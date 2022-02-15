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ມຽນ​ມ​າ ກ່າວ​ວ່າ ຕົນ​ຈະ​ບໍ່​ໄປ​ຮ່ວມ ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຂອງ​ອາ​ຊຽນ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຮຸນ​ເຊນ (ຊ້າຍ) ກວດ​ແຖວ​ທະ​ຫານກອງ​ກຽດ​ຕິ​ຍົດ ກັບ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​​ມຽນ​ມາ ທ່ານ​ວັນ​ນາ ມອງ ລ​ວິນ (ຂວາ) ເວ​ລາ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຮອດ​ສະ​ໜາມ​ບິນ​ສາ​ກົນ​ເນ​ປີ​ດໍ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 7 ມັງ​ກອນ 2022. (An Khoun Sam Aun/National Television of Cambodia via AP)

ມຽນ​ມາ​ ຈະ​ບໍ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ບັນ​ດາ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ໃນ​ເຂດ​ເອ​ເຊຍ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ໃຕ້ ຫຼືອາ​ຊຽນ ​ຊຶ່ງ​ຈະຈັດ​ຂຶ້ນທີ່​ກຳ​ປູ​ເຈຍ ໃນ​ອາ​ທິດນີ້ ໂດຍ​ປະ​ຕິ​ເສດ​ການ​ເຊື້ອ​ເຊີນ​ ໃຫ້​ສົ່ງ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ທີ່​ບໍ່ສັງ​ກັດ​ກຸ່ມ​ການ​ເມືອງ ແທນ​ທີ່​ຈະ​ແມ່ນ ​ຫົວ​ໜ້າ​ນັກ​ການ​ທູດ​ຂອງ​ຕົນ ນັ້ນ​ຄື​ການ​ປະ​ກາດ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ມຽນ​ມາໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້ ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ ຂອ​ງ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ເອ​ພີ.

ກຳ​ປູ​ເຈຍ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ປະ​ທານ​ວຽນ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ອາ​ຊຽນ​ໃນ​ເວ​ລານີ້ ກ່າວ​ໃນ​ຕົ້ນ​ເດືອນນີ້​ວ່າ ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ດັ່ງ​ກ່າວ ບໍ່​ສາ​ມາດ​ບັນ​ລຸການ​ເຫັນ​ພ້ອມ​ນຳ​ກັນ ທີ່​ຈະເຊື້ອ​ເຊີນທ່ານ​ວັນ​ນາ ມອງ ລ​ວິນ (Wunna Maung Lwin) ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ມຽນ​ມາ ໄປຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດແລະ​ວັນ​ສຸກ​ຈະ​ມາ ນີ້ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ພະ​ນົມ​ເປັນ ​ຂອງ​ກຳ​ປ​ເຈຍ.

ທ່ານ​ວັນ​ນາ ມອງ ລ​ວິນ ໄດ້​ຖືກ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ໃຫ້​ເປັນ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຫຼັງ​ຈາກ​ພວກ​ທະ​ຫານ​ເຂົ້າ​ຢຶດ​ອຳ​ນາດ​ ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ມຽນ​ມາ​ປີ​ກາຍນີ້ ໂດຍ​ໄດ້ໂຄ່ນ​ລົ້ມ​ລັດ​ຖະ​ບານ ທີ່ມາ​ຈາກ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ​ອອງ​ຊານ ຊູ​ຈີ.

ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ທີ່​ຈ​ະ​ຈຳ​ກັດ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມປະ​ຊຸມຂອງ​ມຽນ​ມາ ແມ່ນ​ໄດ້​ສະ​ທ້ອນ​ໃຫ້​ເຫັນ​ການ​ບໍ່​ລົງ​ລອຍ​ກັນກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ບໍ່​ຍອມ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຮ່ວມ​ມື​ຂອງ​ມຽນ​ມາ​ໃນການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ມາດ​ຕະ​ການ​ຕ່າງໆ ທີ່​ໄດ້​ຕົກ​ລົງ​ກັນ​ໂດຍ​ 10 ປະ​ເທດສະມາ​ຊິກ​ຂອງ​ອາຊຽນ​ໃນ​ປີ​ກາຍນີ້ ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ຫລຸດ​ຜ່ອນ​ວິ​ກິດ​ການ ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ ຫລັງ​ຈາກ​ພວກ​ທະ​ຫານ​ເຂົ້າ​ຢຶດ​ອຳ​ນາດ.

ຜູ້​ນຳ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ທະ​ຫານ​ມຽນ​ມາ ນາຍ​ພົນ ມິນ ອອງ ແລັງ ບໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ເຊີນ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ທາງ​ອອນ​ລາຍ​ນ໌​ຂອງ​ພວກ​ຜູ້​ນຳ​ອາ​ຊຽນ ໃນ​ເດືອ​ນ​ຕຸ​ລາ​ປີກາຍນີ້ຍ້ອນ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຕົກ​ລົງ​ກັນ​ໄດ້. ການ​ຕ້ອງ​ຕິ​ໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນ​ບໍ່​ດົນ​ຫຼັງ​ຈາກ​ມຽນ​ມາບໍ່​ຍອມ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ທູດ​ພິ​ເສດ​ຂອງ​ອາ​ຊ່ຽນ ພົບ​ປະ​ກັບ​ທ່ານ​ນາງ​ອອງ​ຊານ ຊູ​ຈີ ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ຄຸມ​ຂັງ​ນັບ​ແຕ່​ພວກ​ທະ​ຫານ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຢຶດ​ອຳ​ນາດ.

ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ມຽນ​ມາ ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ເມື່ອ​ແລງວັນ​ຈັນ​ວານນີ້​ວ່າ “ທັງໆ​ທີ່​ໄດ້​ມີການ​ດຳ​ເນີນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ ໂດຍ​ປ​ະ​ທານ​ຂອງ​ອາ​ຊຽນ​ແລະມຽນ​ມາ​ສ ເພື່ອ​ຊຸກ​ຍູ້​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຢູ່​ໃນ​ອາ​ຊຽນ ແຕ່​ມັນ​ກໍ​ເປັນ​ທີ່​ໜ້າ​ເສຍໃຈ ທີ່​ໄດ້​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ສູ່​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ໃນ​ປີ​ກາຍນີ້ ຊຶ່ງ​ມຽນ​ມາ ໃນ​ທາງ​ຫ​ລັກ​ການ​ແລ້ວແມ່ນ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຮັບ​ເອົາ​ໄດ້. ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້ ມຽນ​ມາ​ຈຶ່ງ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມຫຼື​ແມ່ນ​ກະ​ທັງ​ແຕ່​ງ​ຕັ້ງ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ທີ່​ບໍ່​ສັງ​ກັດ​ກຸ່ມ​ການ​ເມືອງ… ຈຶ່ງ​ຫຼີກ​ລ່ຽງ​ບໍ່​ໄດ້​ໃນ​ເມື່ອ​ມັນ​ຂັດ​ກັບ​ຫຼັກ​ການ ແລະ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ແບບ​ມີ​ການ​ຕາງ​ໜ້າ​ທີ່​ເທົ່າ​ທຽມ​ກັນ​ຢູ່​ໃນ​ອາ​ຊຽນ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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