ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ລອຍດ໌ ອອສຕິນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າທ່ານຄາດວ່າ ຢູເຄຣນ ຈະດຳເນີນການໂຈມຕີທາງທະຫານຄັ້ງໃໝ່ ໃນລະດູບານໃໝ່ນີ້ ເພື່ອຕອບໂຕ້ ຕໍ່ການໂຈມຕີຂອງ ຣັດເຊຍ, ໃນຂະນະທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຄ້ຳປະກັນ ຕໍ່ລັດຖະບານ ກີຢິບ ວ່າ ສະຫະລັດ ແລະ ພັນທະມິດຕາເວັນຕົກ ຍັງຄົງຢືນຢັດໃນການໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການປະຕິບັດການໃນສົງຄາມ.
ທ່ານ ອອສຕິນ ໄດ້ກ່າວໃນນະຄອນຫຼວງ ບຣັສໂຊລສ໌ ປະເທດ ແບລຈຽມ ຢູ່ກອງປະຊຸມຂອງບັນດາລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດອົງການ NATO ເພື່ອປຶກສາຫາລືການປະສານງານ ກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານໃໝ່ສຳລັບ ຢູເຄຣນວ່າ “ວັງເຄຣັມລິນ ແມ່ນກຳລັງເດີມພັນວ່າ ພວກເຂົາສາມາດແກ່ເວລາພວກເຮົາ ຈົນກວ່າບາງຢ່າງຈະສິ້ນສຸດລົງ.” ອາວຸດຍຸດໂທປະກອນຫຼາຍກວ່າເກົ່າໄດ້ຖືກສົ່ງໄປເທື່ອລະເລັກລະນ້ອຍ ແລະ ຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ, ແຕ່ ກີຢິບ ແມ່ນກຳລັງຂໍລັດຖະບານຕາເວັນຕົກໃຫ້ສົ່ງເຮືອບິນລົບທີ່ທັນສະໄໝຂອງເຂົາເຈົ້າໄປໃຫ້, ເຊິ່ງແມ່ນບາງສິ່ງທີ່ປະເທດຕາເວັນຕົກ ກຳລັງພິຈາລະນາຢູ່.
ທ່ານ ອອສຕິນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີການປະກາດຫຍັງທີ່ຈະເຮັດໃນມື້ນີ້.”
ກ່ອນວັນຄົບຮອບ 1 ປີຂອງການບຸກລຸກ ຢູເຄຣນ ໂດຍ ຣັດເຊຍ ໃນວັນທີ 24 ກຸມພານັ້ນ, ທ່ານ ອອສຕິນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຢືນສາມັກຄີໃນການສະໜັບສະໜູນຂອງພວກເຮົາສຳລັບການຕໍ່ສູ້ເພື່ອເສລີພາບຂອງ ຢູເຄຣນ. ແລະ ພວກເຮົາຈະຢືນຮ່ວມກັນ, ສາມັກຄີກັນ ແລະ ຢ່າງເດັດດ່ຽວໃຫ້ດົນເທົ່າທີ່ມັນຈະດົນ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ, “ສິ່ງທີ່ ຢູເຄຣນ ຢາກຈະເຮັດໃນຊ່ວງເວລາທຳອິດທີ່ເປັນໄປໄດ້ກໍແມ່ນເພື່ອສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ສ້າງກຳລັງໃຈ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂຕ່າງໆໃນສະໜາມລົບທີ່ຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ເຂົາເຈົ້າ.”
ນາຍພົນ ມາກ ມິລລີ, ປະທານເສນາທິການຮ່ວມ ຂອງທຳນຽບຫ້າແຈ, ໄດ້ເຕືອນວ່າ ໄຊຊະນະຂອງ ຢູເຄຣນ ແມ່ນບໍ່ແນ່ນອນ, ແລະ ວ່າ ຣັດເຊຍ ແມ່ນກຳລັງສືບຕໍ່ທຳການໂຈມຕີຂອງພວກເຂົາໃສ່ພາກພື້ນອຸດສາຫະກຳ ດອນບາສ ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ.
ທ່ານໄດ້ອະທິບາຍຄວາມກ້າວໜ້າຂອງ ຣັດເຊຍ ວ່າ “ຊ້າ,” ໂດຍເວົ້າວ່າ “ມັນແມ່ນສົງຄາມທີ່ຟຸມເຟືອຍ, ພວກເຂົາແມ່ນກຳລັງໄດ້ຮັບການບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດຢ່າງໜັກ. ການນຳພາ ແລະ ກຳລັງໃຈຂອງພວກເຂົາ ແມ່ນບໍ່ດີຫຼາຍ. ແລະ ພວກເຂົາແມ່ນກຳລັງດີ້ນຮົນຢ່າງແຮງ.”