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ທີມ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ແນັ​ສ​ເຊິນ​ໂນ​ລ​ສ໌ ຊະ​ນະ ທີມ ຮູ​ສ​ຕັນ ແອັ​ສ​ໂຕ​ຣສ໌ ໃນ​ຮອບ​ຊິງ​ຊະ​ນະ​ເລີດ

ທີມ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ແນ​ສ​ເຊິນ​ໂນ​ລ​ສ໌ ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ຊະ​ນະ​ທີມ ຮູ​ສ​ຕັນ ແອັ​ສ​ຕ​ຣອ​ສ ໃນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ເບ​ສບອ​ລ ຮອບ​ຊິງ​ຊະ​ນະ​ເລີດ. 30 ຕຸ​ລາ, 2019. (AP Photo/Matt Slocum)

ທີມ​ເບ​ສບອ​ລ ແນ​ສ​ເຊິນ​ໂນ​ລ​ສ໌ ຂອງ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ໄດ້​ຊະ​ນະ​ທີມແອັສ​ໂຕ​ຣ​ສ໌ ຂອງຮູ​ສ​ຕັນ 6 ຕໍ່​ 2 ໃນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ນັດ​ທີ​ເຈັດ ​ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ນັດ​ຕັດ​ສິນ​ຂອງ​ຮອບ​ຊິງ​ຊະ​ນະ​ເລີດ ເພື່ອ​ຄວ້າ​ແຊ້ມຫຼີກ​ໃຫຍ່​ກິ​ລາ ເບ​ສບອ​ລ ຫຼື Major League Baseball ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ ໃນ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ຂອງ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ.

ທີມ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ຕ້ອງ​ໄດ້​ອາ​ໄສ​ສິ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ປັດ​ໄຈ​ທີ່​ແນ່ນອນ​ຂອງ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນໃນ​ຮອບ​ຕັດ​ເຊືອກ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ, ດ້ວຍ​ການ​ໂຕ້​ກັບ​ຂຶ້ນ​ມາ​ໃນ​ຕອນ​ທ້າຍ ຫຼັງ​ຈາກ​ມີ​ຄະ​ແນນ​ຕາມຫຼັງ​ໃນຕອນ​ຕົ້ນ​ຂອງ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ.

ທີມ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ໄດ້ຫຼິ້ນ​ໃນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ນັດ​ຕັດ​ສິນ​ຫ້າ​ຄັ້ງ​ເມື່ອ​ເດືອນ​ຕຸ​ລາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ແລະ ໃນ​ຈຸດ​ນຶ່ງ​ໄດ້​ມີ​ຄະ​ແນນ​ຕາມຫຼັງ​ ໃນ​ທັງ​ໝົດ​ຫ້າ​ນັດ​ນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ຮອບ​ຕັດ​ເຊືອກ​ເປັນ​ຄື​ເປົ້າ​ໝາຍ​ທີ່​ວ່າ​ໄກ​ເກີນຈະ​ຢື້​ເຖິງ ໃນ​ເດືອນ​ພຶດ​ສະ​ພາ​ແລ້ວນີ້ ເມື່ອ​ທີມ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ດີ້ນ​ຮົນ​ກັບ​ໄຊ​ຊະ​ນະທີ່​ເປັນ​ສະ​ຖິ​ຕິ 19 ຕໍ່ 31.

ແຕ່​ຜູ້​ຈັດ​ການ​ທີມ ທ່ານ ເດ​ຟ ມາ​ຕີ​ເນັ​ສ, ຜູ້​ທີ່ຖືກ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ໄລ່​ລາວ​ອອກ​ຈາກ​ທີມ​ນັ້ນ, ສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະ​ນຳ​ທີມ​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ຈຸດ​ເດີມ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ແລະ ໃຊ້​ຄຳ​ຂວັນ​ຂອງ​ລາວ ເພື່ອ​ປ່ຽນ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ໃຫ້​ທີມ​ໄດ້​ຊະ​ນະ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຕ້ອງ​ການ​ໃນ​ມື້ນັ້ນ.

ທ່ານ ມາ​ຕີ​ເນັ​ສ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ຄືນວັນ​ພຸດ​ວານນີ້ ດ້ວຍ​ການ​ກ່າວ​ຢ້ຳ​ສິ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ຄຳ​ຂວັນ​ຂອງ​ທີມ​ວ່າ “ເດົາ​ເບິ່ງ​ດຸ, ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຢູ່​ໃນ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ນັ້ນ. ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຊະ​ນະ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ນັ້ນ.”

