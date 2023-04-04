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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ອົງການ NASA ປະກາດລາຍຊື່ຈຸບິນນາໆຊາດ ທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ເປັນຄັ້ງທໍາອິດສໍາລັບພາລະກິດໄປດວງເດືອນ ນັບຕັ້ງແຕ່ຊຸມປີ 1970

ນັກບິນອະວະກາດ (ແຕ່ຊ້າຍຫາຂວາ) ທ່ານຣີດ ວາຍສ໌ແມນ, ທ່ານວິກເຕີ້ ໂຄລ-ເວີ, ທ່ານເຈເຣມີ ແຮນເຊັນ ແລະທ່ານນາງຄຣິສຕີນາ ໂຄຈ, ສະມາຊິກຈຸບິນ ຂອງພາລະກິດອະວະກາດອາເຕມິສ 2 ເພື່ອໄປ ແລະກັບມາຈາກດວງເດືອນ ພາກັນເຂົ້າຮ່ວມງານຂອງອົງການ NASA ໃນນະຄອນຮຸສຕັນ, ລັດເທັກຊັສ, ວັນທີ 3 ເມສາ 2023.

“ມັນເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງສັດຕະວັດແລ້ວ ນັບຕັ້ງແຕ່ນັກບິນອະວະກາດ ໄດ້ເດີນທາງໄປດວງເດືອນ, ບັດນີ້ ມັນກໍາລັງຈະມີການປ່ຽນແປງ,” ນີ້ຄືການກ່າວຂອງຜູ້ບໍລິຫານອົງການ NASA ທ່ານບີລ ແນລສັນ ໃນຂະນະທີ່ ທ່ານຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າພວກນັກບິນອະວະກາດໃນປັດຈຸບັນ ພ້ອມທັງຜູ້ມີປະສົບການ ສະ​ໄໝຍານອາໂປລໂລແລະໂຄງການຍານອະວະກາດ​ໄປ​ກັບຂອງສູນກາງອະວະກາດຈອນ ສັນ ທີ່ເອລລິງຕັນຟິ​ລ ໃນນະຄອນຮຸສຕັນ, ລັດເທັກຊັສ. ປະຊາຊົນພາກັນເຕົ້າ ໂຮມກັນ ເພື່ອມາຟັງການປະກາດຊື່ຂອງຈຸບິນອາເຕມິສ 2 ຄັ້ງປະວັດສາດນີ້ ເຊິ່ງລວມມີທ່ານນາງຄຣິສຕີນາ ໂຄຈ (Christina Koch), ທ່ານວິກເຕີ້ ໂຄ​ລ- ເວີ (Victor Glover), ທ່ານຣີດ ວາຍສ໌ແມນ (Reid Wiseman), ແລະທ່ານ ເຈເຣມີ ແຮນເຊັນ (Jeremy Hansen).

ທ່ານແນລສັນກ່າວວ່າ “ນີ້ແມ່ນຈຸບິນຂອງມະນຸດຊາດ,” ໂດຍເນັ້ນໜັກໃສ່ຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍໆຢ່າງ ຈຶ່ງໄດ້ສ້າງໃຫ້ມີບັນດາຈຸບິນນານາຊາດ, ທັງໝົດແມ່ນມີອາຍຸລະຫວ່າງ 40 ປີ. “ພວກເຮົາເລືອກເພື່ອກັບຄືນໄປດວງເດືອນ ແລະໄປຫາດາວພະອັງຄານ, ແລະພວກເຮົາກໍາລັງດໍາເນີນງານຮ່ວມກັນ ເນື່ອງຈາກວ່າ ຢູ່ໃນສັດຕະວັດທີ 21 ອົງການ NASA ພວມສໍາຫຼວດ​ລະ​ບົບຈັກກະວານພ້ອມດ້ວຍພາຄີສາກົນ.”

NASA Announces Diverse International Crew for First Moon Mission Since 1970s
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NASA Announces Diverse International Crew for First Moon Mission Since 1970s

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ຜູ້ມີປະສົບການສູງ ຈາກສະຖານີອະວະກາດນານາຊາດ ຫຼື (ISS) ທ່ານຣີດ ວາຍສ໌ແມນ ແລະເປັນຜູ້ບັນຊາການຢູ່ໃນພາລະກິດອາເຕມິສ 2, ໃນລະຫວ່າງທີ່ວິສະວະກອນຄຣິສຕີນາ ໂຄຈ ແລະທ່ານເຈເຣມີ ແຮນເຊັນ ຮັບຜິດຊອບເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານຢູ່ໃນພາລະກິດດັ່ງກ່າວ. ທ່ານແຮນເຊັນ ເປັນນັກບິນອະວະກາດສາ ກົນຄົນທໍາອິດ ທີ່ມີກໍານົດຈະ​ບິນ​ປະ​ຕິ​ບັດພາລະກິດ​ທີ່ດວງເດືອນ, ໃນຂະນະທີ່ ທ່ານນາງໂຄຈ ຈະກາຍເປັນແມ່ຍິງຄົນທໍາອິດໃນປະຫວັດສາດ ທີ່ຮ່ວມໃນການເດີນທາງຄັ້ງນີ້.

“ຂ້ອຍຕື່ນເຕັ້ນບໍ? ແນ່ນອນທີ່ສຸດ,” ທ່ານນາງໂຄຈ ກ່າວຕໍ່ບັນດາຜູ້ຄົນທີ່ເຂົ້າມາຮ່ວມເປັນກໍາລັງໃຈ ໃນລະຫວ່າງພິທີປະກາດດັ່ງກ່າວ. “ແຕ່ ຄໍາຖາມຂອງຂ້ອຍອີຫຼີແລ້ວແມ່ນ ພວກເຈົ້າຕື່ນເຕັ້ນບໍ?”

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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