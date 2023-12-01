ລັດຖະບານທະຫານຂອງ ມຽນມາ ໄດ້ຂັດຂວາງການສື່ສານລະຫວ່າງຜູ້ນຳທີ່ສະໜັບສະໜູນປະຊາຊທິປະໄຕ ທ່ານນາງ ອອງ ຊານ ຊູ ຈີ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານນາງ ແລະ ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານນາງ, ອີງຕາມລູກຊາຍຫຼ້າຂອງລາວ
ທ້າວ ກິມ ອາຣິສ ລູກຊາຍຂອງທ່ານນາງ ຊູ ຈີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອທາງໂທລະສັບວ່າ ລັດຖະບານທະຫານ ມຽນມາ ບໍ່ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ລາວ ສື່ສານກັບແມ່ຂອງລາວ “ເລີຍ,” ເຖິງແມ່ນຈະມີຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ສຸຂະພາບຂອງລາວກໍ່ຕາມ.
ທ່ານນາງ ຊູ ຈີ, ອາຍຸ 78 ປີ, ຖືກຈັບໃນວັນທີ 1 ກຸມພາ 2021, ຫຼັງຈາກກອງທັບໄດ້ຕ່າວປີ້ນຜົນການເລືອກຕັ້ງທີ່ພັກຂອງທ່ານນາງໄດ້ຊະນະ. ການກໍ່ລັດຖະປະຫານໄດ້ປະເຊີນກັບການປະທ້ວງທົ່ວປະເທດ ແລະ ຄວາມຄຽດແຄ້ນໃນທົ່ວໂລກ. ທ່ານນາງໄດ້ຮັບໂທດຂັງຄຸກ 27 ປີ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ຖືກພິຈາລະນາວ່າ ເປັນຂໍ້ກ່າວຫາ ສໍ້ລາດບັງຫຼວງທີ່ບໍ່ມູນຄວາມຈິງ.
ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ທ່ານນາງຖືກປະຕິເສດການປິ່ນປົວສຸຂະພາບສຸກເສີນ ສຳລັບບັນຫາກ່ຽວກັບແຂ້ວ ແລະ ຟັນທີ່ຮ້າຍແຮງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານນາງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການກິນ.
ທ້າວ ອາຣິສ ໄດ້ກ່າວວ່າລາວໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍຫາທ່ານນາງ ແລະ ສິ່ງຂອງປິ່ນປົວປະມານສອງເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ເວລາລາວໄດ້ຍິນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມເຈັບປ່ວຍຂອງທ່ານນາງ. ລາວເວົ້າວ່າ “ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນວ່າ ລາວໄດ້ຮັບມັນ.”
ອີງຕາມລູກຊາຍຂອງລາວ, ທ່ານນາງ ຊູ ຈີ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃຫ້ເຂົ້າຫາທີ່ປຶກສາດ້ານກົດໝາຍຂອງລາວ ນັບຕັ້ງແຕ່ຢ່າງໜ້ອຍເດືອນມັງກອນທີ່ຜ່ານມາ. ທ້າວ ອາຣິສ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ລາວບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ລົມກັບນັກໂທດຄົນອື່ນໆ. ແທ້ຈິງແລ້ວ, ລາວຖືກຂັງດ່ຽວ.”