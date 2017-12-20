ສະຫະລັດ ແລະ ການາດາ ຈະຈັດກອງປະຊຸມ ສຸດຍອດ ລວມຫຼາຍປະເທດ ກ່ຽວກັບ ວິກິດການ ເກົາຫຼີເໜືອ

ສະຫະລັດ ແລະ ການາດາ ຈະຮ່ວມກັນຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ 16 ປະເທດໃນເດືອນ
ໜ້າ ທີ່ປະເທດ ການາດາ, ເພື່ອສະແດງເຖິງຄວາມສາມັກຄີິ ຕ້ານໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ເພີິ່ມຂຶ້ນ
ກ່ຽວກັບ ໂຄງການນິວເຄລຍຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ເຣັກສ໌ ທິລເລີສັນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມຕຳແໜ່ງ
ຂອງທ່ານ ຈາກປະເທດ ການາດາ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ຄຣິສ໌ເຕຍ
ຟຣີແລນ ໄດ້ປະກາດ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ຈະຖືກຈັດຂຶ້ນ ໃນ
ວັນທີ 16 ມັງກອນທີ່ເມືອງ ແວັງຄູເວີ. ທ່ານ ທິລເລີສັນ ແລະ ທ່ານ ຟຣີແລນ ໄດ້ທຳການ
ປະກາດ ຫຼັງຈາກການເຈລະຈານຳກັນ ໃນນະຄອນຫຼວງ ອັອດຕາວາ ຂອງປະເທດ
ການາດາ.
ທ່ານ ທິລເລີສັນ ກ່າວວ່າ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຈະເພັ່ງເລັ່ງໃສ່ການ ຂະຫຍາຍ “ການ
ໂຄສະນາຄວາມກົດດັນທົ່ວໂລກ” ຕໍ່ລັດຖະບານ ພຽງຢາງ, ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນການທົດ
ລອງຄວາມສາມາດຂອງລະເບີດນິວເຄລຍ ແລະ ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂອງພວກ
ເຂົາ. ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ລົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂ້າມທະວີບລູກໃໝ່ ໃນທ້າຍ
ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ອາດຈະ ມີຄວາມສາມາດ ໄປຮອດພາກຕາເວັນອອກຂອງ
ສະຫະລັດ.
16 ປະເທດທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ແວັງຄູເວີ ໃນເດືອນໜ້າ ລວມມີ ປະ
ເທດດັ້ງເດີມທີ່ສົ່ງກອງກຳລັງໄປແຫຼມເກົາຫຼີ ເພື່ອສະໜັບສະນູນ ເກົາຫຼີໃຕ້ ໃນລະຫວ່າງ
ສົງຄາມ ເກົາຫຼີ ປີ 1950 ຫາ 1953 ຄື: ອອສເຕຣເລຍ, ອັງກິດ, ການາດາ, ເທີກີ,
ນິວຊີແລນ, ຟີລິບປິນ, ໄທ, ຝຣັ່ງ, ອີທິໂອເປຍ, ກຣີສ, ໂຄລົມເບຍ, ແບລຈຽມ, ອາຟຣິ
ກາໃຕ້, ໂຮນລັງ, ລັກຊຳເບີກ ແລະ ສະຫະລັດ.
ປະເທດອື່ນໆກໍຈະເຂົ້າຮ່ວມກັບເຂົາເຈົ້າລວມມີ ຍີ່ປຸ່ນ, ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະ ອິນເດຍ.
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