ມຽນມາ ຈະບໍ່ເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງປະທານວຽນຂອງສະມາຄົມບັນດາປະຊາຊາດໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຫຼືອາຊຽນໃນປີ 2026 ຊຶ່ງເປັນຄວາມຫາຍະນະຫຼ້າສຸດຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກນາຍພົນທະຫານປົກຄອງປະເທດເພື່ອໃຫ້ຖືກຮັບຮູ້ຈາກນາໆຊາດ ຫຼັງຈາກໄດ້ເຂົ້າຢຶດອຳນາດ ດ້ວຍຄວາມຮຸນແຮງ ໃນປີ 2021 ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ປະທານາທິບໍດີຂອງຟີລິບປິນ ກ່າວຢູ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ປະເທດຂອງທ່ານໄດ້ຕົກລົງ ທີ່ຈະເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງປະທານວຽນຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວໃນປີ 2026.
ທ່ານບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການອະທິບາຍວ່າ ເປັນຫຍັງມຽນມາ ຈຶ່ງສູນເສຍຕຳແໜ່ງປະທານວຽນທີ່ມີຊື່ສຽງນັ້ນ ແຕ່ນັກການທູດຂອງສະມາຄົມອາຊຽນ 2 ທ່ານກ່າວວ່າ ມັນພົວພັນກັບຄວາມຂັດແຍ້ງຂອງປະຊາຊົນຢູ່ໃນປະເທດ.
ບັນດາລັດຖະບານຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກທີ່ນຳພາໂດຍສະຫະລັດ ໄດ້ປະນາມ ການໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານຂອງທ່ານນາງອອງຊານ ຊູຈີ ທີ່ຖືກເລືອກແບບປະຊາທິປະໄຕ ໂດຍພວກທະຫານໃນປີ 2021 ແລະທວງໃຫ້ພວກເຂົາປ່ອຍທ່ານນາງໃນທັນທີ.