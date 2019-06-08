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​ນາ​ຊາ ກ່າວ​ວ່າ ການ​ເດີນ​ທາງ ໄປ​ອະ​ວະ​ກາດ ສຳ​ລັບປະ​ຊາ​ຊົນທົ່ວ​ໄປ ຈະ​ມີ​ຂຶ້ນ ໃນ​ໄວໆ​ນີ້

ພວກ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ພວມ​ຖ່າຍ​ຮູບ ທີ່​ປ້າຍ​ອົງ​ການ​ນາ​ຊາ ຢູ່​ສູນ​ກາງ​ອະ​ວະ​ກາດ​ເຄັນ​ເນ​ດີ ທີ່​ແຫຼມ​ຄາ​ນາ​ເວ​ຣອ​ລ ລັດ​ຟ​ລໍ​ຣິ​ດາ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 14 ເມ​ສາ 2010.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ອົງ​ການ​ອະ​ວະ​ກາດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຫຼື NASA ຈະ​ເປີດ​ບາງ​ພາກ​ສ່ວນ​ຂອງ​ສະ​ຖາ​ນີ​ອະ​ວະ​ກາດ​ນາໆ​ຊາດໃຫ້​ແກ່​ວົງ​ການ​ທຸ​ລະ​ກິດ ອີງ​ຕາມ​ການ​ປະ​ກາດ​ໃນ​ວັນ​ສຸກວານນີ້ ໂດຍ​ຈະ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຕ່າງໆໃຊ້​ສະ​ຖານ​ທີ່​ເທິງ​ສະ​ຖາ​ນີ​ອະ​ວະກາດ​ໃນ​ຫຼາຍໆ​ທາງ ຮວມ​ທັງ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຂອງ​ນັກ​ບິນ​ອະ​ວະ​ກາດ​ເອກ​ກະຊົນ​ນຳ​ດ້ວຍ.

ອົງ​ການ​ອະ​ວະ​ກາດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ຂັດ​ຂວາງ​ຕໍ່​ບໍ​ລິ​ສັດ​ເອກ​ກະ​ຊົນ​ໃນ​ໄລ​ຍະຜ່ານ​ມາ ແຕ່​ຕົ້ນ​ທຶນ​ໃນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ ​ຢູ່​ເທິງ​ສະ​ຖາ​ນີ​ອະ​ວະ​ກາດ​ນາໆ​ຊາດຊຶ່ງ​ເປັນ​ລາຍ​ຈ່າຍ​ທີ່​ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ແມ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ດັບ 3 ຫາ 4 ຕື້​ໂດ​ລາ​ຕໍ່​ປີ ຫຼື​ຫຼາຍກວ່າ 8 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ຕໍ່​ມື້. ພວກ​ຜູ້​ນຳ​ຂອງ​ອົງ​ການ NASA ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຢ່າງ​ຈະ​ແຈ້ງ​ວ່າ ອົງ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຢາກ​ຈະ​ໂອນ​ການຄວບ​ຄຸມ​ສະ​ຖາ​ນີ​ອະ​ວະ​ກາດ ແລະ​ຂົງ​ເຂດ​ອະ​ວະ​ກາດ ການ​ໂຄ​ຈອນ​ອ້ອມ​ໂລກໃນລະ​ດັບ​ຕ່ຳ ​ໃນ​ທີ່​ສຸດນັ້ນ ​ໄປ​ໃຫ້​ພາກ​ສ່ວນ​ເອກ​ກະ​ຊົນ.

