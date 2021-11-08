ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງອັຟການິສຖານ ທີ່ບໍລິຫານງານໂດຍກຸ່ມຕາລີບານ ໄດ້
ປະກາດໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ຈະເລີ້ມການປຸກລະດົມ ໃນການສັກຢາປ້ອງກັນໂປລິ
ໂອເປັນເວລາສີ່ມື້ ທີ່ແນການສັກຢາໃຫ້ແກ່ພວກເດັກນ້ອຍ ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ອີງຕາມ
ລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ໃນໄລຍະສາມປີທີ່ຜ່ານມາ ກ່ອນການຄວບຄຸມອັຟການິສຖານ ກຸ່ມຕາລິບານໄດ້ຫ້າມ
ບໍ່ໃຫ້ທີມຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ປຸກລະດົມການສັກຢາຕາມບ້ານເຮືອນ ຢູ່ໃນບາງເຂດ
ຂອງປະເທດ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ກຸ່ມດັ່ງ ກ່າວປາກົດວ່າ ມີ
ຄວາມສົງໄສຕໍ່ບັນດາທິມສະມາຊິກຂອງທີມສັກຢາ ທີ່ອາດຈະເປັນນັກສືບຂອງລັດຖະ
ບານຊຸດກ່ອນ ຫຼືຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກ.
ເນື່ອງຈາກການຫ້າມ ແລະການສູ້ລົບທີ່ດຳເນີນຢູ່ນັ້ນ ພວກເດັກນ້ອຍຈຳນວນ 3 ລ້ານ
3 ແສນຄົນ ໃນໄລຍະສາມປີທີ່ຜ່ານມາ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສັກຢາດັ່ງກ່າວເທື່ອ.
ດຣ. ກາລັນດາ ອີບາດ (Qalandar Ebad) ຮັກສາການຊົ່ວຄາວ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ
ສາທາລະນະສຸກຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ກ່າວວ່າ “ປາດສະຈາກການສົງ ໄສໃດໆ ໂປລິໂອ
ແມ່ນພະຍາດທີ່ປາດສະຈາກການປິ່ນປົວ ຈະຂ້າເດັກນ້ອຍພວກເຮົາ ຫຼືເຮັດໃຫ້ເຂົາ
ເຈົ້າພິການຕະຫຼອດໄປ ເພາະສະນັ້ນ ໃນກໍລະນີນີ້ ມີທາງດຽວກໍຄື ສັ່ງໃຫ້ມີການສັກຢາ.”
ອັຟການິສຖານ ແລະປາກິສຖານທີ່ເປັນເພື່ອນບ້ານ ເປັນພຽງສອງປະເທດຢູ່ໃນໂລກ
ບ່ອນທີ່ໂປລິໂອຍັງມີຢູ່ ແລະພະຍາດສາມາດເຮັດໃຫ້ເປັນເປ້ຍລ່ອຍບາງພາກສ່ວນຢູ່
ໃນໝູ່ພວກເດັກນ້ອຍ. ນັບແຕ່ປີ 2010 ປະເທດໄດ້ປຸກລະດົມການສັກຢາຢູ່ເປັນປະຈຳ
ໂດຍສົ່ງພວກພະນັກງານພາກັນໄປແຕ່ລະເຮືອນ ເພື່ອສັກຢາໃຫ້ແກ່ພວກເດັກນ້ອຍ.
ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພະນັກງານແມ່ນແມ່ຍິງເພາະວ່າເຂົາ ເຈົ້າສາມາດເຂົ້າໄປຫາພວກແມ່
ແລະເດັກນ້ອຍໄດ້ດີກວ່າ.
ການປຸກລະດົມໃນການສັກຢາສີ່ມື້ ຈະເລີ້ມໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ແລະມີຂຶ້ນຢູ່ໃນທົ່ວປະ ທດ
ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງ ດຣ ອີບາດ. ການຄາດຄະເນເປົ້າໝາຍຂອງປະຊາ ຊົນອັຟກາ
ນິສຖານ 10 ລ້ານຄົນ ທີ່ເປັນເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ຮວມທັງ ຫຼາຍກວ່າ 3 ລ້ານ
3 ແສນຄົນຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າໄປເຖິງນັບແຕ່ປີ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ.
ທ່ານເນັກ ວາລີ ຊາ ໂມມິນ (Nek Wali Shah Momin) ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງ ສາທາລະ
ນະສຸກໃນພະແນກລືບລ້າງພະຍາດໂປລິໂອ ກ່າວວ່າ “ການສັກຢາໃຫ້ແກ່ພວກເດັກນ້ອຍ
ທີີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າຫ້າປີຢູ່ໃນປະເທດ ລະຫວ່າງວັນຂອງການສັກຢາຢູ່ທົ່ວປະເທດເປັນໜ້າ
ທີ່ວຽກການທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງ. ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ກະຊວງສາ ທາລະນະສຸກຄົນດຽວຈະເສັດສິ້ນ
ໜ້າທີ່ວຽກງານດັ່ງກ່າວໄດ້ຢ່າງສຳເລັດ ເພາະ ສະນັ້ນພວກເຮົາຕ້ອງການ ການສະໜັບ
ສະໜູນຈາກທຸກກະຊວງທັງໝົດ.”
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