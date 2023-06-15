ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງອົງການເນໂຕ້ ທ່ານເຈນສ໌ ສໂຕນເທັນເບີກ ກ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ສົງຄາມໃນຢູເຄຣນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຈຳເປັນຕ້ອງຢືນຢູ່ຄຽງຂ້າງກັບຢູເຄຣນ ແລະສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ.
ທ່ານສໂຕນເທັນເບີກ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄປຮອດສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງອົງການເນໂຕ້ວ່າ ຫລັງຈາກໄດ້ເປີດສາກການໂຈມຕີຕອບໂຕ້ຄືນ ທີ່ຄາດໄວ້ມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວ ຢູເຄຣນກໍໄດ້ຮັບຄວາມຄືບໜ້າ ແລະປົດປ່ອຍດິນແດນທີ່ຍຶດຄອງອອກມາຈາກກຳລັງທະຫານຂອງຣັດເຊຍ ໃນລະຫວ່າງການສູ້ລົບກັນຢ່າງຮຸນແຮງ.
ທ່ານສໂຕນເທັນເບີກ ກ່າວວ່າ "ນີ້ແມ່ນຍ້ອນຄວາມເກັ່ງກ້າ, ກ້າຫານ, ຄວາມຄ່ອງ ແຄ້ວຂອງທະຫານຢູເຄຣນ, ແຕ່ມັນຍັງຊີ້ແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນອີກວ່າ ການສະໜັບ ສະໜູນຂອງປະເທດພັນທະມິດເນໂຕ້ທີ່ມອບແກ່ຢູເຄຣນມາເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນນັ້ນ ໃນຕົວຈິງແລ້ວ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມແຕກຕ່າງຢູ່ໃນສະໜາມລົບ."
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ໃນໄລຍະນີ້ ຍິ່ງຢູເຄຣນປະສົບຜົນສຳເລັດຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່າໃດ ມັນກໍຍິ່ງ ຈະກົດດັນຕໍ່ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ, ທ່ານວລາດິເມຍ ປູຕິນຫຼາຍຂຶ້ນ ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຕະເຈລະຈາ ແລະໃຫ້ຢູເຄຣນມີທ່າແຮງເພີ້ມຂຶ້ນໃນການເຈລະຈາສັນຕິພາບ.
ທ່ານສໂຕນເທັນເບີກກ່າວວ່າ ຖ້າບັນດາປະເທດພັນທະມິດຕ້ອງການສັນຕິພາບທີ່ຍືນຍົງຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງທະຫານແກ່ຢູເຄຣນ.
ນໍເວ ແລະເດັນມາກປະກາດຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມກັນເພື່ອສະໜອງລູກປືນໃຫຍ່ຫຼາຍພັນລູກໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ.
“ຢູເຄຣນມີຄວາມຕ້ອງການລູກປືນໃຫຍ່ອັນຮີບດ່ວນ. ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາໄດ້ຕັດສິນໃຈ ເຮັດຮ່ວມກັບກໍາລັງທະຫານເດັນມາກໃນການບໍລິຈາກຄັ້ງໃຫມ່ ເພື່ອໃຫ້ຢູເຄຣນ ໄດ້ ຮັບລູກປືນໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ຂອງ ນໍເວ, ທ່ານບຈອນ ອາຣີລ ແກຣມ (Bjørn Arild Gram) ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງ ການສະບັບນຶ່ງ.
ກອງທັບຢູເຄຣນກ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ສະກັດກັ້ນລູກສອນໄຟນຳວິຖີຂອງຣັດເຊຍ ພ້ອມທັງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບທີ່ບັນທຸກລະເບີດ 20 ລຳທີ່ສົ່ງຂຶ້ນໄປໂດຍຣັດເຊຍ.
ສ່ວນຢູ່ໃນແຫຼມໄຄຣເມຍທີ່ຄວບຄຸມໂດຍຣັດເຊຍນັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຣັດເຊຍກ່າວວ່າ ຝ່າຍຕົນໄດ້ຍິງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງຢູເຄຣນຕົກ 9 ລຳ.