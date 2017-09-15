ອົງການເພື່ອເດັກນ້ອຍຂອງສະຫະປະຊາຊາດກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ລົດບັນທຸກທີ່ຂົນສົ່ງສະບຽງອາຫານສຸກເສີນໄປໃຫ້ເດັກນ້ອຍທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກວິກິດການອົບພະຍົບໂຣຮິງຢາ ກໍາລັງເດີນທາງໄປຍັງບັງກລາແດັສ ທີ່ມີສະມາຊິກຂອງປະຊາຄົມຊາວໂຣຮິງຢາ ທີ່ຫລົບໜີຈາກມຽນມາຫລາຍພັນຄົນ ເພື່ອໄປຫາບ່ອນປອດໄພໃນທີ່ນັ້ນ.
ອີງຕາມອົງການ UNICEF ແລ້ວ ມີຊາວໂຣຮິງຢາຫລາຍເຖິງ 4 ແສນຄົນ ທີ່ໄດ້ຫລົບໜີ ຈາກມຽນມາໄດ້ເຂົ້າໄປໃນບັງກລາແດັສ ແລະປະມານ 60 ເປີເຊັນຂອງຈໍານວນນີ້ ແມ່ນເດັກນ້ອຍ.
ທ່ານ Edouard Beigbeder, ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງອົງການ UNICEF ໃນບັງກລາແດັສ ເວົ້າວ່າ "ມີການຂາດແຄນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ຢ່າງໜັກ, ສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນທີ່ສຸດກໍຄື ທີ່ພັກອາໄສ, ອາຫານ, ແລະນໍ້າສະອາດ. ສະພາບການຢູ່ໃນພື້ນທີດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງໄພຕໍ່ການຕິດພະຍາດທີ່ເກີດມາຈາກນໍ້າ. ພວກເຮົາມີພາລະອັນໃຫຍ່ຫລວງ ຢູ່ຕໍ່ໜ້າຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອໃຫ້ການປົກປ້ອງແກ່ພວກເດັກນ້ອຍຢູ່ໃນສະພາບທີ່ອາດໄດ້ຮັບອັນ ຕະລາຍງ່າຍໆ ເຫລົ່ານີ້. ."
ອົງການ UNICEF ເວົ້າວ່າ ການຊ່ວຍເຫລືອທີ່ອົງການສົ່ງໄປ ລວມມີ ນໍ້າ, ເຄື່ອງໃຊ້ດ້ານສຸຂະອານາໄມ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ແລະສິ່ງຂອງທີ່ຈໍາເປັນອື່ນໆ ທັງມີສະບຽງອາຫານແລະສິ່ງອື່ນໆ ກໍາລັງຈະລໍາລຽງໄປໃຫ້ໃນຕະຫລອດ ຫລາຍໆອາທິດຂ້າງໜ້ານີ້.
ການປະກາດກ່ຽວກັບການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນນຶ່ງມື້ພາຍຫລັງທີ່ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ António Guterres ໄດ້ເວົ້າວ່າສະຖານະການ ດັ່ງກ່າວຮ້າຍແຮງເທົ່າໆກັນກັບການກວດລ້າງຊົນຊາດຊົນເຜົ່າຕໍ່ປະຊາຄົມຊາວໂຣຮິງຢາ.
ເມື່ອມີການຖາມທີ່ເຈາະຈົງວ່າ ການໃຊ້ຄໍາສັບທີ່ວ່າ ການກວດລ້າງຊົນຊາດຊົນເຜົ່າ ເໝາະສົມຫລືບໍ່ ກັບສະພາບຂອງພວກໂຣຮິງຢາ ທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຊາວມຸສລິມ ຢູ່ໃນມຽນມາທີ່ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຖືສາສະໜາພຸດນັ້ນ ທ່ານ Guterres ຕອບວ່າ "ເມື່ອ 1 ສ່ວນ 3 ຂອງພົນລະ ເມືອງຊາວໂຣຮິງຢາ ຕ້ອງໄດ້ຫລົບໜີອອກຈາກປະເທດແລ້ວ ທ່ານມີຄໍາສັບອື່ນອັນໃດບໍ່ ທີ່ຈະພັນລະນາສະພາບການດັ່ງກ່າວໄດ້ດີກວ່ານີ້?".
ທ່ານ Guterres ກ່າວຢູ່ທີ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ ສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ນະຄອນນີວຢອກວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານມຽນມາ ໃຫ້ງົດການເຄື່ອນໄຫວທາງທະຫານ, ຢຸດຕິການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ, ນັບຖືລະບຽບກົດໝາຍ ແລະຮັບຮູ້ສິດໃນການກັບຄືນປະເທດ ຂອງພວກທີ່ຕ້ອງໄດ້ຫລົບໜີອອກຈາກປະເທດໄປນັ້ນ. ຊາວມຸສລິມຢູ່ໃນລັດຣາໄຄ໌ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບສັນຊາດ ຫລືຢ່າງໜ້ອຍ ໃນປັດຈຸບັນກໍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງມີສະຖານະພາບທາງກົດໝາຍ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດດໍາລົງຊີວິດແບບປົກກະຕິໄດ້."
ເນື່ອງຈາກມີຄວາມເປັນຫ່ວງນັບມື້ເພີ້ມຂຶ້ນຢູ່ທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບສະຖານະການຢູ່ໃນລັດຣາໄຄນ໌ ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງມຽນມາ ທ່ານນາງ ອອງຊານ ຊູຈີ ຜູ້ນໍາທີ່ແທ້ຈິງຂອງປະເທດດັ່ງ ກ່າວໄດ້ຍົກເລີກແຜນການທີ່ມີໄວ້ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ວ່າຈະເດີນທາງໄປນະຄອນນີວຢອກເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນອາທິດໜ້ານີ້.
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