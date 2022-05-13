ບັນດາຜູ້ນໍາຂອງໂລກໄດ້ໃຫ້ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະຈັດສັນເງິນຫຼາຍກວ່າ 3 ຕື້ ໂດລາ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບການລະບາດຢ່າງໜັກຂອງພະຍາດຂະນະທີ່ສະຫະລັດ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຈຸດອ່ອນໃນການຕໍ່ສູ້ກັບ COVID-19 ຂອງຕົນເອງ - ແລະບໍ່ມີເງິນທຶນສຸກເສີນຫຼາຍຕື້ໂດລ າທີ່ທ່ານໄບເດັນໄດ້ສະແຫວງຫາ ຈາກລັດຖະສະພາ.
“ທຸກມື້ນີ້ ພວກເຮົາໄດ້ມີຂີດໝາຍທີ່ໜ້າເສົ້າສະຫລົດໃຈ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ: ຄົນເສຍຊີວິດຮອດ 1 ລ້ານຄົນ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານໄບເດັນ ທີ່ກ່າວໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ບັນທຶກໄວ້ລ່ວງໜ້າໃນຕອນເຊົ້າວັນພະຫັດວານນີ້ ຕໍ່ກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງ ປະຊຸມສຸດຍອດ ກ່ຽວກັບ COVID ຄັ້ງທີ 2 ທາງອອນລາຍນ໌ທີ່ນຳໜ້າໂດຍສະ ຫະລັດ, ຮ່ວມເປັນເຈົ້າພາບໂດຍປະເທດເບລີສ, ເຢຍຣະມັນ, ອິນໂດເນເຊຍ ແລະເຊເນການ.
ສະຫະລັດໄດ້ບັນທຶກຜູ້ຕິດເຊື້ອ COVID-19 ປະມານ 82 ລ້ານກໍລະນີ, ອີງ ຕາມສູນຄວບຄຸມແລະປ້ອງກັນພະຍາດ. ການຄາດຄະເນຂອງການເສຍຊີວິດ ລວມ ທັງຫມົດແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ, ແຕ່ວ່າ ມາຮອດວັນພະຫັດວານນີ້, ຂໍ້ມູນ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຈອນສ໌ ຮອບຄິນສ໌ (Johns Hopkins) ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີການບັນທຶກເສຍຊີວິດປະມານ 999,000 ຄົນ.
ກໍລະນີໃຫມ່ຂອງສະຫະລັດແລະການເຂົ້າໂຮງຫມໍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານ ມາ, ແຕ່ຈໍານວນຜູ້ເສຍຊີວິດແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າປະມານ 300 ຄົນຕໍ່ມື້, ຫຼຸດລົງ ຈາກຈໍານວນທີ່ຫຼາຍກວ່າ 3,000 ຄົນ ຕໍ່ມື້ ໃນເດືອນກຸມພາ.
ທ່ານໄບເດັນກ່າວວ່າ "ທົ່ວໂລກ, ຫຼາຍລ້ານຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດໄປ," ທ່ານກ່າວ ອີກວ່າ "ເດັກນ້ອຍຫຼາຍລ້ານຄົນໄດ້ກາຍເປັນເດັກກຳພ້າ, ແລະນັບພັນຄົນຍັງ ເສຍຊີວິດທຸກໆມື້. ດຽວນີ້ເຖິງເວລາແລ້ວ ທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດການ, ພວກເຮົາທຸກຄົນເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ, ພວກເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງເຮັດຫຼາຍກວ່ານີ້, ຕ້ອງໃຫ້ກຽດແກ່ຜູ້ທີ່ເຮົາໄດ້ສູນເສຍໄປ ດ້ວຍການເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ເຮົາຈະເຮັດໄດ້ ເພື່ອປ້ອງກັນການເສຍຊີວິດໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫລາຍໄດ້.”
ຮ່ວມກັນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ - ເຊິ່ງລວມມີຜູ້ຕາງຫນ້າຈາກປະເທດຕ່າງໆລວມທັງ ອີຕາລີ, ຍີ່ປຸ່ນ, ນິວຊີແລນ, ຣວັນດາ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້, ແລະຜູ້ນໍາດ້ານການ ກຸສົນເຊັ່ນທ່ານບີລ ເກດສ໌ ທີ່ເປັນກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດໄມໂຄຣຊັອຟ (Microsoft) - ໄດ້ໃຫ້ ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະໃຫ້ທຶນຫລາຍຕື້ໂດລາ ແລະບໍລິຈາກຢາວັກຊີນ, ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເທັກໂນໂລຈີ, ໃຫ້ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາໃນການສັກຢາປ້ອງກັນ ແລະ ອື່ນໆອີກ.
ສະຫະລັດໄດ້ເຂົ້າມາໃນກອງປະຊຸມນີ້ໂດຍບໍ່ມີຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຈາກລັດຖະສະພາ ສໍາລັບເງິນ 5 ຕື້ໂດລາ ໃນການສະຫນອງທຶນທົ່ວໂລກທີ່ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮ້ອງ ຂໍນັ້ນ: ຄວາມຈິງແລ້ວ ຜູ້ນໍາຂອງເຢຍຣະມັນເບິ່ງຄືວ່າຈະເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເລື້ອງນີ້ຢູ່ໃນການອອກຄໍາເຫັນໃນພາກສະເໜີຂອງທ່ານໃນກອງປະຊຸມນີ້.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂອລາຟ ຊໂຄລຊ໌ (Olaf Scholz) ເວົ້າວ່າ "ສະນັ້ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການຄືຫຍັງ?" "ຄໍາຕອບສັ້ນໆ ກໍຄືເງິນ."