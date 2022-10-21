ການເດີນຂະບວນປະທ້ວງໃນທົ່ວປະເທດອີຣ່ານ ມີຂຶ້ນ ລຸນຫຼັງການເສຍຊີວິດຂອງຍິງສາວຄົນນຶ່ງໃນຂະນະທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂຕໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດ ເຊິ່ງດໍາເນີນມາເປັນມື້ທີ 33 ຕິດຕໍ່ກັນແລ້ວ, ໂດຍມີການປະທ້ວງໝົດຄືນ ໃນນະຄອນຫຼວງເຕຫະຣ່ານ, ຊານັນເດຈ (Sanandaj) ແລະ ເດໂກລານ (Dehgolan) ໃນຂະນະທີ່ປະຊາຊົນໄດ້ພາກັນຮ້ອງຄຳຂວັນວ່າ ຄາເມນີ ຈົ່ງຕາຍຊະ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ບັນດານັກສຶກສາ ໄດ້ພາກັນຈັດການໂຮມຊຸມນຸມ ຢູ່ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລຫຼາຍໆແຫ່ງ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ປະນາມກ່ຽວກັບການປາບປາມທີ່ຮຸນແຮງຕໍ່ຜູ້ປະທ້ວງ ຂອງສາທາລະນະລັດອິສລາມ ໂດຍເວົ້າວ່າ ເປັນການລະເມີດຕໍ່ກົດໝາຍສາກົນ, ແລະໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈົ່ງຍຸຕິການປາບປາມທີ່ຮ້າຍແຮງ ຕໍ່ຜູ້ປະທ້ວງຢ່າງສັນຕິ.
ການປະທ້ວງເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນກາງເດືອນກັນຍາທີ່ຜ່ານມາ ລຸນຫຼັງມີການຈັບໂຕນາງມາຊາ ອາມິນີ ອາຍຸ 22 ປີ ແລະເສຍຊີວິດລົງໃນບໍ່ເທ່ົາໃດມື້ລຸນຫຼັງການຄວບຄຸມໂຕຂອງລາວ. ລາວໄດ້ຖືກຈັບໂຕໂດຍຕໍາຫຼວດສິນທໍາ ຂອງປະເທດອີຣ່ານ ເນື່ອງຈາກລາວໃສ່ຜ້າປົກຫົວຮີຈາບ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດອີຣ່ານກ່າວວ່າ ໃນອາທິດນີ້ມີການເປີດເຜີຍກ່ຽວກັບຈໍານວນຜູ້ເສຍຊີວິດທັງໝົດ ຈາກການປາບປາມຜູ້ປະທ້ວງ ທີ່ຍັງຄົງດໍາເນີນຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດ, ຈົນເຖິງຂະນະນີ້ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ ຢ່າງໜ້ອຍ 215 ຄົນ, ໃນນັ້ນລວມມີເດັກນ້ອຍ 27 ຄົນ.
ລັດຖະບານຂອງອີຣ່ານໄດ້ກ່າວອ້າງວ່າ ນາງອາມິນີມີອາການຫົວໃຈວາຍ, ແລະລາວກໍບໍ່ໄດ້ຖືກທໍລະມານແຕ່ຢ່າງໃດ. ຄອບຄົວຂອງລາວກ່າວວ່າ ລາວບໍ່ເຄີຍມີປະຫວັດ ກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງໂຣກຫົວໃຈ, ແລະຮ່າງກາຍຂອງລາວກໍ່ມີແຕ່ຮອຍ ຊໍ້າທີ່ຮຸນແຮງ ແລະອື່ນໆທີ່ເປັນສິ່ງບົ່ງບອກວ່າຖືກທຸບຕີ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ປະຊາຊົນຈາກ 14 ປະເທດ ກໍຖືກຄວບຄຸມໂຕ, ເຊິ່ງກ່ຽວ ຂ້ອງກັບການປະທ້ວງ ໂດຍອີຣ່ານ ໃນຊ່ວງບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້, ອົງການຂ່າວທີ່ໃກ້ຊິດກັບກຳລັງພິທັກປະຕິວັດອິສລາມ ໄດ້ລາຍງານໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ.
ລາຍງານເປີດເຜີຍວ່າ ຜູ້ທີ່ຖືກຈັບເຫຼົ່ານັ້ນນັ້ນ ລວມມີຈາກສະຫະລັດ, ຣັດເຊຍ, ອອສເຕຣຍ, ຝຣັ່ງ, ສະຫະລາດຊະອານາຈັກອັງກິດ, ແລະອັຟການິສຖານ.