ມຽນມາ ເອົາມາດຕະການ ໜັກມືຂຶ້ນ ຕໍ່ຕ້ານ ຄູບາຫົວຊາດນິຍົມ

ຄູບາຫົວຊາດນິຍົມອົງນຶ່ງ ໃນມຽນມາ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ
ຢູ່ທີ່ຄ້າຍ ນອກວັດໃຫຍ່ Shwedagon ທີ່ມີຊື່ສຽງໃນນະຄອນຢ່າງກຸ້ງ ເມື່ອອາທິດແລ້ວ
ນີ້ ໄດ້ປະກາດວ່າເພິ່ນແລະພວກປະທ້ວງຄົນອື່ນໆຈະພາກັນຢູ່ທີ່ນັ້ນເປັນເວລາດົນນານ.
ຄູບາ Pyinyar Wuntha ໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນວັນສຸກທີ່ແລ້ວ ສອງມື້ຫຼັງຈາກໄດ້
ເລີ້ມມີການນັ່ງປະທ້ວງວ່າ “ຖ້າຫາກພວກເຮົາໄດ້ຮັບການສະໜອງຕອບຕໍ່ຄຳຮຽກຮ້ອງ
ສາມຂໍ້ ພວກເຮົາຈະຢຸດເຊົາການບອຍຄອດຂອງພວກເຮົາ. ຖ້າບໍ່ດັງນັ້ນພວກເຮົາຈະຕໍ່
ສູ້ຕໍ່ໄປ ຈົນກວ່າລັດຖະບານລາອອກຈາກໜ້າທີ່.”
ຕົກມາເຖິງຕອນແລງວັນອາທິດ ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ພວກເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ພາກັນໜີໄປຈາກ
ບ່ອນປະທ້ວງຂອງເຂົາເຂົ້າ ແລະພວກປະຊາຊົນໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ພາກັນມ້ຽນມັດ
ທຳຄວາມສະອາດມເພື່ອຂ້າເຊື້ອຕາມປະເພນີພື້ນເມືອງຕໍ່ເຂດດັ່ງກ່າວ. ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວ
ໂມງກ່ອນໜ້ານັ້ນ ຕຳຫຼວດໄດ້ທັບມ້າງຄ້າຍຂອງພວກປະທ້ວງ ທີ່ເປັນເຄືອຂ່າຍ ທີ່ນະ
ຄອນ Mandalay ໂດຍໄດ້ຈັບກຸມຄູບາຢ່າງໜ້ອຍຫົກຄົນແລະກ່າວຫາວ່າເຂົາເຈົ້າປະ
ກອບສ່ວນໃນການຍຸຍົງ. ສະຖານທີ່ແຫ່ງທີສາມ ທີ່ເມືອງ Taunggyi ເມືອງເອກຂອງ
ລັດສານ ກໍໄດ້ຖືກກວດລ້າງຂັບໄລ່ເຊັ່ນດຽວກັນ.
ຫ້ອງການທີ່ປຶກສາລັດຖະບານ ຂອງທ່ານນາງ Aung San Suu Kyi ໄດ້ “ສະແດງ
ຄວາມຂອບໃຈ” ຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກປະຊາຄົມທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການນັ່ງປະທ້ວງແລະ
ຄວາມຂອບໃຈດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ໃນເວລາຕໍ່ມາ ຢູ່ໜ້າໜັງສືພິມ Global New
Light of Myanmar ທີ່ໜູນຫຼັງໂດຍລັດຖະບານ.
ພັກສັນນິບາດແຫ່ງຊາດເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ຫລື NLD ຂອງ ທ່ານນາງ Aung Saan
Suu Kyi ທີ່ໄດ້ເຂົ້າກຳອຳນາດເມື່ອນຶ່ງປີກວ່າໆທີ່ຜ່ານມາ ອັນເປັນໄລຍະຂ້າມຜ່ານໄປ
ຈາກການປົກຄອງຂອງພວກທະຫານມາເປັນເວລາຫລາຍສິບປີນັ້ນ ໄດ້ທຳການຕັດສິນ
ແບບເດັດຂາດ ຕໍ່ຕ້ານຄູບາຫົວຊາດນິຍົມກວ່າລັດຖະບານທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫລັງໂດຍ
ພວກທະຫານ ໃນເມື່ອກ່ອນ ຈຶ່ງໄດ້ຮັບຄວາມຍ້ອງຍໍ ໃນເວລາທີ່ລັດຖະບານ ພວມຕ້ອງ
ການຜົນສຳເລັດຢ່າງແທ້ຈິງຢູ່ນັ້ນ.
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