ກຸ່ມ G7: ການຍິງລູກສອນໄຟ ທີ່ 'ຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບ' ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕອບໂຕ້ ຢ່າງ 'ໜັກແໜ້ນ' ຈາກສາກົນ

ບັນດາປະເທດມະຫາອຳນາດຂອງໂລກກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ປະຊາຄົມສາກົນ ຕ້ອງໄດ້ຕອບໂຕ້ຢ່າງໜັກແໜ້ນແລະເປັນເອກະພາບກັນ ຕໍ່ການເກັບສະສົມອາວຸດນິວເຄລຍ ແລະການຍິງລູກສອນໄຟ ທີ່ “ຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບ” ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AFP.
ບັນດາລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງກຸ່ມ G7 ກ່າວໃນຖະແຫຼງການລຸນຫຼັງການຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ທີ່ມີກຳລັງແຮງສຸດຂອງພຽງຢາງວ່າ “ການກະທຳແບບຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບຊໍ້າແລ້ວຊ້ຳອີກຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການຕອບໂຕ້ດ້ວຍຄວາມສາມັກຄີ ແລະເຂັ້ມແຂງຂອງສາກົນໃນທັນທີ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ”.
ເກົາຫຼີເໜືອ, ໃນວັນຈັນແລ້ວນີ້ໄດ້ທົດລອງຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂ້າມທະ ວີບທີ່ທັນສະໄໝທີ່ສຸດຂອງຕົນ ໂດຍມີຄວາມສາມາດ ໄປໄກຮອດສະຫະລັດ.
ເກົາຫຼີເໜືອກ່າວວ່າ ຜູ້ນຳຂອງຕົນ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ໄດ້ກວດກາເບິ່ງການຍິງລູກສອນໄຟ ແລະໄດ້ທໍາການເຕືອນວໍຊິງຕັນ ເຊິ່ງຮັດແໜ້ນສາຍພົວພັນກັບເກົາຫຼີໃຕ້ນັ້ນ ຈົ່ງຢ່າເຮັດ “ການຕັດສິນໃຈທີ່ຜິດພາດ”.
ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງໄດ້ຮັບຮອງເອົາຮ່າງມະຕິຫຼາຍສະບັບ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເກົາຫຼີເໜືອຍຸຕິໂຄງການນິວເຄລຍ ແລະ ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂອງຕົນ ນັບຕັ້ງແຕ່ດໍາເນີນການທົດລອງນິວເຄລຍຄັ້ງທຳອິດໃນປີ 2006.