ຜູ້ນໍາ ທີ່ຖືກຢຶດອໍານາດ ຂອງມຽນມາ ປະເຊີນກັບຂໍ້ຫາໃໝ່ ກ່ຽວກັບການສໍ້ໂກງການເລືອກຕັ້ງ

ພວກທະຫານທີ່ປົກຄອງມຽນມາຢູ່ໃນເວລານີ້ ໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ຫາໃໝ່ທາງອາຍາຕໍ່ທ່ານນາງອອງຊານ ຊູຈີ ອະດີດຜູ້ນຳລັດຖະບານພົນລະເຮືອນທີ່ແທ້ຈິງຂອງປະເທດ.
ການປະກາດທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ໂດຍໜັງສືພິມຂອງທາງການ Global New Light of Myanmar ສະບັບທີ່ອອກ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ແຈ້ງວ່າ ທ່ານນາງອອງຊານ ຊູຈີ ອາຍຸ 76 ປີ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ອື່ນໆ ອີກ 15 ຄົນ ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ ກ່ຽວກັບຄວາມຜິດຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນກັບການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປ ໃນເດືອນພະຈິກປີກາຍ ຊຶ່ງພັກສັນນິບາດແຫ່ງຊາດເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຂອງທ່ານນາງອອງຊານຊູຈີ ເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ ດ້ວຍຄະແນນສຽງອັນຖ້ວມລົ້ນ ຕໍ່ພັກ ສະຫະພັນສາມັກຄີແລະການພັດທະນາ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງຈາກພວກທະຫານ.
ພວກທະຫານໄດ້ກ່າວອ້າງວ່າ ມີການສໍ້ໂກງຄະແນນຢ່າງກວ້າງຂວາງເກີດຂຶ້ນທີ່ເປັນເຫດຜົນພາໃຫ້ມີການໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານພົນລະເຮືອນໃນວັນທີ 1 ກຸມພາ. ຄະນະກຳມາທິການເລືອກຕັ້ງຂອງພົນລະເຮືອນໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການກ່າວຫາໂດຍພວກທະຫານທີ່ວ່າມີການສໍ້ໂກງຄະແນນ ຊຶ່ງເປັນການຢືນຢັນ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກກຸ່ມສັງເກດການອິດສະຫຼະເຊັ່ນຕາໜ່າງເພື່ອການເລືອກເສລີໃນເອເຊຍ. ພວກທະຫານຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍໄດ້ປະກາດໃຫ້ຜົນການເລືອກຕັ້ງປີ 2020ເປັນໂມຄະ ແລະໄດ້ຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະຍຸບພັກສັນນິບາດແຫ່ງຊາດເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ.
ທ່ານນາງອອງຊານ ຊູຈີ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ນຳຂອງລັດຖະບານທີ່ຖືກໂຄ່ນລົ້ມ ໃນຖານະທີ່ປຶກສາຂອງລັດ ປະທານາທິບໍດີວິນມິນ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຄົນອື່ນໆໄດ້ຖືກຈັບເຂົ້າຄຸກນັບແຕ່ມີການກໍ່ລັດຖະປະຫານ. ທ່ານນາງຖືກດຳເນີນຄະດີມາຫລາຍເດືອນແລ້ວ ໃນຂໍ້ຫາຕ່າງໆ ຮວມທັງມີເຄື່ອງລົມວິທະຍຸ ວອກກີ-ທອກກີ ທີ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດ ຢູ່ໃນຄວາມຄອບຄອງ ລະເມີດກົດໝາຍຄຸ້ມຄອງໄພທຳມະຊາດທີ່ໄດ້ລະເມີດຂໍ້ຈຳກັດຮັດແຄບກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ໃນລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງ ລະເມີດກົດໝາຍຄວາມລັບຂອງປະເທດ ຍຸແຍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍ ໃຊ້ດິນແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອມູນນິທິການກຸສົນແລະຮັບເງິນສົດທີ່ຜົດໝາຍ 600 ພັນໂດລາ ແລະຄຳອີກ 11 ກິໂລ.
ແຫຼ່ງຂ່າວໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ອົງການຂ່າວຕ່າງໆຊາບວ່າ ການຕັດສິນກ່ຽວກັບຂໍ້ຫາການຍຸແຍ່ ຈະມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 30 ພະຈິກນີ້.
ການປະທະກັນຢ່າງຮຸນແຮງລະຫວ່າງພວກທະຫານແລະປະຊາຊົນທີ່ພາກັນໂຮມຊຸມນຸມປະທ້ວງຂະໜາດໃຫຍ່ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານການປົກຄອງຂອງພວກທະຫານນັ້ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເສຍຊີວິດແລ້ວ ຫຼາຍກວ່າ 1,252 ຄົນ ອີງຕາມສະມາຄົມໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ພວກນັກໂທດການເມືອງ. ການປະທະກັນຢ່າງຮຸນແຮງຍັງໄດ້ມີຂຶ້ນລະຫວ່າງພວກທະຫານ ແລະກຸ່ມກຳລັງປະກອບອາວຸດຂອງຊົນເຜົ່າຕ່າງໆ.
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