ກຸ່ມກະບົດຊົນເຜົ່າ ໃນມຽນມາ ກ່າວອ້າງວ່າ ຕົນຍຶດຄ້າຍທະຫານແຫ່ງນຶ່ງ ໃກ້ຊາຍແດນປະເທດໄທ

ກະບົດຊົນເຜົ່າມຽນມາກຸ່ມນຶ່ງ ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ຍຶດເອົາຄ້າຍທະຫານຢູ່ໃກ້ກັບ ຊາຍແດນ
ກັບປະເທດໄທ ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ.
ການສູ້ລົບໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນອັງຄານມື້ນີ້ ຢູ່ໃນເຂດໃກ້ແມ່ນໍ້າຊາລວິນ ທີ່ແບ່ງ
ມຽນມາ ແລະປະເທດໄທ. ພວກຊາວບ້ານຢູ່ທາງຝັ່ງໄທຂອງແມ່ນໍ້າ ໄດ້ ລາຍງານວ່າໄດ້
ຍິນສຽງປືນຢ່າງໜັກດັງຂຶ້ນ ໃນຕອນກ່ອນແຈ້ງ.
ທ່ານປາໂດ ຊໍ ຕໍ ນີ ໂຄສົກຄົນນຶ່ງຂອງສະຫະພັນແຫ່ງຊາດກະຫຼ່ຽງ ກ່າວວ່າ ກຸ່ມຂອງຕົນ
ໄດ້ເຂົ້າຍຶດເອົາຄ້າຍທະຫານ ໃນເວລາປະມານ 5 ໂມງເຊົ້າ ຕາມເວລາໃນທ້ອງຖິ່ນ
(2230 GMT) ບັນດາຜູ້ເຫັນເຫດການ ທາງຂອງຝັ່ງໄທ ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຫັນທະ
ຫານມຽນມາຢ່າງໜ້ອຍຫົກຄົນ ໄດ້ແລ່ນໜີຈາກ ຄ້າຍ.
ກຳລັງກະບົດກະຫຼ່ຽງ ໄດ້ພົວພັນໃນການສູ້ລົບຢ່າງໜັກ ກັບທະຫານມຽນມາ ນັບແຕ່ໄດ້ມີ
ການໂຄ່ນລົ້ມ ລັຖະບານປະຊາທິປະໄຕ ໃນວັນທີ 1 ກຸມພາທີ່ ຜ່ານມາ ໂດຍທຳການໂຈມ
ຕີຄ້າຍທະຫານ ແລະປ້ອມຕຳຫຼວດຢູ່ໃນລັດ ກະຫຼ່ຽງ. ທະຫານໄດ້ຕອບໂຕ້ຄືນດ້ວຍການ
ໂຈມຕີທາງອາກາດຕໍ່ພວກກະບົດ ກະຫຼ່ຽງ ເຮັດໃຫ້ພົນລະເຮືອນ 24,000 ຄົນ ບໍ່ມີທີ່ຢູ່ອາ
ໄສ ຫວ່າງບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້.
ກະຫຼ່ຽງແມ່ນນຶ່ງໃນກຳລັງກະບົດຫຼາຍໆຊົນເຜົ່າຂອງຂອງມຽນມາ ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຂ້າງ ກັບພວກ
ປະທ້ວງ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຈັດການເດີນປະທ້ວງຢ່າງໃຫຍ່ ໃນແຕ່ລະວັນ ຢູ່ທົ່ວ ປະເທດມຽນມາໂດຍ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ນໍາທີ່ແທ້ຈິງ ທ່ານນາງອອງ ຊານ ຊູ ຈີ ແລະລັດຖະບານທີ່ໄດ້ຮັບເລືອກຢ່າງ
ເປັນປະຊາທິປະໄຕ ຂອງທ່ານນາງ ກັບ ຄືນສູ່ອຳນາດ.
ທະຫານໄດ້ກ່າວອ້າງວ່າ ມີການສໍ້ໂກງຄະແນນສຽງຢ່າງແຜ່ກວ້າງ ໃນການ ເລືອກຕັ້ງທົ່ວ
ໄປໃນເດືອນພະຈິກປີກາຍນີ້ ທີ່ເປັນເຫດພາໃຫ້ມີການໂຄ່ນລົ້ມ ລັດຖະບານ.
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