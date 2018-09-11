ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍສະບັບນຶ່ງ ຂໍພົບປະເປັນເທື່ອທີ 2 ກັບປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ອີງຕາມການເປີດເຜີຍ ຂອງທຳນຽບຂາວ
ໃນວັນຈັນວານນີ້.
ຈົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສະແດງອອກເຖິງ "ຄວາມອົບອຸ່ນ ແລະມີເນື້ອໄນໄປໃນແງ່ບວກ
ຫຼາຍ," ອີງຕາມໂຄສົກປະຈຳທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງຊາຣາ ຮັກກາບີ ແຊນເດີຣສ໌
ໄດ້ບອກກັບພວກນັກຂ່າວ ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວນັ້ນ . ທ່ານນາງແຊນເດີຣສ໌
ໄດ້ຍົກເອົາໄດ້ບົກຈົດໝາຍຂຶ້ນມາ ເພື່ອສະແດງອອກຊຶ່ງສາຍພົວພັນລະຫວ່າງວໍຊີງຕັນ
ກັບພຽງຢາງ ໃນການເຈລະຈາເພື່ອການປອດອາວຸດນິວເຄລຍໃນແຫຼມເກົາຫຼີເໜືອນັ້ນ.
ລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣຳ ໄດ້ເນັ້ນເຖິງຜົນສຳເຫຼັດຫຼາຍຢ່າງໃນຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້
ເຊັ່ນການປ່ອຍຕົວຂອງພວກນັກໂທດສະຫະລັດ ແລະການຮັບສາກກະດູກຂອງ
ບັນດາທະຫານກັບຄືນສູ່ບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ການຖຽງທີ່ວ່າ
ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ດຳເນີນຄວາມຄືບໜ້າກັບອານາຈັກທີ່ເກັບຕົວ ນັບຕັ້ງແຕ່ທ່ານທຣຳ
ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານກິມ ໃນສິງກະໂປ ເດືອນມິຖຸນາຜ່ານມານີ້.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມ ລົງໃນທວິດເຕີຣ໌ ຂອງວັນອາທິດຜ່ານມານີ້ ທີ່ກ່າວຊົມ
ເຊີຍ ການສວນສະໜາມຂອງພຽງຢາງທີ່ບໍ່ມີການສະແດງລູກສອນໄຟນັ້ນ.
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ກັບທຳນຽບຂາວ ພວກສັງເກດການຫຼາຍຄົນ ໄດ້ສັງເກດເຫັນເຖິງ
ຄວາມເຢືອກເຢັນຂອງສອງປະເທດ. ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດທ່ານໄມຄ໌
ພອມພຽວ ທີ່ໄດ້ຍົກເລີກແຜນການເດີນທາງໄປຍັງພຽງຢາງ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ຫຼັງຈາກ
ທີ່ການເຈລະຈາຊັກຊ້າລົງນັ້ນ.
ທ່ານບຣູສ ເບັນເນັຕ ນັກວິເຄາະຝ່າຍປ້ອງກັນຈາກບໍລິສັດ ແຣນ ຄອບໂປເຣຊັນ
ໄດ້ບອກກັບວີໂອເອວ່າ ໂຄງການນິວເຄລຍຂອງເກົາຫຼີເໜືອນັ້ນ ແມ່ນວ່າ ຍັງມີຢູ່.
"ເກົາຫຼີເໜືອ ແມ່ນເຮັດໄດ້ດີຫຼາຍກ່ຽວກັບການປະຕິເສດໃຫ້ຂໍ້ມູນຕໍ່ພວກເຮົາ,"
ຊຶ່ງທ່ານເບັນເນັຕ ໄດ້ກ່າວໄວ້ ແລະຍັງກ່າວຕື່ມວ່າ "ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາສາມາດບອກໄດ້
ກໍແມ່ນວ່າ ສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງທີ່ພົວພັນກັບການເຮັດນິວເຄລຍ ອຸບປະກອນຕ່າງໆ
ແລະໂອກາດເຮັດອາວຸດນັ້ນ ນັ້ນແມ່ນວ່າ ຍັງດຳເນີນຢູ່."
ທ່ານເບັນເນັຕ ໄດ້ກ່າວເພີ້ມວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອບໍ່ໄດ້ມີເຈດຕະນາ ທີ່ຈະປະໜິປະນອມ
ກັບສະຫະລັດ ແລະເບິ່ງຄືວ່າ ເຮັດໃຫ້ຊັກຊ້າລົງ ເພື່ອຕົນຈະສາມາດທີ່ຈະສ້າງ
ອາວຸດຕໍ່ໄປ.
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