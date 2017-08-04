ຊາວມຽນມາ ພາກັນລະວັງ ໄຂ້ຫວັດໝູ ທີ່ພາໃຫ້ ມີຄົນຕາຍ ​14 ຄົນ

ລັດຖະບານຂອງມຽນມາ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກ ຂໍໃຫ້ປະຊາຊົນ ຢູ່ໃນຄວາມ
ສະຫງົບ ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນການລະບາດຂອງໄຂ້ຫວັດໝູ ສາຍພັນ
H1N1 ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 14 ຄົນນັບແຕ່ມີການລາຍງານກໍລະນີທໍາອິດໃນເດືອນ ແລ້ວນີ້.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ທີ່ຈິງແລ້ວ ສາຍພັນຂອງເຊື້ອໄວຣັສ ທີ່ເປັນສ່ວນນຶ່ງ
ຂອງການລະບາດຄັ້ງໃຫຍ່ຢູ່ທົ່ວໂລກໃນປີ 2009 ທີ່ເກີດມາຈາກໝູນັ້ນ ດຽວນີ້ໄດ້ກາຍ
ເປັນໄຂ້ຫວັດທໍາມະດາ ທີ່ເກີດຕາມລະດູການ ແລະຕິດເຊື້ອ ທີ່ບໍ່ເຮັດໃຫ້ມີການເສຍ
ຊີວິດໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນປີກາຍນີ້.
ແຕ່ວ່າ ແນວໃດກໍຕາມ ການຂາດຄວາມເຊື່ອຕໍ່ຄວາມສາມາດຂອງລັດຖະບານມຽນມາ
ໃນການຮັບມືກັບວິກິດການທາງການແພດ ແລະການຮັບມືໃນຕອນທໍາອິດທີ່ປະກົດວ່າ
ຊ້າ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການຂາດການຕິດຕໍ່ ຊຶ່ງໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ບັນຍາກາດຂອງການຂາດຄວາມ
ເຊື່ອຖື ແຜ່ຂະຫຍາຍອອກໄປ ແລະກໍພັກດັນໃຫ້ຫລາຍຄົນ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດທຸກວິທີທາງ
ປ້ອງກັນບັນຫາດັ່ງກ່າວເອົາເອງ.
ບໍລິສັດໄດ້ຢາຍແຜ່ນໜ້າກາກຄຸມປາກທີ່ໃຊ້ໃນການຜ່າຕັດນັ້ນ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງ
ຕົນໃນຂະນະທີ່ນັກທຸລະກີດບາງຄົນມີຂາຍຢູ່ຮອດໃນອິນເຕີເນັດ.
ນັກເຄື່ອນໄຫວ Thet Swe Win ເປັນຜູ້ນຶ່ງໃນຈໍານວນຜູ້ອາສາມະໝັກຫລາຍຄົນທີ່ເຂົ້າ
ຮ່ວມ ການພະຍາຍາມປຸກລະດົມໃຫ້ຄົນຮູ້ຈັກບັນຫາດັ່ງກ່າວ ໃນວັນທ້າຍອາທິດຢູ່ຕາມຖະໜົນຕ່າງໆນະຄອນຢ້າງກຸ້ງ ຊຶ່ງລວມມີທັງການບອກໃຫ້ປະຊາຊົນລ້າງມື ແລະໃສ່ໜ້າ
ກາກປິດປາກ ທຸກເທື່ອທີ່ອອກໄປຂ້າງນອກ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