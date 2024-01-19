ສະພາອົງການຂ່າວ ທີ່ຫາກໍມີການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃໝ່ ໂດຍກຸ່ມສື່ມວນຊົນອິດສະຫຼະ ຖືກເບິ່ງກັນ ໂດຍພວກນັກວິເຄາະວ່າ ເປັນບາດກ້າວໃນທາງບວກ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຢືດຢຸ່ນປັບໂຕຂອງອົງການຂ່າວ ຢູ່ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ສະພາອົງການຂ່າວອິດສະຫຼະມຽນມາ ຫຼື IPCM ໄດ້ມີການຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່ສະຖານທີ່ແຫ່ງນຶ່ງໃນປະເທດໄທ ທີ່ເປັນເພື່ອນບ້ານ ເມື່ອເດືອນທັນວາຜ່ານມາ ເພື່ອຊຸກຍູ້ສິດເສລີພາບຂອງສື່ມວນຊົນແລະເສີມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການປົກປ້ອງພວກນັກຂ່າວທີ່ໄປ ລາຍງານຂ່າວຢູ່ໃນມຽນມາ.
ນັບແຕ່ພວກທະຫານຢຶດອຳນາດເມື່ອເກືອບສາມປີກ່ອນ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງສື່ມວນຊົນຢູ່ໃນມຽນມາ ໄດ້ເຊື່ອມໂຊມລົງນັບມື້ ໂດຍມີພວກນັກຂ່າວ ແລະອົງການຂ່າວຕ່າງໆ ໄດ້ຕົກເປັນເປົ້າໃນການຈັບກຸມຄຸມຂັງໂດຍພະລະການ.
ມຽນມາ ຖືກຈັດຢູ່ໃນອັບດັບ 2 ທີ່ໄດ້ຈັບກຸມພວກນັກຂ່າວຫຼາຍທີ່ສຸດ ອີງຕາມຂໍ້ມູນຢູ່ໃນລາຍງານທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ໃນວັນພະຫັດທີ 18 ມັງກອນວານນີ້ ໂດຍກຳມະການປົກປ້ອງນັກຂ່າວ.
ອົງການ IPCM ປະກອບດ້ວຍຄະນະກຳມະການກາງ 10 ຄົນ ຮວມທັງປະທານຄະນະກຳມະການ ເລຂາທິການ ແລະນາຍຄັງ ທີ່ມີການເລືອກຕັ້ງ. ໃນຂັ້ນສຸດທ້າຍ ອົງການດັ່ງກ່າວຈະຄະນະກຳມະການກາງທັງໝົດ 15 ຄົນ ຊຶ່ງຈະຮວມທັງຜູ້ຕາງໜ້າຈາກອົງການຂ່າວຕ່າງໆ ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານສື່ມວນຊົນ ທະນາຍຄວາມ ນັກຂ່າວອິດສະຫຼະ ແລະນັກຂ່າວປະຊາຊົນ.
ກອງປະຊຸມເພື່ອສ້າງຕັ້ງສະພາອົງການຂ່າວ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 77 ຄົນ ຮວມທັງຜູ້ຕາງໜ້າສື່ມວນຊົນມຽນມາ ຈາກ 38 ອົງການ.