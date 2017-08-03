ມືລະເບີດ ສະຫຼະຊີບ ກຸ່ມຕາລີບານ ສັງຫານ ທະຫານ ສຫລ 2 ຄົນ ໃນ ອັຟການິສຖານ

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານຂອງ ສະຫະລັດ ແລະ ອົງການ NATO ໄດ້ກ່າວວ່າ ທະຫານ
ສະຫະລັດ 2 ຄົນ ໄດ້ຖືກສັງຫານ ແລະ ອີກ 4 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ໃນເວລາຂະບວນລົດ
ອົງການ NATO ໄດ້ຖືກໂຈມຕີ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ຢູ່ທີ່ແຂວງ Kandahar ຂອງ ອັຟກາ
ນິສຖານ ບ່ອນທີ່ຍັງເກີດບັນຫາຂັດແຍ້ງນັ້ນ.
ທ່ານ Jeff Davis ໂຄສົກທຳນຽບຫ້າແຈ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດໃດໆຕື່ມອີກ. ແຕ່ ກຸ່ມ
ຕາລີບານ ກ່າວວ່າ ນຶ່ງໃນຈຳນວນມືລະເບີດສະຫລະຊີບ ຂອງຕົນ ໄດ້ຂັບລົດທີ່ບັນທຸກ
ດິນລະເບີດ ແລ່ນເຂົ້າໃສ່ຂະບວນລົດດັ່ງກ່າວ.
ກຸ່ມຕາລີບານຍັງກ່າວວ່າ ພວກທະຫານ 15 ຄົນ ທີ່ມາຈາກ “ກອງກຳລັງຍຶດຄອງ
ຕ່າງຊາດ” ຮວມທັງ ນາຍທະຫານ “ຂັ້ນສູງ” ສອງຄົນ ໄດ້ຖືກສັງຫານ. ກຸ່ມຕາລີບານ
ມັກກ່າວອ້າງຕົວເລກ ຂອງຜູ້ທີ່ເສຍຊີວິດ ເກີນຄວາມເປັນຈິງ ເມື່ອອອກມາອ້າງເອົາ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ.
ພວກທະຫານສີ່ຄົນຂອງອົງການເນໂຕ້ ທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ໄດ້ຮັບການຮັກສາປິ່ນປົວ
ຢູ່ທີ່ສະຖານທີ່ການແພດ ຂອງກຳລັງປະສົມ ແລະ ບາດແຜຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຖືວ່າ
ບໍ່ເປັນໄພອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ.
ນາຍພົນ John Nicholson ຜູ້ບັນຊາການ ກຳລັງໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜູນ ຂອງ
ອົງການເນໂຕ້ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ໃນນາມຂອງພວກຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງ ຈາກກຳລັງ
ປະຕິບັດພາລະກິດ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທີ່ເດັດດ່ຽວ ຂ້າພະເຈົ້າສະແດງຄວາມ
ເສົ້າສະຫລົດໃຈ ຕໍ່ບັນດາຄອບຄົວ ຂອງເພື່ອນສະຫາຍທັງຫຼາຍ ທີ່ໄດ້ສູນເສຍຊີວິດ.
ພວກທະຫານເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ມອບຊີວິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນການຮັບໃຊ້ພາລະກິດ
ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຍິ່ງ ສຳລັບ ສະຫະລັດ ບັນດາພັນທະມິດ ແລະ ບັນດາພາຄີຂອງ
ພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຈະເທີດທູນການເສຍສະລະຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ດ້ວຍການ
ອຸທິດຕົນ ເພື່ອປົກປ້ອງບ້ານເກີດເມືອງນອນ ຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຈະເຮັດຫຼ້ອນ
ພາລະກິດ ຊຶ່ງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເສຍສະລະຊີວິດໃຫ້ນັ້ນ.”
ຖະແຫລງການຂອງອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ Kandahar ໄດ້ກ່າວວ່າ ຂະບວນລົດ
ໄດ້ບັນທຸກພວກທະຫານຕ່າງຊາດ ໄປຍັງສະໜາມບິນ ໂດຍຜ່ານເມືອງ Kandahar
ໃນເວລາທີ່ລົດລະເບີດສະຫລະຊີບຄັນນຶ່ງແລ່ນເຂົ້າຕຳ. ຖະແຫລງການ ໄດ້ກ່າວວ່າ
ແຮງລະເບີດ ໄດ້ທຳລາຍລົດຄັນນຶ່ງ ໃນຂະບວນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດຫຍັງຕື່ມອີກ.
ແຂວງ Kandahar ແມ່ນຮູ້ຈັກກັນດີ ວ່າ ເປັນແຫຼ່ງກຳເນີດ ຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ຊຶ່ງການ
ຟື້ນຕົວຄືນຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ
ພິຈາລະນາ ທີ່ຈະສົ່ງກຳລັງທະຫານອາເມຣິກັນ ກັບຄືນເຂົ້າໄປ ອັຟການິສຖານ ອີກ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