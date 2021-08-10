ເກົາຫຼີເໜືອ ປະນາມການຊ້ອມລົບຂອງ ສຫລ ກັບເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະສັນຍາວ່າ ຈະພັດທະນາອາວຸດຂອງຕົນ

ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ປະນາມການຊ້ອມລົບທາງທະຫານຂອງສະຫະລັດແລະເກົາຫຼີໃຕ້ທີ່ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນ ໃນອາທິດນີ້, ໂດຍກ່າວວ່າການຊ້ອມລົບດັ່ງກ່າວ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຈຳເປັນ ທີ່ພຽງຢາງຕ້ອງໄດ້ພັດທະນາຄວາມສາມາດທາງທະຫານຂອງຕົນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ສະຫະລັດແລະເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ເລີ່ມທໍາການຊ້ອມລົມເບື້ອງຕົ້ນກ່ອນການຝຶກຊ້ອມທາງທະຫານລະດູຮ້ອນປະຈຳປີ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວຢອນຮັບ (Yonhap).
ການຊ້ອມລົບທີ່ໃຊ້ເຄື່ອງຈຳລອງທາງຄອມພິວເຕີ ກຳລັງຖືກປັບຂະໜາດໃຫ້ ນ້ອຍລົງ ທ່າມກາງການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ ແລະຢ້ານວ່າພວກເຂົາ ເຈົ້າອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກົາຫຼີເໜືອບໍ່ພໍໃຈໄດ້, ເຊິ່ງເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ປະເທດດັ່ງກ່າວໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີຄວາມສົນໃຈໃນການສົນທະນາກັບເກົາຫຼີໃຕ້.
ແຕ່ບໍ່ວ່າຈະເປັນຂະໜາດໃດ ຫຼືຈະຢູ່ໃນຮູບແບບໃດກໍຕາມ, ເກົາຫຼີເໜືອຖືວ່າ ການ ຝຶກຊ້ອມທາງທະຫານເປັນການກະທຳແບບຮຸກຮານ, ອີງຕາມຄໍາເວົ້າຂອງທ່ານນາງກິມ ໂຢ ຈອງ, ນ້ອງສາວຂອງຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ, ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ, ທີ່ກ່າວໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້.
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ການຊ້ອມລົບດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ “ສະຖານະການຂາດສະຖຽນລະພາບ” ເພີ້ມຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຢູ່ໃນແຫຼມເກົາຫຼີ, ອີງຕາມຖະແຫຼງການທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ອອກມາໂດຍອົງການຂ່າວສູນກາງຂອງທາງການເກົາຫຼີເໜືອ.
ທ່ານນາງກ່າວຕໍ່ໄປໂດຍບໍ່ໄດ້ອະທິບາຍອັນໃດຫລາຍວ່າ ເພື່ອຮັບມືກັບ “ໄພຂົ່ມ ຂູ່ທາງທະຫານທີ່ນັບມື້ນັບຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນຈາກສະຫະລັດ,” ເກົາຫຼີເໜືອຈະເພີ້ມຄວາມກ້າວໜ້າ “ໃນການປ້ອງກັນຊາດ” ແລະຄວາມສາມາດ “ໃນການໂຈມຕີກ່ອນ ທີ່ມີພະລັງຂອງຕົນຂຶ້ນໄປອີກ”.
ເກົາຫຼີເໜືອມັກເວົ້າດ້ວຍຄວາມບໍ່ພໍໃຈເປັນປະຈໍາ ກ່ຽວກັບການຊ້ອມລົບທາງທະ ຫານປະຈຳປີດັ່ງກ່າວ, ໂດຍມອງເບິ່ງວ່າ ມັນເປັນການຝຶກຊ້ອມເພື່ອທໍາການຮຸກຮານ.
ໃນຫຼາຍອາທິດຜ່ານມານີ້, ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມແບບສັບສົນກ່ຽວກັບຈຸດຢືນຂອງຕົນ ຕໍ່ສະຫະລັດແລະເກົາຫຼີໃຕ້.