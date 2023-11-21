ເນໂຕ້ ພິຈາລະນາ ສົ່ງກອງກຳລັງເພີ້ມເຕີມ ໄປແຫຼມບາລກັງ ຕາເວັນຕົກ ທ່າມກາງຄວາມຮຸນແຮງ

ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງອົງການເນໂຕ້ (NATO) ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ພັນທະມິດກຳລັງທົບທວນການເພີ່ມຈຳນວນເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາສັນຕິພາບຂອງອົງການເນໂຕ້ຢ່າງຖາວອນໃຫ້ແກ່ໂກໂຊໂວ (Kosovo) ແລະ ບອສເນຍ (Bosnia) ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະຄຳເຕືອນກ່ຽວກັບການແຊກແຊງຂອງຣັດເຊຍ ກຳລັງເພີ້ມຂຶ້ນ.
ໃນບອສເນຍ ແລະເຮີເຊໂກວີນາ (Herzegovina), ບ່ອນທີ່ຜູ້ນໍາຊາວເຊີເບຍໃນບອສເນຍ ໄດ້ຍົກລະດັບວາທະສາດ ໃນການສະແຫວງຫາ ການແຍກຕົວອອກຈາກສະຫະພັນ, ທີ່ທ່ານເຈັນສ໌ ສໂຕລເທັນເບີກ (Jens Stoltenberg) ຜູ້ນຳຂອງເນໂຕ້ ກ່າວວ່າ ພັນທະມິດຂອງເນໂຕ້ "ສະຫນັບສະຫນູນຢ່າງໜັກ
ແໜ້ນ ຕໍ່ອະທິປະໄຕ ແລະຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງບອສເນຍ-ເຮີເຊໂກວີນາ (Bosnia-Herzegovina)."
"ພວກເຮົາກັງວົນ ກ່ຽວກັບພວກແບ່ງແຍກດິນແດນ ແລະວາທະສາດທີ່ສ້າງຄວາມແຕກແຍກ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການແຊກແຊງຈາກຕ່າງປະເທດໃນທາງທີ່ບໍ່ດີ, ລວມທັງຣັດເຊຍ," ທ່ານ ສໂຕລເທັນເບີກ ກ່າວໃນນະຄອນຫຼວງ ຊາຣາເຢໂວ (Sarajevo).
ທ່ານ ສໂຕລເທັນເບີກ ຕໍ່ມາໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ຢຸດຢູ່ແວ່ທີ່ໂກໂຊໂວ, ເຊິ່ງໃນວັນທີ 24 ເດືອນກັນຍາ, ພວກຜູ້ຊາຍທີ່ມີອາວຸດໜັກ ຫຼາຍສິບຄົນ ທີ່ນໍາພາໂດຍນັກການເມືອງເຊີເບຍໃນໂກໂຊໂວ ທ່ານມີລານ ຣາໂດຊິກ (Milan Radojcic) ເຊິ່ງຖືກກ່າວຫາວ່າ ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບ ປະທານາທິບໍດີເຊີເບຍ ທ່ານອາເລັກຊານເດີ ວູຊິກ (Aleksandar Vucic) ໄດ້ໂຈມຕີຕໍາຫຼວດໂກໂຊໂວ ໃນເມືອງ ບັນສກາ (Banjska), ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຫນ້າທີ່ນຶ່ງຄົນເສຍຊີວິດ ແລະມີສ່ວນຮ່ວມ ກັບກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງລັດໃນການຕໍ່ສູ້ດ້ວຍປືນ ເປັນເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ຢູ່ໃນບໍລິເວນຂອງວັດ ອໍໂຕດັອກ ຂອງເຊີເບຍ.