ຕຳຫຼວດ ມຽນມາ ໄດ້ຈັບນຶ່ງໃນຫ້າຄົນຈາກເມືອງ ວູຮານ, ເຊິ່ງເປັນຈຸດສູນກາງຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ ຮ້າຍແຮງທີ່ກຳລັງແຜ່ລະບາດຢ່າງວ່ອງໄວນັ້ນ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ ຫຼຸດຂ້າມເຂດຊາຍແດນລະຫວ່າງ ສອງປະເທດດັ່ງກ່າວໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ແລະ ສົ່ງຄືນໃຫ້ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຈີນ.
ມີພຽງແມ່ຍິງຄົນດຽວໃນກຸ່ມທີ່ຖືກວດບໍ່ມີໄວຣັສ ແລະ ຖືກສົ່ງກັບຄືນປະເທດໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາ. ບໍ່ມີຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກໄດ້ເດີນທາງຮອດປະເທດ ຈີນ. ໝູ່ຂອງລາວຍັງຊອກຫາບໍ່ເຫັນເທື່ອ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງຕຳຫຼວດໃນ ມຽນມາ.
ການສົ່ງນາງກັບຄືນປະເທດໄດ້ມີຂຶ້ນນຶ່ງວັນ ຫຼັງຈາກຕຳຫຼວດໃນເມືອງ ຣຸຍລີ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ເຂດຊາຍແດນໃນແຂວງ ຢຸນໜານ ໄດ້ແຈ້ງຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດໃນເມືອງ ມູສ ຂອງ ມຽນມາ ໃຫ້ຕື່ນຕົວສຳລັບຜູ້ຊາຍສີ່ຄົນ ແລະ ແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງ “ທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງວ່າ ຕິດໄວຣັສໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່,” ອີງຕາມໜັງສືທີ່ອອກໃນວັນທີ 5 ກຸມພາ ແລະ ໄດ້ຮັບມາໂດຍວີໂອເອພະແນກ ມຽນມາ.
ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດເມືອງ ມູສ, ຜູ້ທີ່ບໍ່ຢາກໃຫ້ອອກຊື່ຂອງລາວໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ພວກເຮົາກຳລັງຕາມຫາຄົນ ຈີນ ສີ່ຄົນທີ່ກຳລັງສູນຫາຍຢູ່. ມື້ວານນີ້, ພວກເຮົາໄດ້ຊອກຫາຄົນ ຈີນ ທີ່ຫາຍໄປນັ້ນບໍ່ດົນຫຼັງຈາກພວກເຮົາໄດ້ຮັບແຈ້ງການ ແລະ ໄດ້ພົບເຫັນແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງໃນເມືອງ ມູສ. ຫຼັງຈາກພະນັກງານສາທາລະນະສຸກຈາກຝ່າຍພວກເຮົາ ແລະ ຝ່າຍ ຈີນ ໄດ້ທຳການກວດການັ້ນ, ລາວໄດ້ຖືກພົບວ່າມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ. ພວກເຮົາໄດ້ສົ່ງລາວຄືນໃຫ້ຕຳຫຼວດ ຈີນ ມື້ວ່ານນີ້.”
ດຣ. ຕິນ ໂມງ ຢຸນ, ຫົວໜ້າຂອງພະແນກສາທາລະນະສຸກໃນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ, “ພວກເຮົາກວດກາສະຖານທີ່ຕ່າງໆ, ບ່ອນທີ່ຄົນ ຈີນ ທີ່ຫາຍໄປນັ້ນອາໄດ້ອາໄສຢູ່ ໃນເມືອງ ມູສ ແລະ ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ອາດໄດ້ສຳພັດກັບເຂົາເຈົ້າຈະຖືກກວດກາ. ພະແນກຂອງພວກເຮົາໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກທຸກຄົນກຽມພ້ອມທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມການຊີ້ນຳ.”
ໃນຈົດໝາຍນັ້ນ, ຕຳຫຼວດ ຣຸຍລີ ໄດ້ຂໍໃຫ້ຕຳຫຼວດ ມູສ “ຊອກຫາຄົນ ຈີນ ຫ້າຄົນນັ້ນ ໃຫ້ໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້, ຄວບຄຸມເຂົາເຈົ້າໃຫ້ຕົງກັບເວລາ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ ກ່ຽວກັບ ສະຖານະການ. ໃນຂັ້ນຕອນການຊອກຫານັ້ນ, ໃຫ້ລະວັງກັບການປ້ອງກັນຕົນເອງ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການຕິດຕໍ່ໄວຣັສນັ້ນ.”