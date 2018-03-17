ເຈົ້າໜ້າທີ່ ເກົາຫຼີເໜືອ ແລະ ສະວີເດັນ ເລີ້ມເຈລະຈາ ກັນອີກ ທີ່ ສະຕັອກໂຮມ

ມີກຳນົດວ່າ ການເຈະລຈາກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດເກົາຫລີເໜືອ ທ່ານນີ ຢົງ
ໂຮ (Ri Yong Ho) ຈະເລີ້ມຄືນອີກ ໃນວັນເສົາມື້ນີ້ ຊຶ່ງເປັນການຢ້ຽມຢາມ ທີ່ພວກນັກ
ສັງເກດການຂອງໂລກບາງຄົນເຊື່ອວ່າອາດຊ່ອຍແຜ້ວທາງເພື່ອການພົບປະລະຫວ່າງ
ພວກຜູ້ນຳຂອງສະຫະລັດແລະເກົາຫຼີເໜືອ. ການເຈລະຈາທີ່ນະຄອນສະຕັອກໂຮມຕົ້ນ
ຕໍແລ້ວ ມີກຳນົດທີ່ຈະສິ້ນສຸດລົງໃນວັນສຸກວານນີ້ ອີງຕາມແຫຼ່ງຂ່າວທີ່ຮູ້ເລື່ອງດີ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະວີເດັນ ປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານໂອລັອຟ ສະ
ກູກ (Olof Skoog) ກ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ປະເທດຂອງທ່ານພວມພະຍາຍາມຫາ
ທາງຫລຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ໃນແຫຼມເກົາຫຼີໂດຍເປັນເຈົ້າພາບຈັດໃຫ້ມີການເຈລະ ຈາດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານສະກູກ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວທີ່ນະຄອນນິວຢອກວ່າ “ສະຖານະການດ້ານຄວາມ
ໝັ້ນຄົງຢູ່ແຫຼມເກົາຫຼີ ແມ່ນເປັນບັນຫາທີ່ຮີບດ່ວນທີ່ສຸດຂອງໂລກໃນປັດຈຸບັນນີ້ ແລະ
ຖ້າສະວີເດັນສາມາດເອົາບົດບາດບາງຢ່າງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ນັ້ນ ນີ້ແມ່ນ
ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາກຳລັງພະຍາຍາມຈະເຮັດ.”
ທ່ານນີ ແລະນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະວີເດັນ ທ່ານສະເຕຟານ ລອຟເວິນ (Stefan Lof-
ven) ໄດ້ພົບປະເປັນເວລາສັ້ນໆ ທີ່ນະຄອນສະຕັອກໂຮມ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ແຕ່ທ່ານ
ສະກູກ ແລະໂຄສົກຂອງທ່ານລອຟເວິນ ບໍ່ຍອມເປີດເຜີຍສູ່ຟັງວ່າ ບຸກຄົນທັງສອງໄດ້
ຫາລືກັນຫຍັງແດ່.
ທ່ານສະກູກກ່າວຕື່ມວ່າ ແນວໃດກໍຕາມ ການເຈລະຈາຫາລືທີ່ນະຄອນສະຕັອກໂຮມ ແມ່ນການຊ່ອຍເຫຼືອ “ທີ່ຫວັງວ່າ” ຈະ “ຊ່ອຍສ້າງບັນຍາກາດທີ່ດີ ສຳລັບການປະຊຸມ” ແລະບໍ່ຍອມໃຫ້ຄວາມເຫັນ ເວລາມີການຖາມວ່າ ສະວີເດັນຈະເປັນເຈົ້າພາບຈັດການ ພົບປະລະຫວ່າງຜູ້ນຳສະຫະລັດ ແລະເກົາຫຼີເໜືອຫຼືບໍ່.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາມີແຕ່ຢາກຈະຊ່ອຍໃນການຫລຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ແຫຼມ
ເກົາຫຼີ.”
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນກ່ຽວກັບແຜນການ
ຂອງທ່ານ ທີ່ຈະພົບປະ ກັບຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ພາຍໃນ ທ້າຍເດືອນ
ພຶດສະພາເພື່ອເຈລະຈາກ່ຽວກັບໂຄງການນິວເຄລຍຂອງພຽງຢາງ ອີງຕາມຖະແຫຼງ
ການຂອງທຳນຽບຂາວ. ໃນການໂທລະສັບ ໄປໂອ້ລົມ ກັບປະທານາທິບໍດີເກົາຫຼີໃຕ້
ທ່ານມູນ ແຈ ອິນ ນັ້ນ ທ່ານທຣຳໄດ້ສະແດງ “ຄວາມຫວັງໄປໃນແງ່ດີແບບລະມັດລະ
ວັງ” ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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