ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟນຳວິຖີຫຼືລູກສອນໄຟຄຣູສ 2 ລູກ ໃນຕອນເຊົ້າວັນອັງຄານມື້ນີ້ ອີງຕາມຄຳຖະແຫຼງ ຂອງກອງທັບເກົາຫຼີໃຕ້ ຊຶ່ງເປັນການທົດລອງລູກສອນໄຟ ຄັ້ງທີ 5 ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ນັບແຕ່ປີໃໝ່ເປັນຕົ້ນມາ.
ລູກສອນໄຟທັງສອງໄດ້ຍິງຈາກເຂດທີ່ເລິກເຂົ້າໄປຂອງປະເທດ ແລະຕົກລົງໃສ່ທະເລ ຢູ່ນອກແຄມຝັ່ງທາງກ້ຳຕາເວັນອອກຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ອີງຕາມລາຍງານ ຂອງອົງການຂ່າວຢອນຮັບ ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້.
ກອງທັບເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ການຢືນຢັນການຍິງດັ່ງກ່າວ ໃນການສົ່ງຂ່າວໃຫ້ວີໂອເອໂດຍກ່າວວ່າ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຍັງສືບຕໍ່ທຳການວິເຄາະເບິ່ງລາຍລະອຽດໃນການຍິງນີ້ຢູ່.
ນັບແຕ່ຕົ້ນປີນີ້ມາ ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟ ທັງໝົດ 8 ລູກແລ້ວ ໃນລະຫວ່າງການຍິງທົດລອງ 5 ເທື່ອ. ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ເກົາຫຼີເໜືອຂູ່ວ່າ ຕົນຈະເລີ້ມທົດລອງ ລູກສອນໄຟໄລຍະໄກ ແລະອາວຸດນິວເຄລຍຄືນໃໝ່.
ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ພົວພັນໃນກິດຈະການລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໃດໆ ຮວມທັງການຍິງບໍ່ວ່າໃນໄລຍະໃດທັງໝົດ ໂດຍມະຕິທີ່ມີມາເປັນລຳດັບຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ມະຕິເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເກົາຫຼີເໜືອທົດລອງລູກສອນໄຟນຳວິຖີຫຼືລູກສອນໄຟຄຣູສ.
ເມື່ອໄວໆມານີ້ ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ສະແດງຄວາມບໍ່ພໍໃຈ ກັບອັນທີ່ຕົນເອີ້ນວ່າ “ນະໂຍບາຍ ທີ່ເປັນປໍລະປັກ” ຂອງສະຫະລັດ ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ນຳສະເໜີບັນຫານີ້ຕໍ່ການຮ່ວມມືທາງທະຫານລະຫວ່າງສະຫະລັດແລະເກົາຫຼີໃຕ້.
ສະຫະລັດມີກຳລັງທະຫານ ປະມານ 28,000 ຄົນ ໃນເກົາຫຼີໃຕ້ ທີ່ຍັງເຫຼືອມາ ຈາກສົງຄາມເກົາຫຼີໃນຊຸມປີ 1950 ຊຶ່ງໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍການຢຸດຍິງ ແທນທີ່ຈະແມ່ນສົນທິສັນຍາສັນຕິພາບ.
ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ວໍຊິງຕັນ ໄດ້ປະກາດເປັນປະຈຳວ່າ ຕົນເປີດກວ້າງສຳລັບການເຈລະຈາກັບເກົາຫຼີເໜືອ ໂດຍບໍ່ມີການຕັ້ງເງື່ອນໄຂໄວ້ລ່ວງໜ້າ.
ທ່ານຈອນ ເຄີບີ ໂຄສົກຂອງທຳນຽບຫ້າແຈ ກ່າວໃນການຖະແຫຼງຂ່າວ ໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ “ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ສະແດງອອກ ໃນການທີ່ຈະດຳເນີນການໄປໜ້າ ກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້.”
ທ່ານເຄີບີ ກ່າວຢ້ຳວ່າ ສະຫະລັດ ມີຄວາມເປັນຫ່ວງ “ກ່ຽວກັບຄວາມກ້າວໜ້າໃນຄວາມໄຝ່ຝັນທາງດ້ານນິວເຄລຍ ແລະຄວາມສາມາດທາງດ້ານລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ” ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ.
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