ລັດຖະບານທີ່ຄວບຄຸມໂດຍກອງທັບມຽນມາ ກ່າວວ່າ ເກືອບເຄິ່ງນຶ່ງຂອງລົດບັນທຸກຫຼາຍກວ່າ 250 ຄັນໄດ້ຕິດຄ້າງຍ້ອນການສູ້ລົບຕໍ່ຕ້ານພວກຊົນເຜົ່າກຸ່ມນ້ອຍຕິດອາວຸດຕ່າງໆ ຢູ່ໃກ້ເຂດຊາຍແດນທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ ທີ່ຕິດກັບຈີນ ໄດ້ຖືກທຳລາຍ ດ້ວຍໄຟໄໝ້ທີ່ເກີດມາຈາກລະເບີດຫຼາຍລູກຖິ້ມລົງໃສ່ໂດຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຫຼື ໂດຣນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ລັດຖະບານທະຫານ ຖິ້ມໂທດໃສ່ການໂຈມຕີ ຂອງກຸ່ມພັນທະມິດພະຣາດອນພາບສາມກຸ່ມ ທີ່ໄດ້ເລີ້ມບຸກໂຈມຕີແບບປະສານງານກັນ ຢູ່ໃນລັດສານ ທາງພາກເໜືອຂອງມຽນມາ ເມື່ອວັນທີ 27 ຕຸລາ.
ກຸ່ມພັນທະມິດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການດຳເນີນການໂຈມຕີໃດໆ. ກຸ່ມພັນທະມິດ ໄດ້ກ່າວອ້າງເຖິງໄຊຊະນະຕ່າງໆຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ ແລະການສູ້ລົບໄດ້ປິດດ່ານຂ້າມຊາຍແດນ ເພື່ອຄ້າຂາຍກັບຈີນ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໝົດທຸກແຫ່ງ.
ກຸ່ມດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຍັງໄດ້ກົດດັນຕໍ່ລັດຖະບານທະຫານ ໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານກອງກຳ ລັງຕິດອາວຸດເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ທີ່ກຳລັງທ້າທາຍການປົກຄອງຂອງຕົນ ຢູ່ໃນເຂດອື່ນໆຂອງປະເທດ ບ່ອນທີ່ການໂຈມຕີໃໝ່ຫຼາຍຄັ້ງ ໄດ້ຖືກດຳເນີນການພາຍຫຼັງການບຸກໂຈມຕີ ເມື່ອວັນທີ 27 ຕຸລາຜ່ານມາ.