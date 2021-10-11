ຜູ້ນຳ ເກົາຫລີເໜືອ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປັບປຸງ ຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນ ໃຫ້ດີຂຶ້ນ

ເກົາຫຼີເໜືອກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າຜູ້ນຳກິມ ຈົງ ອຶນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ເອົາຊະນະ “ສະຖານະການທີ່ໜັກໜ່ວງ” ທີ່ປະເທດກຳລັງປະເຊີນຢູ່ ແລະດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ເຂັ້ມແຂງຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອປັບປຸງສະພາບສະບຽງອາຫານ ແລະຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຂອງຕົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວເອພີ (AP) ໃນເກົາຫຼີໃຕ້.
ແຕ່ສື່ມວນຊົນຂອງລັດບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງຄຳເຫັນທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງໃດໆ ຕໍ່ວໍຊິງຕັນ ແລະໂຊລໃນຂະນະທີ່ລາຍງານກ່ຽວກັບຄຳປາໄສຂອງທ່ານກິມໃນວັນຄົບຮອບ 76 ປີຂອງການສ້າງຕັ້ງພັກກຳມະກອນຂຶ້ນມາ.
ການເຈລະຈາດ້ານນິວເຄຼຍລະຫວ່າງວໍຊິງຕັນແລະພຽງຢາງໄດ້ຢຸດເຊົາມາເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າສອງປີແລ້ວ ຍ້ອນຄວາມບໍ່ເຫັນພ້ອມນຳກັນ ໃນການແລກປ່ຽນ ກັນລະຫວ່າງການຍົກເລີກການລົງໂທດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດສະພາບທີ່ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ນຳ ພາໂດຍສະຫະລັດຕໍ່ກັບເກົາຫຼີເໜືອ ແລະຂັ້ນຕອນໃນການປົດອາວຸດນິວເຄຼຍ ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ.
ປະເທດດັ່ງກ່າວໄດ້ເລັ່ງລັດກິດຈະກຳທົດລອງລູກສອນໄຟຂອງຕົນໃນຫລາຍສັບປະດາທີ່ຜ່ານມາ ໃນຂະນະທີ່ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ສ້າງສັນຕິພາບແບບມີເງື່ອນໄຂແກ່ໂຊລ, ໂດຍຟື້ນຟູຮູບແບບການກົດດັນຕໍ່ເກົາຫຼີໃຕ້ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ໃນສິ່ງທີ່ຕົນຢາກໄດ້ຈາກ ສະຫະລັດ.
ອົງການຂ່າວສູນກາງຂອງທາງການເກົາຫຼີເໜືອ ຫລື KCNA ຂອງ ພຽງຢາງ ກ່າວວ່າ ທ່ານກິມໄດ້ກ່າວຄຳປາໄສໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າພັກຂອງທ່ານຕັດສິນໃຈຢ່າງເດັດດ່ຽທີ່ຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍເສດຖະກິດທີ່ໄດ້ວາງໄວ້ໃນກອງປະຊຸມ ໃຫຍ່ຂອງພັກໃນເດືອນມັງກອນຜ່ານມາ, ໃນຕອນທີ່ທ່ານຍອມຮັບວ່າ ແຜນ ການເສດຖະກິດກ່ອນໜ້ານີ້ຂອງທ່ານບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະອອກແຜນພັດ ທະນາອັນໃໝ່ສຳລັບຫ້າປີຂ້າງໜ້າ.
ອົງການຂ່າວດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ທ່ານກິມ ໄດ້ຢືນຢັນການຕັດສິນໃຈອັນເດັດດ່ຽວ ຂອງພັກໃນການປະຕິບັດແຜນການຫ້າປີຢ່າງມີປະສິດທິພາບເພື່ອສົ່ງເສີມ “ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດແລະແກ້ໄຂບັນຫາອາຫານ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ແລະທີ່ຢູ່ອາ ໄສຂອງປະຊາຊົນ.”
ອົງການຂ່າວ KCNA ກ່າວວ່າທ່ານກິມໄດ້ວິເຄາະ “ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກແບບບໍ່ ເຄີຍມີມາກ່ອນ” ທີ່ເກົາຫລີເໜືອປະເຊີນຢູ່ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມສາມັກຄີ ເປັນຈິດນຶ່ງໃຈດຽວກັນຂອງພັກໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງຊາດໃນການປະເຊີນໜ້າກັບ “ສະຖານະການທີ່ໜັກໜ່ວງ.”
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