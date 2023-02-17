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ວັນສຸກ, 17 ກຸມພາ 2023
ໂລກ

ຫົວ​ໜ້າ​ອົງ​ການ​ເນ​ໂຕ້ ສັນ​ຍາ​ວ່າ ຈະ​ໃຫ້​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ ແກ່​ເທີ​ກີ ທີ່​ປະ​ສົບ​ໄພ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ

  • ວີໂອເອ
ນັກ​ກູ້​ໄພ​ຄົນ​ນຶ່ງ ຢືນ​ຢູ່​ຕໍ່​ໜ້າ​ຊາກ​ຫັກ​ພັງ ໃກ້​ຄຸ້ມ Aleyna Olmez ຊຶ່ງ​ມີ 17 ຄົນ​ ​ຖືກ​ຊ່ອຍ​ອອກ​ມາ ​ຈາກ​ຕຶກ​ອາ​ຄານ​ທີ່​ພັງ​ລົງ 248 ຊົ່ວ​ໂມງກ່ອນ ຫຼັງ​ຈາກ​​ໄດ້​ເກີດແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ພາກ​ໃຕ້​ ຂອງ​ເທີ​ກີ ແລະ​ຊີ​ເຣຍ ​ວັນ​ທີ 16 ກຸມ​ພາ 2023.

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ອົງ​ການ​ເນ​ໂຕ້ ທ່ານ​ເຈັນ​ສ໌ ສ​ໂຕ​ລ​ເຕັນ​ເບີກ ຢ້ຽມ​ຢາມ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ອັງ​ກາ​ຣາ​ຂອງ​ເທີ​ກີ ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້ ເພື່ອ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເປັນ​ເອກ​ກະ​ພາບ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ເກີດ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ ໃນ​ອາ​ທິດແລ້ວ ທີ່​ໄດ້​ສ້າງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ ​ໃຫ້​ແກ່​ບາງ​ເຂດ​ຂອ​ງ​ເທີ​ກີ ແລະ​ຊີ​ເຣຍ.

ໃນ​ການ​ຖະ​ແຫຼງ ຄຽງ​ຂ້າງ​ກັບ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ເທີ​ກີ ທ່ານ​ເມ​ວ​ລຸດ ຊາ​ວູ​ໂຊ​ກ​ລູ ທ່ານສ​ໂຕ​ລ​ເຕັນ​ເບີກ ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ວ່າ ອົງ​ການ​ເນ​ໂຕ້​ຢືນ​ຢູ່ກັບ​ປະ​ເທດ​ເທີ​ກີ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ສະ​ມາ​ຊິກ ​ຂອງ​ເນ​ໂຕ້ ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຕ້ອງ​ການ.

“ພວກ​ເຮົາ​ຂໍ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຄຳ​ນັບຕໍ່​ຄວາມ​ກ້າ​ຫານ​ຂອງ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຮັບ​ມື​ກັບ​ເຫດ​ສຸກ​ເສີນຂອງ​ເທີ​ກີ ​ແລະ​ພວກ​ເຮົາາ​ຂໍ​ໄວ້​ອາ​ໄລ​ ຮ່ວມ​ກັບ​ພວກ​ທ່ານ” ທ່ານສ​ໂຕ​ລ​ເຕັນ​ເບີກ​ກ່າວ.

ທ່ານ​ເວົ້າ​ວ່າ ຈຸດ​ເພັ່ງ​ເລັງ​ຂອງ​ພັນ​ທະ​ມິດ ​ໃນເວ​ລານີ້ ຈະ​ແມ່ນ​ການ​ບູ​ລະ​ສະ​ສ້າງ​ສາ​ແລະ​ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ແກ່​ຜູ້​ທີ່​ຍົກ​ຍ້າຍບ່ອນ​ຢູ່​ຍ້ອນ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ. ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ເຖິງ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ສ​ະ​ເພາະ​ເຈາະ​ຈົງ ໃນ​ການ​ປຸກ​ສ້າງ​ເຮືອນ​ຊານ​ເປັນ​ການ​ຊົ່ວ​ຄາວແລະ​ນຳ​ໃຊ້​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ສົ່ງ​ເຄື່ອງ​ຂອງ​ທາງ​ອາ​ກາດ​ຂອງ​ອົງການ​ເນ​ໂຕ້ ເພື່ອຂົນເອົາ​ຕູບ​ຜ້າ​ຕັ້ງ​ຫຼາຍໆ​ພັນ​ອັນ​ໄປ​ຍັງ​ເທີ​ກີ.

