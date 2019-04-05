ປະທານຄະນະກຳມະການຕຸລາການ ຂອງສະພາຕ່ຳຢາກໃຫ້ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ທ່ານວິລລຽມ ບາ ນຳອອກເຜີຍແຜ່ ໃຈຄວາມຂອງບົດລາຍງານ ທີ່ເຮັດຂຶ້ນໂດຍທີມງານຂອງໄອຍະການພິເສດ ທ່ານໂຣເບີດ ມັລເລີ ເອງ.
ທ່ານແຈຣີ ເນດເລີ ປະທານຄະນະກຳມະການຕຸລາການສະພາຕ່ຳ ທີ່ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍສະບັບນຶ່ງໄປຫາທ່ານບາ ຫຼັງຈາກມີລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນ ໂດຍກ່າວວ່າ ຄະນະທີມງານຂອງທ່ານມັລເລີບໍ່ດີໃຈກ່ຽວກັບການສະຫຼຸບຂອງທ່ານບາຍ້ອນລາຍງານຂ່າວແຈ້ງວ່າ ການສືບສວນຂອງທ່ານມັລເລີນັ້ນແມ່ນມີຄວາມເສຍຫາຍຮ້າຍແຮງ ຕໍ່ທ່ານທຣຳ ກວ່າທີ່ທ່ານບາ ນຳພາໃຫ້ສະພາ ແລະປະຊາຊົນເຊື່ອ.
ທ່ານເນດເລີຂຽນວ່າ "ຖ້າລາຍງານຂ່າວເມື່ອໄວໆມານີ້ ຫາກຖືກຕ້ອງແລ້ວ ໃຈຄວາມຕ່າງໆຂອງບົດລາຍງານກໍຄວນຈະນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ປະຊາຊົນຮູ້ ໂດຍໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້. ທ່ານໄດ້ສະໜອງການຕີຄວາມໝາຍ ໃນການສະຫຼຸບຂອງໄອຍະການພິເສດໄປແລ້ວ ໃນວິທີທີ່ປາກົດວ່າ ປະທານາທິບໍດີມີຄວາມຄຸມເຄືອໜ້ອຍທີ່ສຸດຢູ່ໃນບົດລາຍງານ. ການເປີດເຜີຍໃຈຄວາມທັງໝົດໂດຍບໍ່ຊັກຊ້າຈະເລີ້ມເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນອາເມຣິກັນ ຕັດສິນຄວາມຈິງຕ່າງໆດ້ວຍຕົວຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ."
ອີງຕາມໃຈຄວາມຍາວສີ່ໜ້າຂອງບົດລາຍງານທີ່ຍາວ 300 ກວ່າໜ້າຂອງທ່ານບານັ້ນ ທ່ານມັລເລີໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ ທັງປະທານາທິບໍດີທຣຳແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບຣັດເຊຍ ໃນການພະຍາຍາມໃຊ້ອິດທິພົນເຂົ້າແຊກແຊງ ຕໍ່ຜົນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໃນປີ 2016.
ອີງຕາມທ່ານບາ ໃນຂະນະທີ່ລາຍງານຂອງທ່ານມັລເລີ “ບໍ່ໄດ້ສະຫຼຸບວ່າປະທານາທິບໍດີໄດ້ເຮັດຄວາມຜິດໃດໆແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານພົ້ນຈາກຄວາມຜິດເລີຍ.” ທ່ານບາຍັງຂຽນຕື່ມວ່າ ທ່ານເອງ ແລະຜູ້ຮອງຂອງທ່ານ ທ່ານຣອດ ໂຣເຊັນສຕາຍນ໌ ບໍ່ໄດ້ພົບເຫັນຫຼັກຖານໃດໆ ທີ່ວ່າ ທ່ານທຣຳໄດ້ເຮັດຄວາມຜິດ ຕາມທີ່ມີການກ່າວຫາ ເພື່ອຫາທາງທັບມ້າງການສືບສວນນັ້ນ.
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານທຣຳຢືນຢັດວ່າ ລາຍງານຂອງທ່ານມັລເລີ ອີງຕາມໃຈຄວາມທີ່ສະຫຼຸບໂດຍທ່ານບາແລ້ວ ທ່ານແມ່ນພົ້ນຄວາມຜິດທັງໝົດ ແລະສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນບາງຄົນກ່າວວ່າ ມັນເຖິງເວລາແລ້ວທີ່ຈະດຳເນີນການເລື້ອງອື່ນ ແຕ່ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດຫຼາຍໆຄົນແມ່ນຍັງບໍ່ພໍໃຈ ໂດຍສະເພາະແລ້ວເວລາທ່ານມັລເລີກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ສາມາດໃຫ້ທ່ານທຣຳພົ້ນຜິດ.
ຄະນະກຳມະການຕຸລາການຂອງສະພາຕ່ຳ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຕາມສາຍຂອງພັກໃນມື້ວັນພຸດຜ່ານມາ ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານນາດເລີ ອອກໝາຍສານເພື່ອຂໍເອົາລາຍງານຂອງທ່ານມັລເລີທັງໝົດ ຕະຫຼອດທັງຫຼັກຖານຕ່າງໆທີ່ທ່ານໄດ້ໃຊ້.
ທ່ານບາໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ກ່າວປ້ອງກັນການຈັດການຂອງທ່ານກ່ຽວກັບລາຍງານຂອງທ່ານມັລເລີ. ທ່ານໄດ້ສັນຍາວ່າ ຈະເປີດເຜີຍລາຍງານດັ່ງກ່າວຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້ ໂດຍກ່າວວ່າ ເອກກະສານທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນບັນຈຸຂໍ້ຄວາມຂອງຄະນະຕຸລາການໃຫຍ່ຈຳນວນນຶ່ງ.
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