ໂຮມ​ຣັນ ໃນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ອິນ​ນິງ​ທີ​ສອງ​ໂດຍ​ນັກ​ກິ​ລາ​ຍາມ ເບ​ສ​ທຳ​ອິດ ຂອງ ທີມ ແອັ​ສ​ໂຕ​ຣ​ສ໌ ທ້າວ ຢູ​ລີ ເກີ​ຣຽ​ລ (Yuli Gurriel) ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ທີມ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ແລະ ນັກ​ແກວ່ງ​ບານ​ຄົນ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ທີມ ທ້າວ ແມັກ​ສ໌ ເຊີ​ເຊີ (Max Scherzer) ຕາມຫຼັງ 1 ຕໍ່ 0.

ທ້າວ ເຊີ​ເຊີ ໄດ້​ຮັບ​ໜ້າ​ທີ່​ແກວ່ງ​ບານຫຼາຍ​ວັນຫຼັງ​ຈາກ​ຖືກ​ປົດ​ອອກ​ຈາກ​ທີມ​ໃນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ຄັ້ງ​ທີ 5 ຍ້ອນ​ອາ​ການ​ບາດ​ເຈັບ​ຢູ່​ຄໍ. ລາວ​ໄດ້ ແລະ ທີມ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ໄດ້​ຕາມຫຼັງ​ດ້ວຍ​ຄະ​ແນນ 2 ຕໍ່ 0 ໂຮມ​ຣັນ ໃນ​ອິນ​ນິງ​ທີ 5 ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ຜູ້​ທີ່​ມີ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ລັດ​ບານ​ລະ​ຫວ່າງ ເບ​ສທີ ສອງ ແລະ ສາມ, ທ້າວ ຄາ​ລອ​ສ ຄໍ​ເຣຍ ໄດ້​ຕີ​ຖືກ​ບານ​ ແລະ ແລ່ນ​ຮອດ ເບ​ສ ທີ​ນຶ່ງ, ສົ່ງ​ທ້າວ ເກີ​ຣຽ​ລ ແລ່ນ​ຮອດ​ໂຮມ ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ເບ​ສ​ສຸດ​ທ້າຍ ເປັນ​ຄະ​ແນນ​ທີ​ສອງນັ້ນ.

ຮອດ​ຈຸດ​ດັ່ງ​ກ່າວ, ຜູ້​ແກວ່ງ​ຄົນ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ທີມ ແອັ​ສ​ໂຕ​ຣສ໌ ທ້າວ ແຊັກ ແກ​ຣງກີ ໄດ້​ຖືກ​ຍ້າຍ​ຢ່າງ​ເປັນ​ລະ​ບົບ​ຕາມ​ລາຍ​ຊື່​ຂອງ​ນັກ​ກິ​ລາ​ທີມ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ, ເຮັດ​ໃຫ້​ຜູ້​ຍາມ​ປີກ​ຊ້າຍ​ຂອງ​ທີມ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ທ້າຍ ຮວນ ໂຊ​ໂຕ ຕີ​ໄດ້​ພຽງ​ເບ​ສ​ດຽວ ໃນ​ອິນ​ນິງ​ທີ​ສອງ. ແຕ່​ສິ່ງ​ຕ່າງໆ​ໄດ້​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃນ​ອິນ​ນິງ​ທີ​ເຈັດ.

ຜູ້​ຍາມ​ເບ​ສ​ທີ​ສາມຂອງ​ທີມ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ທ້າວ ແອນ​ໂທ​ນີ ເຣັນ​ເດິນ ໄດ້​ຕີ​ໝາກ​ບານ​ຈາກ​ທ້າວ ແກ​ຣງ​ກີ ເຂົ້າ​ໄປ​ບ່ອນ​ຜູ້​ຊົມ​ເບື້ອງຊ້າຍ​ຂອງ​ສະ​ໜາມເປັ​ນ​ໂຮມ​ຣັນ. ທ້າວ ໂຊ​ໂຕ ໄດ້​ຂຶ້ນ​ຕີ​ຄັ້ງ​ຕໍ່​ໄປ ແລະ ໄດ້ຍ່າງ​ໄປ​ເບ​ສ​ຕໍ່​ໄປ, ເຮັດ​ໃຫ້​ຜູ້​ຈັດ​ການ​ທີມ ແອັ​ສ​ໂຕ​ຣ​ສ໌ ທ່ານ ເອ​ເຈ ຮິນ​ຈ໌ ​ຕ້ອງ​ປ່ຽນ​ທ້າວ ແກ​ຣງ​ກີ ອອກ ແລະ ໃຫ້​ທ້າວ ວິ​ລ ແຮ​ຣິ​ສ ເປັນ​ຜູ້​ເຂົ້າ​ມາ​ແກວ່ງ​ແທນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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