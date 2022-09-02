ສານແຫ່ງນຶ່ງຂອງພວກຜະເດັດການທະຫານມຽນມ້າ ໄດ້ຕັດສິນຜູ້ນໍາທີ່ຖືກໂຄ່ນລົ້ມອອກຈາກອໍານາດ ທ່ານນາງອອງ ຊານ ຊູ ຈີ ໃຫ້ຖືກຄຸກ ເປັນເວລາສາມປີ ຍ້ອນສໍ້ໂກງຄະແນນໃນການເລືອກຕັ້ງໃນປີ 2020 ໂດຍໄດ້ເຮັດ ໃຫ້ພັກການ ເມືອງຂອງທ່ານນາງ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຢ່າງຖ້ວມລົ້ນ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງ ການຂ່າວ AFP.
ທ່ານນາງ ຊູ ຈີ ໄດ້ຖືກ “ຕັດສິນລົງໂທດໃຫ້ຂັງຖືກຄຸກເປັນເວລາສາມປີ ດ້ວຍການອອກແຮງງານໜັກ,” ອີງຕາມຄຳເວົ້າຈາກແຫຼ່ງຂ່າວ, ພ້ອມທັງກ່າວຕື່ມວ່າ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນໂນແບລທີ່ມີກຽດ ອາຍຸ 77 ປີຄົນນີ້ ເບິ່ງຄືວ່າຍັງມີສຸຂະພາບທີ່ແຂງແຮງດີຢູ່.
ທ່ານນາງ ຊູ ຈີ ໄດ້ຖືກຄຸມຂັງ ນັບຕັ້ງແຕ່ມີການກໍ່ລັດຖະປະຫານ ໃນປີກາຍນີ້, ແລະທ່ານນາງໄດ້ຖືກຕັດສິນໃນຂໍ້ຫາວ່າທຳການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະຖືກຄຸມຂັງໃນຂໍ້ຫາອື່ນໆ ໂດຍສານຂອງລັດຖະບານຜະເດັດການ, ເຊິ່ງທ່ານນາງໄດ້ຖືກຕັດສິນໃຫ້ຂັງຄຸກເປັນເວລາ 17 ປີ.
ລັດຖະບານທະຫານກ່າວຫາວ່າ ມີການສໍ້ໂກງໃນການລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັ້ງຢ່າງແຜ່ກວ້າງໃນທົ່ວປະເທດ ລະຫວ່າງການເລືອກຕັ້ງເມື່ອເດືອນພະຈິກຂອງປີ 2020, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພັກສັນນິບາດແຫ່ງຊາດເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ຫຼື NLD ຂອງທ່ານນາງ ຊູຈີ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຢ່າງຖ້ວມລົ້ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ບັນດານັກສັງເກດການນາໆຊາດໄດ້ກ່າວວ່າ ເປັນການເລືອກຕັ້ງ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ດຳເນີນໄປຢ່າງເສລີ ແລະມີຄວາມຍຸຕິທໍາກໍຕາມ.
ລັດຖະບານທະຫານໄດ້ປະກາດໃຫ້ຜົນການເລືອກຕັ້ງເປັນໂມຄະ ແລະກ່າວວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ພົບເຫັນ ການສໍ້ໂກງຄະແນນສຽງໃນການລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັ້ງຫຼາຍກວ່າ 11 ລ້ານກໍລະນີ.
ໃນການກ່າວຄໍາປະໄສອອກອາກາດໃນເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານມິນ ອອງ ລາຍ ບໍ່ໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບມື້ທີ່ຈະມີການເລືອກຕັ້ງຄືນໃໝ່, ແຕ່ທ່ານກ່າວວ່າ ພວກເຂົາຈະໄດ້ຈັດການເລືອກຕັ້ງໃໝ່ອີກຄັ້ງນຶ່ງ ເມື່ອໃດທີ່ປະເທດຫາກມີ “ສະຖຽນລະພາບ ແລະຄວາມສະຫງົບແລ້ວ.”
ມີປະຊາຊົນຖືກສັງຫານຫຼາຍກວ່າ 2,200 ຄົນ, ແລະຖືກຈັບຫຼາຍກວ່າ 15,000 ຄົນ ໃນການປາບປາມພວກຄັດຄ້ານລັດຖະບານທະຫານ ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ຢຶດອໍານາດ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງກຸ່ມສັງເກດການທ້ອງຖິ່ນ.