ພວກປະທ້ວງ ຕໍ່ຕ້ານທະຫານ ໃນມຽນມາ ຫັນໄປຫາກອງກຳລັງຕິດອາວຸດ ຂອງພວກກະບົດຊົນເຜົ່າ ເພື່ອຝຶກແອບດ້ານການທະຫານ

ໃນຂະນະທີ່ຈຳນວນການເສຍຊີວິດ ຈາກການປາບປາມຂອງທະຫານຕໍ່ພວກປະທ້ວງຢ່າງສັນຕິ ຢູ່ໃນມຽນມານັ້ນ ແມ່ນສູງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ປະເທດບາງສ່ວນຢູ່ໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແມ່ນຫັນໄປສູ່ການຕໍ່ສູ້ດ້ວຍອາວຸດ. ພວກເຂົາປ່ຽນການຕໍ່ຕ້ານ ການກໍ່ລັດຖະປະຫານຢ່າງສັນຕິ ຢູ່ໃນຫົວເມືອງຕ່າງໆ ແລ້ວພາກັນມຸ້ງໜ້າໄປເຂົ້າຮ່ວມກອງກຳລັງຂອງພວກກະບົດທີ່ຢູ່ເຂດຊາຍແດນຫ່າງໄກສອກຫລີກຂອງປະເທດ.
ກອງກຳລັງຊົນເຜົ່າທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດແລະໃຫຍ່ທີ່ສຸດກຸ່ມນຶ່ງ ກໍຄືສະຫະພາບກະຫລ່ຽງແຫ່ງຊາດ ຫຼື KNU ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ພວກປະທ້ວງມາຈາກເຂດຕອນລຸ່ມທາງພາກກາງຂອງມຽນມາ ໄດ້ພາກັນຍ່າງຜ່ານພູຜາປ່າດົງ ໄປຫາຄ້າຍຂອງພວກກະບົດ ເພື່ອການຝຶກແບນັບຕັ້ງແຕ່ທ້າຍເດືອນມີນາເປັນຕົ້ນມາ.
ນາຍພົນຕີ ເນີຣດາ ໂບ ເມຍ (Nerdah Bo Mya) ຫົວໜ້າເສນາທິການຂອງອົງການປ້ອງກັນກະຫລ່ຽງແຫ່ງຊາດ ຊຶ່ງເປັນກອງກຳລັງຕິດອາວຸດກຸ່ມນຶ່ງ ຂອງ KNU ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຝຶກແອບ ໃຫ້ພວກຄົນ ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຢາກຈະຝຶກ ແອບແລະຜູ້ທີ່ຢາກຈະຕໍ່ສູ້ຕ້ານລະບອບການປົກຄອງຂອງທະຫານ”.
ນາຍພົນຕີທ່ານນີ້ ເວົ້າອີກວ່າ “ພວກເຮົາຢູ່ໃນເຮືອລຳດຽວກັນ ຊ່ອຍເຫຼືອກັນແລະກັນ. ພວກເຮົາຊ່ອຍກັນລະກັນເພື່ອຈະຢູ່ລອດແລະກຳຈັດລະບອບການປົກຄອງຂອງທະຫານ ແລະຈັດຕັ້ງຂຶ້ນຄືນໃໝ່ ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເອີ້ນວ່າ ລັດຖະ ບານປະຊາທິປະໄຕ.”
ນາຍພົນທ່ານນີ້ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກກຸ່ມກະບົດຊົນເຜົ່າກະຫລ່ຽງ ຣັກໄຄນ໌ ແລະສານ ແມ່ນເຮັດແບບດຽວກັນນີ້.
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