ທີ່​ນະ​ຄອນ​ນິວຢອກ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້ ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ທ່ານ​ແອນ​ໂຕ​ນີ​ໂອ ກູ​ເຕ​ເຣັ​ສໄດ້​ຮ້ອ​ງ​ຂໍ​ເງິນ 1 ພັນ​ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ເພື່ອ​ນຳ​ໄປ​ບັນ​ເທົາ​ທຸກ​ທາງ​ດ້ານ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ​ໃນ​ປ​ະ​ເທດ​ເທີ​ກີ ສຳ​ລັບ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຜູ້​ປະ​ສົບ​ໄພແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ 5 ລ້ານ 2 ແສນ​ຄົນໃນ​ໄລ​ຍະສາມ​ເດືອນ​ຕໍ່​ໜ້າ.

ທ່ານ​ກູ​ເຕ​ເຣັ​ສ​ກ່າວ​ວ່າ “ດຽວນີ້ ແມ່ນ​ເວ​ລາ​ ສຳ​ລັບ​ໂລກ​ຂອງ​ເຮົາ ທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນແກ່​ຜູ້​ຄົນ​ໃນ​ເທີ​ກີ - ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ລຸກ​ຂຶ້ນ​ເພື່ອ​ຄວາມ​ເປັນ​ເອກ​ກະ​ພາບ​ ກັບ​ບຸກ​ຄົນ​ອື່ນໆ​ ໃນ​ການ​ຊອກ​ສະ​ແຫວງ​ຫາ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ - ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການອັນນີ້​ແມ່ນ​ໃຫຍ່​ຫຼວງ​ຫຼາຍ ຜູ້​ຄົນ​ພວມ​ປະ​ສົບ​ກັບ​ຄວາມ​ທຸກ​ທໍ​ລະ​ມານ ແລະ​ກໍ​ບໍ່​ມີ​ເວ​ລາ​ທີ່​ຈະ​ຕ້ອງ​ສູນ​ເສຍ.”

ອົງ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ເຫດ​ສຸກ​ເສີນ​ຂອງ​ເທີ​ກີ ລາຍ​ງານ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້​ວ່າ ​ໂຕ​ເລກ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແມ່ນ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ເປັນ 36,000 ຄົນ​ແລ້ວ​ແລະ ມີ​ຜູ້​ບາດ​ເຈັບ​ອີກ 108,000 ຄົນ. ອົງ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ເຫດ​ສຸກ​ເສີນ​ຍັງ​ເວົ້າ​ວ່າ ໄດ້​ເກີດ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ​ທີ່​ຕິດ​ຕາມ​ມາ​ຫຼາຍກວ່າ 4,300 ເທື່ອ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຫຼັງ​ຈາກ​ເກີດ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ຂະ​ໜາດ​ແຮງ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 6 ກຸມ​ພາ.

ໃນ​ຂະ​ນະ​ດຽວ​ກັນ ກໍ​ມີ​ລາຍ​ງານ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າມີ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ແລ້ວ​ຫຼາຍ ກວ່າ 5,500 ຄົນ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຊີ​ເຣຍ ທີ່​ເປັນ​ເພື່ອນ​ບ້ານ ອີງ​ຕາມ​ໂຕ​ເລກ​ທີ່​ເກັບ​ກຳ​ໂດຍ ​ອົງ​ການ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ແລະ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ ຂອງ​ທາງ​ການ​ຊີ​ເຣຍ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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