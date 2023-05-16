ໃນຂະນະທີ່ໂລກລໍຖ້າສຳລັບ ຢູເຄຣນ ທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນການໂຈມຕີຕອບໂຕ້ ທີ່ຖືກຄາດວ່າ ຈະເກີດຂຶ້ນໃນລະດູບານໃໝ່ຕໍ່ ຣັດເຊຍ ນັ້ນ, ຮອງເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການ NATO ທ່ານ ມຽດຈາ ຈວນນາ (Mircea Geoană) ໄດ້ເຕືອນ ຈີນ ບໍ່ໃຫ້ສະໜອງການສະໜັບສະໜູນທາງທະຫານຕໍ່ ມົສກູ ໃນຂະນະທີ່ ຣັດເຊຍ ສືບຕໍ່ການບຸກລຸກທີ່ໂຫດຮ້າຍ ແລະ ຜິດກົດໝາຍຂອງພວກເຂົາ.
ທ່ານ ຈວນນາ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ໃນການສຳພາດ ເມື່ອວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາວ່າ “ພວກເຮົາຍັງບໍ່ໄດ້ເຫັນສັນຍານຂອງ ຈີນ ນຳສົ່ງອາວຸດທາງທະຫານໄປຊ່ວຍເຫຼືອ ຣັດເຊຍ ເທື່ອ, ແຕ່ພວກເຮົາຮູ້ວ່າການປຶກສາຫາລືຕ່າງໆແມ່ນກຳລັງດຳເນີນຢູ່. ນີ້ຈະເປັນການຕັດສິນໃຈທີ່ຮ້າຍແຮງຫຼາຍໆໂດຍ ຈີນ ທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບບໍ່ພຽງແຕ່ສາຍພົວພັນຂອງເຂົາເຈົ້າກັບພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຊື່ສຽງຂອງ ຈີນ ແລະ ທົ່ວໂລກ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍ ແມ່ນ “ຜູ້ຮຸກຮານ” ໃນສົງຄາມ ຢູເຄຣນ, ແລະ ການຕິດອາວຸດໃຫ້ ມົສກູ ແມ່ນ “ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາກ່າວປະນາມຢ່າງແຮງຫຼາຍ, ຫຼາຍ, ຫຼາຍ.”
ຢູ່ທຳນຽບຫ້າແຈເມື່ອວັນຈັນວານນີ້, ໂຄສົກທຳນຽບຫ້າແຈ ພົນຈັດຕະວາ ແພັດ ຣາຍເດີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ໄດ້ທຳການສື່ສານກັບ ຈີນ ກ່ຽວກັບ “ຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາໃນທາງລົບ ກ່ຽວກັບ ການສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດໃຫ້ ຣັດເຊຍ.”
ທ່ານ ຣາຍເດີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ຈະຂະຫຍາຍເວລາຂອງສົງຄາມນີ້ອອກໄປຕື່ມ, ການເຂົ້າຄອບຄອງ ຢູເຄຣນ ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ, ແລະ ຜົນໃນປະຊາຊົນທີ່ບໍລິສຸດຫຼາຍພັນຄົນ ຖືກຂາຍຕາຍໃນ ຢູເຄຣນ ນັ້ນ, ມັນຍັງຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນກຸ່ມຂອງຫຼາຍປະເທດ ທີ່ພະຍາຍາມຈະລຶບລ້າງ ຢູເຄຣນ ໃນຖານະເປັນປະເທດນຶ່ງ.”