ອົງການອະວະກາດ ຫຼື NASA ຂອງສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະປ່ອຍຈະຫຼວດທີ່ມີພະລັງແຮງທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍມີມາຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ພ້ອມດ້ວຍຍານອະວະກາດຊະນິດໃໝ່ສຳລັບນັກບິນອະວະກາດ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ໃນການທົດລອງລະບົບຕ່າງໆ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຈະນຳໃຊ້ ເພື່ອສົ່ງມະນຸດກັບຄືນໄປດວງເດືອນອີກຄັ້ງ.
ການສົ່ງລະບົບຈະຫຼວດດັ່ງກ່າວ ມີກຳນົດ ຈະທະຍານຂຶ້ນສູ່ທ້ອງຟ້າ ພ້ອມກັບຍານໂອຣຽນ (Orion) ໂດຍຈະບໍ່ມີຄົນຂັບ ຢູ່ໃນຍານອະວະກາດ ສຳລັບຖ້ຽວບິນນີ້. ຍານອະວະກາດໂອຣຽນ ມີກໍານົດທີ່ຈະບິນໄປອ້ອມຮອບ ບໍລິເວນດວງເດືອນ ແລະກໍກັບຄືນມາໂລກຂອງເຮົາ, ເຊິ່ງໃຊ້ເວລາໃນການເດີນທາງທັງໝົດປະມານ 6 ອາທິດ.
ຖ້າຫາກປະສົບຄວາມສໍາເລັດ, ອົງການ NASA ມີແຜນທີ່ຈະສົ່ງນັກບິນອະວະ ກາດ ບິນໄປອ້ອມດວງເດືອນ ປະມານປີ 2024 ແລະມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະສົ່ງພວກເຂົາເຈົ້າ ລົງໄປໜ້າດວງເດືອນ ໃນຊ່ວງຕົ້ນປີ 2025.
ອົງການ NASA ກ່າວວ່າ ອາກາດມີສະພາບທີ່ເໝາະສົມ ໃນການປ່ອຍຍານອະວະກາດໃນວັນຈັນມື້ນີ້ປະມານ 80 ເປີເຊັນ. ຖ້າອາກາດມີສະພາບທີ່ບໍ່ເອື້ອ ອໍານວຍ, ອາດຈະພະຍາມຍາມປ່ອຍຍານອະວະກາດອີກຄັ້ງໃນວັນສຸກທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.
ໃນການປ່ອຍຍານອະວະກາດໃນຄັ້ງນີ້ ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງໂຄງການ Artemis ຂອງອົງການ NASA, ໂດຍມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ນັກບິນອະວະກາດໄດ້ລົງໄປຍ່າງຢູ່ເທິງໜ້າດວງເດືອນເປັນເທື່ອທໍາອິດ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1972 ເປັນຕົ້ນມາ, ລວມມີທັງນັກບິນອະວະກາດແມ່ຍິງ ແລະຜິວດຳຄົນທໍາອິດ ໃນການປະຕິບັດງານດັ່ງກ່າວ.
ອົງການ NASA ຍັງມີແຜນທີ່ຈະຕັ້ງຖານຢູ່ເທິງດວງຈັນ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງໂຄງການ Artemis ເຊັ່ນດຽວກັນ, ແລະພວກເຂົາເຈົ້າຍັງກ່າວອີກວ່າ ຈະໃຊ້ໃນສິ່ງທີ່ຮຽນຮູ້ມາປະກອບສ່ວນໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອສົ່ງນັກບິນອະວະກາດ ຈຸທໍາອິດໄປດາວພະອັງຄານ.