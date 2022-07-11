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ວັນຈັນ, 11 ກໍລະກົດ 2022
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ເກົາຫຼີເໜືອປາ​ກົດ​ວ່າ ໄດ້ຍິງປືນໃຫຍ່ ຫລາຍງວດ ທ້າມ​ກາງ ການ​ຊ້ອມ​ລົບ​ຮ່ວມ​ ລະ​ຫວ່າງ ສ​ຫລ ແລະ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້

ພາບ​ສະ​ໜອງ​ໃຫ້​ໂດຍ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ເກົາ​ຫລີ​ໃຕ້ ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ເຮືອ​ບິນ​ລົບ​ອາຍ​ພົ່ນ​ຂອງກອງ​ທັບ​ອາ​ກາດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ເກົາ​ຫລີ​ໃຕ້ ໄດ້​ບິນ​ປະ​ສານ​ກັນ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຊ້ອມ​ລົບ​ຮ່ວມ​ກັນ ໃນ​ວັນ​ທີ 7 ມິ​ຖຸ​ນາ, 2022.

ເກົາຫຼີເໜືອ ປາ​ກົດ​ວ່າ ໄດ້ທຳການຊ້ອມຍິງປືນໃຫຍ່ໃນວັນອາທິດວານນີ້, ຊຶ່ງ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ຫລາຍມື້ ຫຼັງຈາກສະຫະລັດໄດ້ສົ່ງເຮືອບິນລົບທີ່ທັນສະໄໝ ໄປຍັງເກົາຫຼີໃຕ້ເພື່ອຊ້ອມລົບຮ່ວມກັນ, ອີງ​ຕາມເກົາຫຼີໃຕ້ກ່າວ ແລະ​ລາຍ​ງານ​ໂດຍ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ເອ​ພີ (AP).

ຫົວໜ້າ​ເສນາ​ທິການ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ເກົາຫລີ​ໃຕ້ ກ່າວ​ຢູ່ໃນ​ຖະ​ແຫລ​ງການ​ສະບັບ​ນຶ່ງ​ວ່າ ຕົນ​ໄດ້​ກວດ​ພົບ​ກະ​ສຸນ​ວິ​ຖີ​ຫລາຍ​ລູກ ທີ່​ຄາດ​ວ່າ​ເປັນ​ປືນ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ເກົາຫລີ​ເໜືອ ​ໃນ​ຕອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ອາທິດ​ວານ​ນີ້. ຫ້ອງ​ການນີ້ກ່າວອີກ​ວ່າ ທະ​ຫານ​ຂອງ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້​ໄດ້​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ພ້ອມ​ທີ່​ແຂງ​ແກ່ນ ​ໃນ​ການ​ປະ​ສານ​ງານ​ຢ່າງ​ໃກ້​ຊິດ​ກັບ​ສະ​ຫະ​ລັດ​

ຫ້ອງການປະທານາທິບໍດີຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ກ່າວວ່າ ການຍິງລູກສອນໄຟ ທີ່ຕ້ອງ ສົງໄສນັ້ນ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ນອກຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງເກົາຫຼີເໜືອ. ຫ້ອງ​ການນີ້ ກ່າວອີກວ່າ ຜູ້ອໍານວຍການດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງປະທານາທິບໍດີ, ທ່ານ​ກິມ ຊຸງ​ຮານ (Kim Sung-han) ໄດ້ທົບທວນຄືນເບິ່ງຄວາມພ້ອມ ຂອງທະຫານເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະເວົ້າວ່າຫ້ອງການຂອງທ່ານ ໄດ້ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ ຊິດເພື່ອ​ເບິ່ງການຍິງລູກ​ສອນ​ໄຟເພີ່ມອີກ ທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ ໂດຍເກົາຫຼີເໜືອ.

​ໃນ​ປີ​ນີ້, ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ການ​ທົດ​ລອງ​ອາວຸດ​ເປັນ​ຈຳນວນ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​ແບບ​ຜິດ​ປົກ​ກະຕິ, ລວມທັງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສາມາດຕິດ​ຫົວ​ນິວ​ເຄລຍ ​ເຊິ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ທັງ​ແຜ່ນດິນ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ​ແລະ ພັນທະ​ມິດ​ຂອງ​ປະ​ເທດນີ້​ ລວມມີ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ​ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ໃຫ້​ຢູ່​ໃນ​ເປົ້າ​ໂຈມ​ຕີ​ໄລຍະ​ໄກ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານບາງຄົນ ເວົ້າວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ເທັກໂນໂລຈີໃນ​ດ້ານອາວຸດຂອງ​ຕົນ ສົມບູນແບບ ແລະເພີ້ມ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນການຕໍ່ລອງກັບສະຫະລັດ ໃນອະນາຄົດ ເພື່ອໃຫ້​ໄດ້​ຮັບການຜ່ອນຜັນມາດ​ຕະການລົງໂທດ ຫຼືບໍ່​ກໍການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ.

ອາທິດແລ້ວນີ້, ເຮືອບິນ F-35 ຂອງສະຫະລັດ 6 ລຳ ຈາກຖານທັບອາກາດ ແອ​ລ​ສັນ (Eielson) ໃນລັດອາ​ລັ​ສ​ກາໄດ້ໄປຮອດເກົາຫຼີໃຕ້ ເພື່ອໄປປະຕິບັດ ໜ້າທີ່ຊົ່ວຄາວຄັ້ງທຳອິດໃນເກົາຫຼີໃຕ້ ເປັນເວລາປະມານ 4 ປີເຄິ່ງ ເພື່ອຊ້ອມ ລົບຮ່ວມກັບເຮືອບິນລົບ​ອາຍ​ພົ່ນຂອງເກົາຫຼີໃຕ້.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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