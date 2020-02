ຄະ​ນະ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ຈາກ​ຫ້ອງ​ການ​ໄອ​ຍະ​ການ​ ສານ​ອາ​ຍາ​ສາ​ກົນ ພວມ​ຢູ່​ໃນ​ບັງ​ກ​ລາ​ແດັ​ສ

ເພື່ອ​ເລີ້ມ​ການ​ສືບ​ສວນ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ກ່າວ​ຫາ ໃນ​ການ​ກໍ່​ອາ​ຊະ​ຍາກຳ​ຕໍ່​ຊາວ​ໂຣ​ຮິງ​ຢາ

ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຊົນ​ກຸ່ມ​ນ້ອຍ​ຈາກ​ມຽນ​ມາ.

ໂຄ​ສົກ​ຈາກ​ຫ້ອງ​ການ​ໄອ​ຍະ​ການ ກ່າວ​ວ່າ ຄະ​ນະ​ສືບ​ສວນ​ຈະ​ພາ​ກັນ​ໄປ​ເບິ່ງ​ສູນ​ອົບ​ພະ

​ຍົບ​ແຫ່ງ​ຕ່າງໆແລະ​ເກັບ​ກຳ​ຫຼັກ​ຖານ ​ທີ່​ແນ​ໃສ່ເພື່ອ​ຢາກ​ຮູ້​ຄວາມ​ຈິງ​ໂດຍບໍ່​ມີ​ໃຜ​ຄວບ​ຄຸມ

ກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າ​ແມ່ນ​ຫຍັງ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ພວກ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ຫຼາຍໆ​ພັນຄົນ.

ທ່ານ​ພາ​ຄີ​ໂຊ ໂມ​ຊັອກ​ໂຊ​ໂກ (Phakiso Mochochoko) ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ທີ່​ຮັບ​ຜິດ

​ຊອບໃນ​ວຽກ​ງານ​ການ​ເກັບ​ກຳ​ແລະ​ການ​ຮ່ວມ​ມື ຂອງ​ຫ້ອງ​ການ​ໄອ​ຍະການ​ສານ​ອາ​ຍາ​

ສາ​ກົນ ​ກ່າວ​ວ່າ“ມັນ​ຈະ​ເປັນ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ທີ່​ເປັນ​ອິດ​ສະ​ຫຼະ ເປັນ​ກາງ ບໍ່​ເຂົ້າ​ຂ້າງ​ອອກ​ຂາ

ແລະ​ຍຸຕິ​ທຳ ທີ່​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ແນ​ໃສ່​ເພື່ອ​ຕັດ​ສິນ​ວ່າ​ແມ່ນຫຍັງ​ຄື​ຄວາມ​ຈິງແລະ​ເພື່ອ​ເປີດ

​ເຜີຍຄວາມ​ຈິງວ່າແມ່ນ​ຫຍັງໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນແທ້ໂດຍມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ຄວາມ​ເປັນ​ທຳ

ມາ​ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ໃນ​ການ​ກໍ່​ອາ​ຊະຍາ​ກຳ​ຕໍ່​ຊາວ​ໂຣ​ຮິງ​ຢາ.”

ໃນ​ການ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ​ທີ່​ນະ​ຄອນ​ດາ​ກາ ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານນີ້ ທ່ານໂມ​ຊັອກ​ໂຊ​ໂກ ຂໍ​

ຮ້ອງ​ໃຫ້​ມຽນ​ມາ ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ຄະ​ນະ​ສືບ​ສວນ.

ທ່ານໂມ​ຊັອກ​ໂຊ​ໂກ ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ​ວ່າ ຄະ​ນະ​ສືບ​ສວນ​ຈະ​ອອກ​ຈາກ​ບັງ​ກ​ລາແດັ​ສໃນ

​ວັນພະ​ຫັດເພື່ອ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ນະ​ຄອນ​ເຮກ ບ່ອນ​ທີ່​ສານ​ອາ​ຍາ​ສາ​ກົນ​ຈະ​ທົບ​ທວນ​ເບິ່ງ

​ແຜນການເກັບ​ກຳ​ຄຳ​ໃຫ້​ການ​ແລະ​ຫຼັກ​ຖານ​.ທ່ານໂມ​ຊັອກ​ໂຊ​ໂກ ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ ການ​ສືບ​

ສວນ​ຈະ​ໃຊ້​ເວ​ລາ.ໃນ​ເດືອນ​ແລ້ວນີ້ ສານ​ອາ​ຍາ​ສາ​ກົນ​ໄດ້​ຕັດ​ສິນ​ວ່າ ມຽນ​ມາ​ຕ້ອງ​ໄດ້​

ເອົາ​ບາດ​ກ້າວເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ບໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ເພີ້ມ​ຕື່ມ ຕໍ່​ພວກ​ຊາວ​ໂຣ​ຮິງ​ຢາ ທີ່​

ຍັງ​ເຫຼືອ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນປະ​ເທດ​ມຽນ​ມາ​ເວ​ລານີ້.



A team for the International Criminal Court's Office of the Prosecutor is in Bangladesh to launch



an investigation into alleged crimes against humanity committed against Rohingya people from Myanmar.



A spokesman for the ICC's prosecutor's office says investigators will be visiting refugee camps and collecting



evidence with the aim of getting the unbridled truth about what happened to the thousands of displaced



Phakiso Mochochoko, director of the Jurisdiction, Complementary and Cooperation Division of the ICC office of the prosecutor



" It is going to be an independent, impartial, objective and fair process whose aim is to determine the truth or to uncover the truth of what actually happened, with a view to bring justice to the victims of the crimes on the Rohingyas."