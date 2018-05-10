ຕຳຫຼວດ ມຽນມາ ທີ່ຕິດຄຸກ ໃຫ້ການວ່າ ຄະດີ ຂອງທ່ານ ແມ່ນເປັນການເຕືອນ

ຕຳຫຼວດມຽນມາ ທີ່ຖືກຕິດຄຸກຜູ້ນຶ່ງ ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີ້ມຕື່ມຕໍ່ສານ ໃນວັນພຸດ
ວານນີ້ ກ່ຽວກັບພວກນັກຂ່າວ ຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ 2 ຄົນ ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ
ຈັດສາກໂດຍຕຳຫຼວດນັ້ນ ໄດ້ກາຍເປັນຄະດີການທົດສອບ ກ່ຽວກັບອິດສະຫຼະພາບ ຂອງວົງການຂ່າວຢູ່ໃນປະເທດມຽນມາ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້.
ຮ້ອຍຕຳຫຼວດເອກ ໂມ ຢານ ແນັງ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກສັ່ງໃຫ້ຕິດຄຸກນຶ່ງປີ ຍ້ອນໄດ້ລະເມີດ
ກົດລະບຽບຂອງຕຳຫຼວດນັ້ນ ໃຫ້ການວ່າ ການຕັດສິນໂທດທ່ານແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອ
ຂົ່ມຂູ່ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນອື່ນໆ ຜູ້ທີ່ພິຈາລະນາວ່າ ຈະບອກຄວາມຈິງນັ້ນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ທ່ານນີ້ ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບເຫດການ ທີ່ຜູ້ບັນຊາການຂອງ
ຕຳຫຼວດ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ລູກນ້ອງ ມອບເອກກະສານ “ລັບ” ໃຫ້ແກ່ພວກນັກຂ່າວທັງ 2
ທີ່ກຳລັງຖືກດຳເນີນຄະດີ ໃນຂໍ້ຫາມີເອກກະສານລັບຂອງລັດຖະບານນັ້ນ.
ການໃຫ້ການໃນວັນພຸດວານນີ້ ໂດຍທ່ານໂມ ຢານ ແນັງ ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກ ຄຳໃຫ້ການ
ເທື່ອທຳອິດຂອງທ່ານ ໃນວັນທີ 20 ເມສາຜ່ານມາ ເວລາທີ່ລາວໄດ້ກ່າວວ່າ ເພື່ອນ
ຮ່ວມງານຂອງທ່ານນັ້ນ ໄດ້ຊ່ອຍຈັດສາກຂຶ້ນ ເພື່ອໃສ່ຮ້າຍພວກນັກຂ່າວ.
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