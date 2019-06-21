ປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ມ້ວນທ້າຍການຢ້ຽມຢາມເກົາຫຼີເໜືອເປັນເວລາສອງ ມື້ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ຊຶ່ງໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານໄດ້ກ່າວໃຫ້ກຳລັງໃຈກ່ຽວກັບຈຸດເພັ່ງເລັງໃໝ່ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະໄດ້ສະເໜີທີ່ຈະເອົາບົດບາດໃນທາງສ້າງສັນ ເພື່ອທັບມ້າງສະພາບການບໍ່ໄປບໍ່ມາ ໃນການເຈລະຈາກ່ຽວກັບເລື້ອງນິວເຄລຍ ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບເກົາຫຼີເໜືອ.
ໃນການກ່າວຄຳປາໄສ ທີ່ງານລ້ຽງຮັບຮອງ ໃນຄືນວັນພະຫັດນີ້ ທ່ານສີເວົ້າວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ໄດ້ “ລິເລີ້ມຍຸດທະສາດໃໝ່ກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ແລະເຮັດໃຫ້ການກໍ່ສ້າງສັງຄົມນິຍົມ ຢູ່ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ເປັນກະແສຟອງທີ່ສູງຂຶ້ນ” ອີງຕາມລາຍງານອົງການຂ່າວຊິນຫົວ ຂອງທາງການຈີນ.
ທ່ານສີໄດ້ກ່າວເຖິງບັນຫານິວເຄລຍ ໂດຍເວົ້າວ່າ ທຸກຝ່າຍຕ່າງກໍເຫັນພ້ອມນຳກັນ ທີ່ຈະ “ຍຶດໝັ້ນຕໍ່ການເຈລະຈາສັນຕິພາບ ເພື່ອເປັນການປະກອບສ່ວນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າຕໍ່ສັນຕິພາບ ສະຖຽນລະພາບ ແລະຄວາມວັດທະນາຖາວອນຢູ່ໃນຂົງເຂດ ແລະໃນທົ່ວໂລກນຳດ້ວຍ” ນັ້ນຄືລາຍງານ ຂອງອົງການຂ່າວຊິນຫົວ.
ສ່ວນອົງການຂ່າວສູນກາງຂອງທາງການເກົາຫຼີເໜືອ ລາຍງານໃນວັນສຸກມື້ນີ້ວ່າ ທ່ານສີ ແລະທ່ານກິມ ໄດ້ບັນລຸ “ການເຂົ້າໃຈຮ່ວມກັນ” ກ່ຽວກັບຫຼາຍໆບັນຫາທີ່ພວກທ່ານໄດ້ຫາລືແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເສີມສ້າງຄວາມສຳພັນສອງຝ່າຍເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ທ່າມກາງ “ການປ່ຽນແປງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງແລະຊັບຊ້ອນ” ຢູ່ໃນຂົງເຂດ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ທ່ານກິມ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານສີ ຊາບວ່າ ທ່ານ “ຈະອົດທົນ” ກັບສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບສະພາບການເຈລະຈາທີ່ບໍ່ໄປບໍ່ມາໃນເລື້ອງນິວເຄລຍ ແລະໄດ້ສະແດງຄວາມຫວັງອອກມາວ່າ “ພັກຝ່າຍກ່ຽວຂ້ອງ ຈະພົບກັນເຄິ່ງທາງ” ກັບພຽງຢາງ ອີງຕາມລາຍງານ ຂອງອົງການຂ່າວຊິນຫົວ.
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