​ຮູບ​ທີ່​ສະ​ໜອງ​ໂດຍ​ອົງ​ການ​ນາ​ຊາ ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ຍານ​ບັນ​ທຸກ​ເຄື່ອງ ພວມ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ເຖິງ ສະ​ຖາ​ນີ​ອະ​ວະ​ກາດ​ນາໆ​ຊາດ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 13 ທັນ​ວາ 2016.
​ຮູບ​ທີ່​ສະ​ໜອງ​ໂດຍ​ອົງ​ການ​ນາ​ຊາ ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ຍານ​ບັນ​ທຸກ​ເຄື່ອງ ພວມ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ເຖິງ ສະ​ຖາ​ນີ​ອະ​ວະ​ກາດ​ນາໆ​ຊາດ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 13 ທັນ​ວາ 2016.

ທ່ານ​ໄມ​ຄ໌ ຣີດ ຜູ້​ຈັດ​ການ​ດ້ານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ສະ​ຖານ​ທີ່​ໃນ​ອະ​ວະ​ກາດ​ ທີ່ສູນ​ກາງ​ອະ​ວະ​ກາດ​ຈອນ​ສັນ ຂອງ​ອົງ​ການ NASA ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ​ວ່າ “ສິ່ງ​ດັ່ງກ່າວນີ້​ກໍ​ຄື ການ​ລົງ​ທຶນ​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ ໃນ​ຄວາມ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຕ້ອງ​ການ ສຳ​ລັບ​ການໂຄ​ຈອນ​ອ້ອມ​ໂລກ​ໃນ​ລະ​ດັບ​ຕ່ຳ. ສິ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ການ​ຢາກ​ຈະ​ເຮັດ ​ກໍ​ຄື​ນຳ​ໃຊ້​ສະ​ຖາ​ນີ​ອະ​ວະ​ກາດແລະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຊຸກ​ຍູ້​ໃຫ້​ປະ​ເທດ​ອື່ນໆ ນຳ​ໃຊ້​ຕົວແບບທຸລະ​ກິດ… ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ມີພື້ນ​ຖານໂຄງ​ລ່າງ​ເທິງ​ສະ​ຖາ​ນີ​ອະ​ວະ​ກາດ.”

ໂດຍ​ການມອບ​ໂອນ​ສະ​ຖາ​ນີ​ອະ​ວະ​ກາດ​ນາໆ​ຊາດ​ໃຫ້​ແກ່​ບໍ​ລິ​ສັດ​ການ​ຄ້ານັ້ນ ອົງ​ການ NASA ຈະ​ມີ​ເງິນ​ຕື່ມ​ຂຶ້ນ ເພື່ອ​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ໄຝ່​ຝັນສູງ​ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ​ສ້າງ​ສະ​ຖາ​ນີ​ອະ​ວະ​ກາດ​ໃໝ່​ຢູ່​ອ້ອມດວງ​ຈັນ ແລະ​ສົ່ງ​ມະ​ນຸດກັບ​ໄປ​ລົງ​ທີ່ດວງ​ຈັນ​ຄືນ​ອີກ.

ໃນ​ທ້າຍ​ປີ 2018 ອົງ​ການ NASA ໄດ້​ເລືອກ​ເອົາ 12 ບໍ​ລິ​ສັດ ເພື່​ອ​ໄປ​ສຶກ​ສ​າເບິ່ງ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ເສດ​ຖະ​ກິດໃນ​ການ​ໂຄ​ຈອນ​ອ້ອມໂລກ​ລະ​ດັບ​ຕ່ຳ ແລະ​ຈະ​ກະ​ຕຸກ​ຊຸກ​ຍູ້​ແບບ​ໃດ ​ຈຶ່ງ​ຈະ​ດີ​ທີ່​ສຸດ ຕໍ່​ຄວາມ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຕ້ອງ​ການສຳ​ລັບ​ຖ້ຽວ​ບິນ​ອະ​ວະ​ກາດ​ທີ່​ມີ​ມະ​ນຸດ. (ການ​ໂຄ​ຈອນ​ອ້ອມ​ໂລກ​ໃນ​ລະດັບ​ຕ່ຳ ແມ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ດັບ​ທີ່​ຕ່ຳ​ກວ່າ 2 ພັນ​ກິ​ໂລ​ແມັດ.)

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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