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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ການລົງຈອດ ຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ຂອງຍານສຳຫຼວດ ດາວພະອັງຄານ ອົງການ ນາຊາ ສຫລ

ບັນດານັກວິສະວະກອນ ໂດຍມີທ່ານ ຄຣິສ ບຣູໂວລດ໌, ຊ້າຍ, ແລະ ທ່ານ ແຊນດີ ແຄຣສເນີ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ຂະນະ ຍານສຳຫຼວດ ດາວອັງຄານ ຊື່ວ່າ InSight ລົງຈອດ ເປັນທີ່ສຳເລັດ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງທົດລອງ Jet Propulsion ທີ່ເມືອງ ​ປາ​ຊາ​ເດ​ນາ​ ໃນລັດ​ແຄ​ລີ​ຟໍ​ເນຍ, ວັນທີ 26 ພະຈິິກ 2018.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ອົງ​ການ​ອະ​ວະ​ກາດ ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຫຼື NASA ກ່າວ​ວ່າ ຍານອະ​ວະ​ກາດສຳ​ຫຼວດ​ດາວ​
ພະ​ອັງ​ຄານ​ ລຳ​ຫຼ້າ​ສຸດ​ຂອງ​ຕົນ ໄດ້​ລົງ​ຈອດ​ເທິງ​ດາວ​ເຄາະ​ສີ​ແດງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ດ້ວຍ​ຄວາມ
ສຳ​ເລັດ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ພາ​ລະ​ກິດ​ທີ່​ຈະ​ສຳ​ຫຼວດ​ເລິກ​ລົງ​ໄປ​ຈາກ​ພື້ນ​ຜິວ​ຂອງ​ດາວ​ດັ່ງກ່າວ.

ຫລັງ​ຈາກ​ໄດ້​ເດີນ​ທາງຜ່ານ​ອະ​ວະ​ກາດ ຫຼາຍຮ້ອຍ​ລ້ານ​ກິ​ໂລ​ແມັດ​ເປັນ​ເວ​ລາ 6 ​ເດືອນ
ແລ້ວ ຍານ​ສຳ​ຫຼວດ ​ທີ່​ມີ​ຊື່​ວ່າ​ ອິນ​ໄຊ​ທ໌ (InSight) ກໍ​ໄດ້​ລົງ​ຈອດ​ເທິງ​ຜິວ​ດາວ​ພະອັງ​ຄານ
ດ້ວຍ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້.

Insight Lander Touches Down on Mars
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Insight Lander Touches Down on Mars

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ພວກ​ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ທີ່​ຫ້ອງ​ແລບ Jet Propulsion ທີ່​ເມືອງ ​ປາ​ຊາ​ເດ​ນາ​ ໃນລັດ ​
ແຄ​ລີ​ຟໍ​ເນຍ ກໍ​ໄດ້​ພາ​ກັນ​ຮ້ອງ​ເຊຍ​ຂຶ້ນ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ ໄດ້​ຮັບ​ຂໍ້​ມູນທີ່​ສະແດງ
​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ຍານ​ອະ​ວະ​ກາດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໄດ້​ລອດ​ພົ້ນ​ຈາກ​ການ​ລົງ​ຈອດ ​ທີ່​ເປັນ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ
​ເທິງ​ດາວ​ພະ​ອັງ​ຄານ ​ແລ້ວ.

ສູນ​ກາງ​ຄວບ​ຄຸມ​ຍານ​ອະ​ວະ​ກາດ ກ່າ​ວ​ວ່າ “ການ​ລົງ​ຈອດ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ແລ້ວ.”
ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ນາ​ທີ​ຕໍ່​ມາ ສູນ​ກາງ​ຄວບ​ຄຸມ ກໍ​ໄດ້​ຮັບ​ຮູບ​ພາບ​ຂອງ​ຍານ ທີ່ຫ້ອມ​ລ້ອມ​ດ້ວຍ​ດິນ
​ຂອງ​ດາວ​ພະ​ອັງ​ຄານ.

ຜູ້ທ່ຽວຊົມຄົນນຶ່ງ ກຳລັງບັນທຶກພາບຂອງຕົນເອງ ໃນຂະນະຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າປ້າຍວາງສະແດງ ຂອງຍານອະວະກາດ ສຳຫຼວດດາວພະອັງຄານ ຂອງອົງການ NASA ຢູ່ໃນສະໜາມບິນ Lompoc ກ່ອນການ ຍິງຂຶ້ນສູ່ ອະວະກາດດ້ວຍຈະຫຼວດ ລຸ້ນ V ຂອງບໍລິສັດ United Launch Alliance Atlas ທີ່ຈະບັນທຸກ ຍານອະວະກາດສຳຫຼວດ InSight Mars lander ຂອງອົງການ NASA ຊຶ່ງໄດ້ຖະຍານຂຶ້ນຈາກ ຖານທັບອາກາດ Vandenberg ໃນລັດແຄລີຟໍເນຍ, ວັນທີ 5 ພຶດສະພາ 2018.
ຜູ້ທ່ຽວຊົມຄົນນຶ່ງ ກຳລັງບັນທຶກພາບຂອງຕົນເອງ ໃນຂະນະຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າປ້າຍວາງສະແດງ ຂອງຍານອະວະກາດ ສຳຫຼວດດາວພະອັງຄານ ຂອງອົງການ NASA ຢູ່ໃນສະໜາມບິນ Lompoc ກ່ອນການ ຍິງຂຶ້ນສູ່ ອະວະກາດດ້ວຍຈະຫຼວດ ລຸ້ນ V ຂອງບໍລິສັດ United Launch Alliance Atlas ທີ່ຈະບັນທຸກ ຍານອະວະກາດສຳຫຼວດ InSight Mars lander ຂອງອົງການ NASA ຊຶ່ງໄດ້ຖະຍານຂຶ້ນຈາກ ຖານທັບອາກາດ Vandenberg ໃນລັດແຄລີຟໍເນຍ, ວັນທີ 5 ພຶດສະພາ 2018.

ຍານ​ອະ​ວະ​ກາດ ​ອິນ​ໄຊ​ທ໌ ໄດ້​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່ ​ສຳ​ຄັນ 6 ນາ​ທີ​ເຄິ່ງ​ ຢູ່ໃນ​ບັນ​ຍ​າກາດ ​ຂອງ
​ດາວພະ​ອັງ​ຄານ ເພື່ອ​ລົງຈອດ. ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ ຊ່ວງ​ເວ​ລາ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຍານ​ອິນໄຊ​ທ໌ ​ໄດ້​
ຫລຸດ​ຄວາມ​ໄວ​ລົງ ຈາກ 19,300 ກິ​ໂລ​ແມັດ​ຕໍ່​ຊົ່ວ​ໂມງ ມາ​ເປັນ 8 ກິໂລ​ແມັດ​ຕໍ່​ຊົ່ວ​ໂມງ
ເວ​ລາ​ລົງ ​ເຖິງ​ພື້ນ​ດາວ​ພະ​ອັງ​ຄານ. ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ໃນ​ການ​ລົງ​ຈອດ ພວກ​ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ
​ໄດ້​ຕິດ​ຕັ້ງ​ຈ້ອງ ໃຫ້​ແກ່​ ຍານ​ອິນ​ໄຊ​ທ໌ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ເຄື່ອງ​ຈັກນ້ອຍ ແລະ​ຂາ​ຂອງ​ຍານ​ທີ່​
ເຮັດວຽກ​ພິ​ເສດ ​ເພື່ອ​ຮອງ​ຮັບການ​ລົງ​ຈອດ​ດ້ວຍຄວາມນິ້ມນວນ.

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