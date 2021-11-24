ອົງການອະວະກາດຂອງສະຫະລັດ ຫຼື NASA ສົ່ງຍານອະວະກາດ ຂຶ້ນໄປເພື່ອຕຳໃສ່ ແອສເຕີຣອຍ

ອົງການອະວະກາດຂອງສະຫະລັດ ຫຼື NASA ໄດ້ສົ່ງຍານອະກາດລຳນຶ່ງຂຶ້ນໄປປະຕິບັດງານ ເພື່ອທົດລອງຄວາມສາມາດທີ່ຈະທຳລາຍກ້ອນຫີນໃຫຍ່ ຫລື ແອສເຕີຣອຍ ໃຫ້ອອກຈາກເສັ້ນທາງໂຄຈອນທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ສູງວ່າຈະຕຳກັນກັບໂລກ ອັນເປັນໄພອັນຕະລາຍນັ້ນ.
ພາລະກິດທີ່ເອີ້ນວ່າການທົດລອງຫັນປ່ຽນທິດທາງສອງກ້ອນຫີນແອສເຕີຣອຍຫຼື DART (ດາຣຕ໌) ຈະໃຊ້ເວລາ 10 ເດືອນ ເພື່ອຈະໄປເຖິງກ້ອນຫີນແອສເຕີຣອຍ ຊື່ວ່າ ດີມໍຟອສ (Dimorphos) ກ່ອນທີ່ຍານອະວະກາດຈະແລ່ນເຂົ້າຕຳ ດ້ວຍຄວາມໄວ 24,000 ກິໂລແມັດ ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ.
ກ້ອນຫີນໃຫຍ່ ດີມໍຟອສ ບໍ່ໄດ້ເປັນໄພອະຕະລາຍໃດໆຕໍ່ໂລກ ແຕ່ມັນຈະໃຫ້ພວກນັກວິທະຍາສາດຊອກຫາວິທີທາງເພື່ອສຶກສາຄົ້ນຄວ້າແນວຄິດທີ່ອາດຈະເຄື່ອນຍ້າຍວັດຖຸອັນເປັນໄພອັນຕະລາຍ ອອກໄປໃຫ້ໄກພຽງພໍ ແລະໄວພຽງພໍຈາກເສັ້ນໂຄຈອນຂອງມັນ ເພື່ອວ່າ ມັນຈະບິນຜ່ານໂລກໄປ.
ພາລະກິດຍານອະວະກາດ DART ແມ່ນມີຂະໜາດປະມານຊໍ່າກັບລົດນ້ອຍຄັນນຶ່ງ ແລະບັນຈຸດ້ວຍຍານນ້ອຍຂະໜາດຫີບໜ່ວຍນຶ່ງ ທີ່ຈະຖືກສົ່ງອອກໄປ ໃນເວລາບໍ່ດົນ ກ່ອນທີ່ຍານອະວະກາດ DART ຈະບິນເຂົ້າຕຳ ກ້ອນຫີນໃຫຍ່ນັ້ນ ເພື່ອທີ່ຍານນ້ອຍດັ່ງກ່າວ ຈະທຳການບັນທຶກພາບວີດີໂອ ຂອງເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນ.
ອົງການ NASA ກ່າວວ່າ ພາລະກິດນີ້ ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະມານ 330 ລ້ານໂດລາ.
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