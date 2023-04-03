ອົງການ NASA ເປີດເຜີຍລາຍຊື່ຈຸບິນ ສໍາລັບພາລະກິດ ການບິນອ້ອມດວງເດືອນ ໃນປີ 2024

ອົງການ NASA ໄດ້ເປີດເຜີຍລາຍຊື່ ຂອງນັກບິນອະວາກາດ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້, ເຊິ່ງມີຊາວອາເມຣິກັນສາມຄົນ ແລະຊາວການາດານຶ່ງຄົນ ໂດຍທັງສາມຄົນນັ້ນຈະທຳການບິນອ້ອມດວງເດືອນໃນປີໜ້າ, ອັນເປັນການເລີ້ມຕົ້ນ ໃນການສົ່ງມະ ນຸດກັບຄືນໄປຢຽບ ພື້ນຜິວຂອງດວງເດືອນອີກຄັ້ງ ເຊິ່ງເປັນເທື່ອທໍາອິດໃນຮອບເຄິ່ງສັດຕະວັດ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AFP.
ພາລະກິດ ອາເຕມິສ 2 ມີກໍານົດທີ່ຈະເລີ້ມການປະຕິບັດງານ ໃນເດືອນພະຈິກ ປີ 2024 ພ້ອມດ້ວຍຈຸບິນ 4 ຄົນ ທີ່ຈະພາກັນບິນອ້ອມຮອບດວງເດືອນ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ລົງຈອດ ຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງໂຄງການອາເຕມິສ, ອົງການ NASA ມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະສົ່ງນັກບິນອະວະກາດໄປດວງເດືອນໃນປີ 2025, ເຊິ່ງເປັນໄລຍະເວລາຫຼາຍກວ່າ 5 ທົດສະຫວັດ ລຸນຫຼັງການປະຕິບັດພາລະກິດຄັ້ງປະຫວັດສາດຂອງຍານ Apollo ສິ້ນສຸດລົງໃນປີ 1972.
ນອກຈາກການສົ່ງແມ່ຍິງຄົນທໍາອິດແລະຄົນຜິວດຳຜູ້ທໍາອິດໄປດວງເດືອນ, ອົງ ການອະວະກາດຂອງສະຫະລັດ ຍັງຫວັງທີ່ຈະສ້າງຕັ້ງ ການມີໜ້າຂອງມະນຸດຢ່າງເປັນການຖາວອນ ຢູ່ເທິງດວງເດືອນ ແລະທ້າຍທີ່ສຸດ ກໍຈະອອກເດີນທາງໄປດາວພະອັງຄານຕໍ່.
ຜູ້ບໍລິຫານອົງການ NASA ທ່ານບີລ ເນລຊັນ ກ່າວໃນອາທິດນີ້ຢູ່ທີ່ “What’s Next Summit” ເຊິ່ງເປັນເຈົ້າພາບຈັດໂດຍອາຊຽສ (Axios) ທີ່ທ່ານຄາດວ່າ ຈະມີການສົ່ງຍານ ທີ່ມີມະນຸດໄປດາວອັງຄານ ພາຍໃນປີ 2040.