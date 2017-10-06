ມີການຖິ້ມໂທດໃສ່ ລົມພາຍຸເຂດຮ້ອນ Nate ທີ່ເຮັດໃຫ້ 20 ກວ່າຄົນເສຍຊີວິດ ຢູ່ທົ່ວຂົງເຂດທະວີບອາເມຣິກາກາງ ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຂ້ອນຂ້າງຈະມີແລວທາງ ມຸ້ງໜ້າພັດເຂົ້າມາໃນແຜ່ນດິນຂອງສະຫະລັດແບບພາຍຸເຮີຣິເຄນ ໃນຊ່ວງວັນທ້າຍສັບປະດານີ້ ກໍຕາມ.
ສູນກາງພາຍຸເຮີຣິເຄນແຫ່ງຊາດເວົ້າໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ "ມີການທໍານາຍຂອງພະຍາ ກອນອາກາດວ່າ ລະບົບລົມພາຍຸດັ່ງກ່າວ ຈະມີຄວາມແຮງເພີ້ມຂຶ້ນຢູ່ອ່າວເມັກຊິໂກ ແລະສາມາດ ກາຍເປັນພາຍຸເຮີຣິເຄນທີ່ກະທົບໃສ່ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ໃນຊາຍຝັ່ງທະເລຂອງອ່າວທີ່ຢູ່ທາງດ້ານເໜືອ ໃນວັນທ້າຍສັບປະດານີ້ ໂດຍທີ່ຈະໄດ້ຮັບການກະທົບໂດຍກົງຂອງລົມ, ຄວາມຜັນຜວນຂອງພາຍຸ ແລະຝົນຕົກໜັກ. ແຕ່ມັນກໍຍັງໄວເກີນໄປ ທີ່ຈະບອກໄດ້ຢ່າງເຈາະຈົງວ່າ ການກະທົບເຫລົ່ານີ້ຈະມີຂຶ້ນເວລາໃດ, ຢູ່ແຫ່ງໃດ ຫລື ມີຄວາມແຮງຫລາຍປານໃດ."
ຄາດກັນວ່າ ລົມພາຍຸ Nate ຈະໄປເຖິງຊາຍຝັ່ງທະເລດ້ານເໜືອຂອງອ່າວເມັກຊິໂກໂດຍມີຄວາມແຮງ ເໝືອນກັນກັບພາຍຸເຮີຣິເຄນ ໃນວັນທ້າຍສັບປະດານີ້ ກ່ອນຈະພັດຂຶ້ນຝັ່ງ ຢູ່ບ່ອນໃດບ່ອນນຶ່ງ ລະຫວ່າງພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຂອງລັດ Louisiana ແລະເຂດ Panhandle ຫລືພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງລັດຟລໍຣິດາ ໃນຕອນເຊົ້າໆຂອງວັນອາທິດນີ້.
ພວກທີ່ຢູ່ອາໄສຢູ່ໃນບາງເຂດຂອງເມືອງ St. Bernard Parish ທີ່ເປັນເມືອງຢູ່ແຄມຝັ່ງທະເລຂອງລັດ Louisiana ຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງນະຄອນ New Orleans ໄດ້ຖືກສັ່ງໃຫ້ຍົກຍ້າຍໜີ ໃນຂະນະທີ່ລັດດັ່ງກ່າວກຽມພ້ອມຮັບມືກັບລົມພາຍຸ Nate. ການຍົກຍ້າຍຂອງຄົນ ຢູ່ນອກເຂດທີ່ມີລະບົບຄູປ້ອງກັນນໍ້າຖ້ວມ ໃນເມືອງດັ່ງກ່າວໄດ້ກໍານົດໃຫ້ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນຕອນແລງວັນພະຫັດມື້ນີ້.
ການປະກາດພາວະສຸກເສີນໄດ້ມີຂຶ້ນຢູ່ໃນ 29 ເມືອງໃນລັດຟລໍຣິດາ ແລະໃນນະຄອນ New Orleans.
ເຖິງແມ່ນວ່າໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງລົມພາຍຸ Nate ຫຍັບໃກ້ເຂົ້າມາກໍຕາມ ແຕ່ໃນຫລາຍໆເຂດຂອງສະຫະລັດ ຍັງປະສົບກັບຄວາມລໍາບາກ ໃນການຟື້ນໂຕຄືນຈາກລົມພາຍຸທີ່ເກີດຂຶ້ນເມື່ອບໍ່ດົນຜ່ານມານີ້.
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