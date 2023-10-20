ອົງການເນໂຕ ເພີ້ມການລາດຕະເວນ ໃນທະເລບາລຕິກ ຫລັງຈາກ ພື້ນຖານໂຄງຮ່າງຢູ່ໃຕ້ທະເລຖືກເສຍຫາຍ

ອົງການ NATO ກຳລັງເພີ້ມການລາດຕະເວນໃນທະເລ ບາລຕິກ ຫລັງຈາກ ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃຕ້ນ້ຳໃນພາກພື້ນດັ່ງກ່າວຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້, ອີງຕາມການກ່າວຂອງພັນທະມິດກອງທັບຂ້າມມະຫາສະໝຸດ ແອັດແລນຕິກດັ່ງກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
“ການເພີ້ມມາດຕະການຕ່າງໆຮວມມີການສອດແນມ ແລະ ການບິນສັງເກດ ການ, ຮວມທັງຖ້ຽວບິນລາດຕະເວນການເດີນເຮືອທາງທະເລ, ເຮືອບິນ NATO AWACS ແລະ ໂດຣນ. ກຸ່ມກຳປັ່ນຊອກຫາລະເບີດໃຕ້ນ້ຳສີ່ລຳຂອງ NATO ກໍຍັງຖືກສົ່ງໄປໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ, ອີງຕາມການກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງຂອງອົງການ NATO.
ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ວ່ານັ້ນໄດ້ມີຂຶ້ນລຸນຫຼັງການປະກາດໂດຍບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ກ່ຽວກັບ ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສາຍເຄເບິລ໌ໂທລະຄົມໃນທະເລ ບາລຕິກ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ ສວີເດັນ ແລະ ເອສໂຕເນຍ ແລະ ໄປຫາທໍ່ອາຍແກັສ ແລະ ສາຍເຄເບິລ໌ ລະຫວ່າງ ຟິນແລນ ແລະ ເອສໂຕເນຍ ໃນຊ່ວງເວລາດຽວກັນຂອງຕົ້ນເດືອນນີ້.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກປະເທດຕ່າງໆທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າຍັງບໍ່ທັນ ບັນລຸການສະຫຼຸບທີ່ແນ່ນອນເທື່ອ ກ່ຽວກັບວ່າແມ່ນໃຜສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ຫລືວ່າມັນເປັນອຸປະຕິເຫດ ຫລືເຈດຕະນາເຮັດ.