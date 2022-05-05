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ວັນພະຫັດ, 05 ພຶດສະພາ 2022
ເອເຊຍ

ສານສູງສຸດຂອງມຽນມາ ປະຕິເສດການຂໍອຸທອນ ຕໍ່ຄຳ​ຕັດ​ສິນ ຂອງທ່ານນາງອອງຊານ ຊູຈີ

ແຟ້ມຮູບ-ຜູ້ປະທ້ວງ ໄດ້ພາກັນປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານລັດຖະປະຫານທະຫານ ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປ່ອຍໂຕຜູ້ນໍາທີ່ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງ ທ່ານນາງອອງຊານ ຊູຈີ, ໃນນະຄອນຢ້າງກຸ້ງ, ມຽນມາ, ວັນທີ 6 ກຸມພາ 2021.

ການ​ຂໍ​ອຸ​ທອນ​ຕໍ່​ຄຳຕັດສິນໂທດ​ໃຫ້ຕິດຄຸກເປັນເວລາ 5 ປີ ຂອງຜູ້ນໍາມຽນມາທີ່ຖືກປົດ​ອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ ທ່ານນາງອອງຊານ ຊູຈີ ໄດ້ຖືກປະຕິເສດໂດຍສານ ສູງຂອງປະເທດໃນມື້ວັນພຸດວານນີ້.

ມີລາຍງານວ່າ ການຕັດສິນດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນໃນທັນທີທີ່ມີການຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍອຸທອນ, ແລະສານກໍບໍ່ປາຖະໜາໃຫ້ມີການໂຕ້ຖຽງກັນ ຂອງທັງສອງຝ່າຍຢູ່ໃນກໍລະນີນີ້.

ທ່ານນາງ ຊູຈີ ອາຍຸ 76 ປີ, ໄດ້ຖືກຕັດສິນໃຫ້ຕິດຄຸກໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ລຸນຫຼັງພົບວ່າທ່ານນາງມີຄວາມຜິດໃນ 11 ຂໍ້ຫາສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ລວມເຖິງຮັບເງິນສິນບົນ ແລະຄໍາຫຼາຍແທ່ງ ຄິດເປັນຈໍານວນເງິນທັງໝົດ 600,000 ໂດລາ.

ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານນາງ ຮ້ອງຂໍ້ກ່າວຫານີ້ວ່າ ມັນບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນເລີຍ.

ທ່ານນາງ ຊູຈີ ໄດ້ຖືກຕັດສິນໂທດຈໍາຄຸກເປັນເວລາ 6 ປີ ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຫາເຄື່ອນໄຫວເພື່ອຕໍ່ຕ້ານກອງທັບ, ຝ່າຝືນຕໍ່ກົດລະບຽບຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ຂອງລະບົບຄົມມະນາຄົມສື່ສານ.

ທ່ານນາງປະເຊີນກັບຫຼາຍຂໍ້ຫາ, ແລະຖ້າພົບວ່າທ່ານນາງມີຄວາມຜິດ ທ່ານນາງກໍອາດຈະຕິດຄຸກ ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 150 ປີ.

ທ່ານນາງ ຊູຈີ ໄດ້ຖືກກັກບໍລິເວນຢູ່ທີ່ເຮືອນຂອງທ່ານນາງເອງ ນັບຕັ້ງແຕ່ເກີດການກໍ່ລັດຖະປະຫານ ຂອງພວກທະຫານໃນປີທີ່ຜ່ານມາ.

ນັບຕັ້ງແຕ່ມີການເຮັດລັດຖະປະຫານໃນວັນທີ 1 ກຸມພາ 2021, ໄດ້ພາໃຫ້ມີການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລະບອບການປົກຄອງຂອງພວກທະຫານຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ພວກທະຫານ ໄດ້ພາກັນປາບປາມຜູ້ປະທ້ວງຢ່າງຮຸນແຮງຫຼາຍຄົນ, ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ພົນລະເຮືອນ ຫຼາຍກວ່າ 1,800 ຄົນ ໄດ້ຖືກສັງຫານ ແລະໄດ້ຖືກຈັບກຸມ ພ້ອມທັງຕັ້ງຂໍ້ຫາອີກຫຼາຍກວ່າ 10,000 ຄົນ. ອີງຕາມລາຍງານຂອງສະມາຄົມຊ່ວຍເຫຼືອນັກໂທດທາງການເມືອງຂອງມຽນມາ.

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