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ຜູ້ນໍາ ທີ່ຖືກຢຶດອໍານາດ ຂອງມຽນມາ ປະເຊີນກັບຂໍ້ຫາໃໝ່ ກ່ຽວກັບການສໍ້ໂກງການເລືອກຕັ້ງ

ແຟ້ມຮູບ-ຜູ້ນໍາຂອງມຽນມາ ທ່ານນາງອອງຊານ ຊູຈີ ຕິດຕາມເບິ່ງການສັກຢາວັກຊີນຂອງບັນດາພະນັກງານການແພດ ທີ່ໂຮງໝໍແຫ່ງນຶ່ງໃນນະຄອນຫລວງ ເນປີດໍ, ວັນທີ 27 ມັງກອນ,​ປີ 2021.

ພວກ​ທະ​ຫານ​ທີ່​ປົກ​ຄອງ​ມຽນ​ມາ​ຢູ່​ໃນ​ເວ​ລານີ້ ໄດ້​ຕັ້ງ​ຂໍ້​ຫາ​ໃໝ່​ທາງ​ອາ​ຍາ​ຕໍ່​ທ່ານ​ນາງ​ອອງ​ຊານ ຊູ​ຈີ ອະ​ດີດ​ຜູ້​ນຳ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ຂອງ​ປະ​ເທດ.

ກ​ານ​ປະ​ກາດທີ່​ພິມ​ເຜີຍ​ແຜ່​ໂດຍ​ໜັງ​ສື​ພິມຂອງ​ທາງ​ການ Global New Light of Myanmar ສະ​ບັບ​ທີ່​ອອກ​ ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານນີ້​ ແຈ້ງວ່າ ທ່ານ​ນາງ​ອອງ​ຊານ ຊູ​ຈີ ອາ​ຍຸ 76 ປີ ແລະ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ອື່ນໆ ​ອີກ 15 ຄົນ ໄດ້​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ຜິດ​ຕ່າງໆ ທີ່​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ທົ່​ວ​ໄປ​ ໃນ​ເດືອນ​ພະ​ຈິກ​ປີ​ກາຍ ຊຶ່ງ​ພັກ​ສັນ​ນິ​ບາດ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ເພື່ອ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ​ອອງ​ຊານຊູ​ຈີ ເປັນ​ຜູ້​ໄດ້​ຮັບ​ໄຊ​ຊະ​ນະ ດ້ວຍ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ອັນ​ຖ້ວມ​ລົ້ນ ຕໍ່​ພັກ ສະ​ຫະ​ພັນ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ແລະ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ໜຸນ​ຫຼັງ​ຈາກ​ພວກ​ທະ​ຫານ.

ພວກ​ທະ​ຫານ​ໄດ້​ກ່າວ​ອ້າງວ່າ ມີ​ການ​ສໍ້​ໂກງ​ຄະ​ແນນ​ຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ທີ່​ເປັນ​ເຫດ​ຜົນ​ພາ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ໂຄ່ນ​ລົ້ມ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນໃນ​ວັນ​ທີ 1 ກຸມ​ພາ. ຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ຕໍ່​ການ​ກ່າວ​ຫາ​ໂດຍພວກ​ທະ​ຫານ​ທີ່​ວ່າມີ​ການ​ສໍ້​ໂກງ​ຄະ​ແນນ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນຈາກ​ກຸ່ມ​ສັງ​ເກດ​ການ​ອິດ​ສະ​ຫຼະເຊັ່ນ​ຕາ​ໜ່າງເພື່ອ​ການ​ເລືອກເສ​ລີ​ໃນເອ​ເຊຍ. ພວກ​ທະ​ຫານ​ຫຼັງ​ຈາກນັ້ນ​ ກໍ​ໄດ້​ປະ​ກາດ​ໃຫ້ຜົນ​ການ​ເລື​ອກ​ຕັ້​ງປີ 2020ເປັນ​ໂມ​ຄ​ະ ແລະ​ໄດ້​ຂົ່ມ​ຂູ່​ທີ່​ຈະ​ຍຸບ​ພັກ​ສັນ​ນິ​ບາດ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ເພື່ອ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ.

ທ່ານ​ນາງ​ອອງ​ຊານ ຊູ​ຈີ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຜູ້​ນຳ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ທີ່​ຖືກ​ໂຄ່ນ​ລົ້ມ ໃນ​ຖາ​ນະທີ່​ປຶກ​ສາ​ຂອງ​ລັດ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ວິນ​ມິນ ແລະ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂັ້ນ​ສູງ​ຄົນ​ອື່ນໆໄດ້​ຖືກຈັບ​ເຂົ້າ​ຄຸກ​ນັບ​ແຕ່​ມີ​ການ​ກໍ່​ລັດ​ຖະ​ປະ​ຫານ. ທ່ານ​ນາງຖືກ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ມາ​ຫລາຍເດືອນ​ແລ້ວ ໃນ​ຂໍ້​ຫາ​ຕ່າງໆ ຮວມ​ທັງ​ມີ​ເຄື່ອງ​ລົມ​ວິ​ທະ​ຍຸ ວອກ​ກີ-ທອກ​ກີ ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ຄອບ​ຄອງ ລະ​ເມີດ​ກົດ​ໝາຍ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ໄພ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ທີ່ໄດ້​ລະ​ເມີດ​ຂໍ້​ຈຳ​ກັດ​ຮັດ​ແຄບກ່ຽວ​ກັບ​ໂຄວິດ-19 ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຫາສຽງ ລະ​ເມີດ​ກົດ​ໝາຍ​ຄວາມ​ລັບ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ຍຸ​ແຍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ວຸ້ນ​ວາຍ ໃ​ຊ້​ດິນ​ແບບ​ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ເພື່ອ​ມູນ​ນິ​ທິ​ການ​ກຸ​ສົນແລະ​ຮັບ​ເງິນ​ສົດ​ທີ່​ຜົດ​ໝາຍ 600 ພັນ​ໂດ​ລາ ແລະ​ຄຳ​ອີກ 11 ກິ​ໂລ.

ແຫຼ່ງ​ຂ່າວ​ໄດ້​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ຕ່າງໆ​ຊາບ​ວ່າ ການ​ຕັດ​ສິນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຂໍ້​ຫາ​ການ​ຍຸ​ແຍ່ ຈະ​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 30 ພະ​ຈິກນີ້.

ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຢ່​າ​ງ​ຮຸນ​ແຮງ​ລະ​ຫວ່າງ​ພວກ​ທະ​ຫານ​ແລະ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ທີ່​ພາ​ກັນ​ໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມ​ປະ​ທ້ວງ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່​ເພື່ອ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ຂອງ​ພວກ​ທະ​ຫານນັ້ນໄດ້ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ແລ້ວ ​ຫຼາຍກວ່າ 1,252 ຄົນ ອີງ​ຕາມ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ແກ່​ພວກ​ນັກ​ໂທດ​ການ​ເມືອງ. ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຢ່າງ​ຮຸນ​ແຮງ​ຍັງ​ໄດ້ມີ​ຂຶ້ນ​ລະ​ຫວ່າງ​ພວກ​ທະ​ຫານ ແລະ​ກຸ່ມ​ກຳ​ລັງ​ປະ​ກອບ​ອາ​ວຸດ​ຂອງ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ຕ່າງໆ.

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