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ມຽນມາ ປະຕິເສດ ຕໍ່ການຕ້ອງຕິ ຂອງອົງການ ສປຊ ກ່ຽວກັບ ວິກິດການ ຊາວໂຣຮິງຢາ

ຊາຍຊາວອົບພະຍົບໂຣຮິງຢາ ທ້າວ Nur Ahmad ອາຍຸ 70 ປີ, ແລະພັນລະຍາຂອງລາວ ນາງ Lalu Bibi ແລະຫຼານສາວຂອງພວກເຂົາ ນາງ Ashuka Bibi ອາຍຸ 5 ປີ ຜູ້ທີ່ໄດ້ພາກັນຂ້າມໄປປະເທດບັງກລາແດັສ ໃນມື້ກ່ອນ ຄອຍຖ້າການອະນຸຍາດ ໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນສູນອົບພະຍົບ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ອາໄສຢູ່ໃນທົ່ງນາ ຢູ່ໃກ້ກັບເມືອງ Palong Khali ຂອງບັງກລາແດັສ ໃນຄືນວານນີ້.

ມຽນມາກ່າວວ່າ ການຕ້ອງຕິໂດຍ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຕໍ່ການຮັບມືກັບບັນຫາ
ອົບພະຍົບ ຂອງຕົນນັ້ນ ອາດຈະ “ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຮ້າຍແຮງ” ຕໍ່ການເຈລະຈາ
ກັບບັງກລາແດັສ ທີ່ເປັນເພື່ອນບ້ານ ເພື່ອສົ່ງອົບພະຍົບໂຣຮິງຢາ 600,000 ຄົນ ທີ່ຫລົບ
ໜີຂ້າມຊາຍແດນ ຈາກການປາບປາມຢ່າງໂຫດຮ້າຍປ່າເຖື່ອນ ຂອງພວກທະຫານນັ້ນ.

ທ່ານນາງອອງຊານ ຊູຈີ ຜູ້ນຳທີ່ແທ້ຈິງ ຂອງມຽນມາ ເດີນທາງໄປເຖິງ ສະໜາມບິນ Sittwe ຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມເມືອງ Maungdaw ໃນປະເທດ ຂອງລັດ Rakhin, ວັນທີ 2 ພະຈິກ 2017.
ທ່ານນາງອອງຊານ ຊູຈີ ຜູ້ນຳທີ່ແທ້ຈິງ ຂອງມຽນມາ ເດີນທາງໄປເຖິງ ສະໜາມບິນ Sittwe ຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມເມືອງ Maungdaw ໃນປະເທດ ຂອງລັດ Rakhin, ວັນທີ 2 ພະຈິກ 2017.

ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການ ສະບັບນຶ່ງ ໃນ
ວັນຈັນວານນີ້ ສະແດງ “ຄວາມເປັນຫ່ວງ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ” ກ່ຽວກັບ ລາຍງານຂ່າວ ການ
ລະເມີດສິດທິມະນຸດ ແລະ ການປະຕິບັດແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງກອງທັບ ມຽນມາ ຢູ່ລັດ
ຣາໄຄນ໌ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານເຂົ້າຄວບຄຸມກອງທັບ.

ທຳນຽບຂອງ ທ່ານນາງອອງຊານ ຊູຈີ ຜູ້ນຳທີ່ແທ້ຈິງຂອງມຽນມາ​ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການ
ສະບັບນຶ່ງເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້​ ໂດຍກ່າວວ່າ ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ
ບໍ່ເອົາຫົວຊາຕໍ່ຄວາມຈິງທີ່ວ່າ “ບັນຫາທີ່ກຳລັງປະເຊີນໜ້າ ມຽນມາ ແລະບັງກລາແດັສ
ສາມາດໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ກໍແຕ່ພຽງສອງຝ່າຍເທົ່ານັ້ນ.”

ຖະແຫຼງການກ່າວຕື່ມວ່າ ການເຈລະຈາກັບດາກາ “ພວມດຳເນີນໄປຢ່າງລາບລື່ນ
ແລະ ວ່ອງໄວ.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ

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