂຄສົກອົງການ IAEA ທີ່ກ່າວຕໍ່ ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.