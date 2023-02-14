ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການ NATO ທ່ານ ເຈັນສ໌ ສໂຕລເທັນເບີກ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງຄວາມຈຳເປັນສຳລັບການສະໜອງລູກປືນເພີ່ມເຕີມໃຫ້ ຢູເຄຣນ ແລະ ສຳເລັດການນຳສົ່ງລົດຖັງທີ່ໄດ້ສັນຍາໄວ້ ກັບອຸປະກອນໜັກອື່ນໆ ໃນຂະນະທີ່ບັນດາລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດອົງການ NATO ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດຈາກກຸ່ມຂອງພັນທະມິດຢູເຄຣນ ທີ່ນຳໜ້າໂດຍ ສະຫະລັດ ເຕົ້າໂຮມກັນໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ບຣັສໂຊລສ໌ ປະເທດ ແບລຈ້ຽມ.
ທ່ານ ສໂຕລເທັນເບີກ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ ການເຈລະຈາໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງເວລາທີ່ສຳຄັນ, ແລະ ວ່າບັນດາພັນທະມິດຈະ “ແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຕ້ອງການອັນຮີບດ່ວນເພື່ອຂະຫຍາຍການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ ຢູເຄຣນ” ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້.
ທ່ານ ສໂຕລເທັນເບີກ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ອາທິດໜ້າ, ພວກເຮົາຈະລະນຶກເຖິງນຶ່ງປີຂອງສົງຄາມທີ່ໂຫດຮ້າຍໃນ ຢູເຄຣນ, ການບຸກລຸກຢ່າງເຕັມທີ່ຕໍ່ ຢູເຄຣນ ໂດຍ ຣັດເຊຍ. ແລະ ພວກເຮົາກໍບໍ່ເຫັນສັນຍານວ່າປະທານາທິບໍດີ ປູຕິນ ແມ່ນກຽມພ້ອມສຳລັບສັນຕິພາບ. ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຫັນແມ່ນກົງກັນຂ້າມ, ລາວແມ່ນກຳລັງກຽມພ້ອມສຳລັບການເຮັດສົງຄາມເພີ່ມເຕີມ, ສຳລັບການຮຸກຮານຄັ້ງໃໝ່ ແລະ ການໂຈມຕີຄັ້ງໃໝ່.”
ທ່ານ ສໂຕລເທັນເບີກ ໄດ້ກ່າວວ່າຄວາມຄາດຫວັງຂອງບັນດາພັນທະມິດທີ່ຈະສະໜອງເຮືອບິນລົບໃຫ້ຢູເຄຣນ “ບໍ່ແມ່ນບັນຫາທີ່ຮີບດ່ວນທີ່ສຸດໃນເວລານີ້, ແຕ່ມັນແມ່ນການປຶກສາຫາລືທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່.”
ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວວ່າການປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບການສະໜອງລະບົບຕ່າງໆທີ່ ຢູເຄຣນ ຍັງບໍ່ທັນມີເທື່ອ, ແຕ່ມັນຍັງກ່ຽວກັບ ການຮັບປະກັນວ່າອັນທີ່ເຂົາເຈົ້າມີຢູ່ແມ່ນໃຊ້ໄດ້ດັ່ງທີ່ມັນຄວນເປັນ.
ທ່ານ ສໂຕລເທັນເບີກ ເວົ້າວ່າ “ນີ້ໄດ້ກາຍເປັນສົງຄາມທີ່ສິ້ນເປືອງ, ແລະ ສະນັ້ນມັນຍັງເປັນການຕໍ່ສູ້ດ້ານການຂົນສົ່ງ ແລະ ນີ້ແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ໃຫຍ່ໂດຍບັນດາພັນທະມິດ ທີ່ຈະສາມາດນຳເອົາລູກປືນ, ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ, ອາໄຫຼ່ເຊິ່ງມີຄວາມຕ້ອງການມາໃຫ້ໄດ້.”
ໃນວັນຈັນວານນີ້, ທ່ານ ສໂຕລເທັນເບີກ ໄດ້ກ່າວວ່າການໂຈມຕີຄັ້ງໃໝ່ທີ່ສຳຄັນຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງ ຢູເຄຣນ ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນແລ້ວ ກ່ອນວັນຄົບຮອບການບຸກລຸກ ທີ 24 ກຸມພາ.
ເມືອງບາກມຸດ ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງ ຢູເຄຣນ ໃນວັນຈັນວານນີ້ໄດ້ປະສົບກັບການຍິງປືນໃຫຍ່ໂຈມຕີຢ່າງໜັກ. ກອງທັບຢູເຄຣນ ໄດ້ລາຍງານການລະດົມຍິງຂອງ ຣັດເຊຍ ຢູ່ໃນເຂດແນວໜ້າ ແລະ ໄດ້ກ່າວວ່າ 16 ສະຖານທີ່ຢູ່ອາໄສແມ່ນຖືກລະດົມຍິງໃສ່ ໃກ້ກັບເມືອງ ບາກມຸດ.