ການກໍ່ຄວາມບໍ່ສະຫງົບທີ່ແກ່ຍາວຢູ່ໃນປະເທດມຽນມາ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນບັນຫາຂັດແຍ້ງຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້ແລະຄວາມວິຕົກກັງວົນກ່ຽວກັບການສະສົມກຳລັງອາວຸດ ຢູ່ໃນຂົງເຂດ ຄາດກັນວ່າ ຈະຄອບງຳວາລະການປະຊຸມ ເວລາຫົວໜ້ານັກການທູດຈາກເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອເຈລະຈາຫາລືໃນອາທິດນີ້ ຢູ່ອິນໂດເນເຊຍ ອີງຕາມລາຍຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ການຮຸກຮານເປັນເວລານຶ່ງປີຂອງຣັດເຊຍເຂົ້າໄປໃນຢູເຄຣນ ແລະການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບຈີນກໍຈະເປັນຈຸດເດັ່ນເຊັ່ນດຽວກັນໃນຂະນະທີ່ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຣັດເຊຍ ທ່ານເຊີເກ ລາວຣັອບ ແລະ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຈີນ ທ່ານຈິນ ກັງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຂອງສະມາຄົມບັນດາປະຊາຊາດໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຫຼືອາຊຽນ ໃນຖານະພາຄີຂອງການສົນທະນາຫາລື ຢູ່ນະຄອນຫຼວງຈາກາຕ້າ ຂອງອິນໂດເນເຊຍ.
ບັນດາຜູ້ຈັດກອງປະຊຸມກ່າວວ່າ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານໂຈ ຊອນ ຮຸຍ ກໍຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄວາມໝັ້ນຄົງອາຊຽນ ຊຶ່ງເປັນກອງປະຊຸມດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ສຳຄັນຂອງພູມີພາກ.