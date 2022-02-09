ເກົາຫຼີເໜືອຄຸຍໂມ້ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ຕົນແມ່ນນຶ່ງໃນບໍ່ເທົ່າໃດປະເທດໃນໂລກ ທີ່ສາມາດນຳເອົາອາວຸດນິວເຄລຍເຂົ້າປະຈຳການແລະພັດທະນາລູກສອນໄຟໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະເປັນພຽງປະເທດດຽວ ໃນໂລກ ທີ່ສາມາດລຸກຂຶ້ນຕ້ານຢັນສະຫະລັດ ໂດຍ “ສ້າງຄວາມສັ່ນສະເທືອນໃຫ້ແກ່ໂລກ” ດ້ວຍການທົດລອງລູກສອນໄຟ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງປະເທດໄດ້ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນຍ້ອນການທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ ທີ່ມີມາເປັນລຳດັບຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ຊຶ່ງເປັນການກະທຳທີ່ຖືກຫ້າມ ໂດຍສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ. ເດືອນມັງກອນເປັນເດືອນທີ່ມີການທົດລອງຫຼາຍເປັນປະຫວັດການ ຄືຢ່າງໜ້ອຍມີການຍິງທົດລອງ 7 ເທື່ອ ຮວມທັງ “ລູກສອນໄຟໄວກວ່າສຽງ” ຊະນິດໃໝ່ທີ່ສາມາດເຄື່ອນໄຫວໄປມາດ້ວຍຄວາມໄວສູງ.
ນອກນັ້ນແລ້ວ ການທົດລອງດັ່ງກ່າວ ຍັງເປັນເທື່ອທຳອິດນັບແຕ່ປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ ທີ່ມີການທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດລັດສະໝີປານກາງ ຮວາຊອງ 12 ທີ່ມີຄວາມສາມາດຍິງໂຈມຕີດິນແດນຂອງສະຫະລັດ ໃນເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟີກໄດ້.
ຖະແຫຼງການຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດເກົາຫຼີເໜືອ ກ່າວວ່າ ການທົດລອງເປັນລຳດັບແຕ່ປີໃໝ່ມານີ້ ແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ “ການບັນລຸຜົນທີ່ໜ້າພໍໃຈ” ຊຶ່ງໄດ້ເພີ້ມຄວາມສາມາດ “ໃນການສະກັດກັ້ນ ບໍ່ໃຫ້ເກີດສົງຄາມ” ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ.
ເກົາຫຼີເໜືອຍັງກ່າວອ້າງວ່າ ລູກສອນໄຟຂ້າມທະວີບຮວາຊອງ 15 ທີ່ສາມາດຍິງໄດ້ໄກທີ່ສຸດຂອງເກົາຫຼີເໜືອແຕ່ບໍ່ໄດ້ຍິງທົດລອງມາແຕ່ປີ 2017 ແລະເຊື່ອກັນວ່າ ມີຄວາມສາມາດນຳເອົາຫົວລະເບີດນິວເຄລຍໄປໂຈມຕີເປົ້າໝາຍຕ່າງໆຢູ່ໃນສະຫະລັດໄດ້.
ຖະແຫຼງການຂອງເກົາຫຼີເໜືອກ່າວວ່າ “ໃນທຸກມື້ນີ້ ໂລກບ່ອນທີ່ຫຼາຍໆປະເທດໄດ້ສູນເສຍເວລາໃນການຕໍ່ລອງກັບສະຫະລັດ ດ້ວຍຄວາມອ່ອນນ້ອມແລະເຊື່ອຟັງນັ້ນ ມີແຕ່ປະເທດຂອງເຮົາປະເທດດຽວໃນໂລກທີ່ສາມາດສ້າງຄວາມສັ່ນສະເທືອນດ້ວຍການຍິງລູກສອນໄຟ ທີ່ມີລັດສະໝີຍິງໄປເຖິງແຜ່ນດິນໃຫຍ່ຂອງສະຫະລັດໄດ້.”
ຖະແຫຼງການຍັງເວົ້າຕື່ມວ່າ “ມີ 200 ກວ່າປະເທດໃນໂລກ ແຕ່ມີພຽງບໍ່ເທົ່າໃດປະເທດທີ່ມີລະເບີດໄຮໂດຣເຈັນ ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂ້າມທະວີບ ແລະລູກສອນໄຟທີ່ໄວກວ່າສຽງ.”
ເມື່ອມີການຂໍຄວາມເຫັນ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງຖະແຫຼງການໃນຄັ້ງທີ່ຜ່ານໆມາ ທີ່ເວົ້າວ່າຕົນບໍ່ໄດ້ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ເປັນປໍລະປັກກັບເກົາຫຼີເໜືອ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະເທດດັ່ງກ່າວ ກັບຄືນສູ່ໂຕະເຈລະຈາ ຊຶ່ງເປັນການຮຽກຮ້ອງທີ່ພຽງຢາງໄດ້ປະຕິເສດຕະຫຼອດມາ.
ນອກນັ້ນ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດຍັງເອີ້ນເກົາຫຼີເໜືອວ່າເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງລະຫວ່າງປະເທດ ແລະຄວາມພະຍາຍາມໃນການຫ້າມແຜ່ຜາຍອາວຸດທີ່ມີອະນຸພາບຮ້າຍແຮງຂອງໂລກ.
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