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ຕຳຫຼວດ ມຽນມາ ທີ່ຕິດຄຸກ ໃຫ້ການວ່າ ຄະດີ ຂອງທ່ານ ແມ່ນເປັນການເຕືອນ

​ຮ້ອຍ​ຕຳຫຼວດເອກ ​ໂມ ຢານ ແນັງແມ່ນໄດ້ຖືກຄຸມຕົວໂດຍຕຳຫຼວດ ເພື່ອໄປຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການຂອງສານ ໃນຢາງກຸ້ງ, ມຽນມາ, 9 ພຶດສະພາ, 2018.

ຕຳຫຼວດ​ມຽນມາ ທີ່​ຖືກ​ຕິດ​ຄຸກຜູ້​ນຶ່ງ ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີ້ມຕື່ມຕໍ່​ສານ ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ
​ວານ​ນີ້ ກ່ຽວ​ກັບພວກ​ນັກ​ຂ່າວ ຂອງອົງການຂ່າວຣອຍ​ເຕີ 2 ຄົນ ທີ່​ຖືກກ່າວຫາວ່າ ​
ຈັດ​ສາກ​ໂດຍ​ຕຳຫຼວດນັ້ນ ໄດ້ກາຍເປັນຄະດີການທົດສອບ ກ່ຽວກັບອິດສະຫຼະພາບ ຂອງວົງການຂ່າວ​ຢູ່ໃນ​ປະ​ເທດມຽນມາ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດເອເຊຍ​ຕາ​ເວັນ​ອອກສຽງ​ໃຕ້​.

​ຮ້ອຍ​ຕຳຫຼວດເອກ ​ໂມ ຢານ ແນັງ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຖືກສັ່ງ​ໃຫ້​ຕິດ​ຄຸກນຶ່ງ​ປີ ຍ້ອນ​ໄດ້​ລະ​ເມີດ
ກົດລະບຽບຂອງ​ຕຳຫຼວດນັ້ນ ໃຫ້​ການວ່າ ການຕັດສິນໂທດທ່ານແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອ
​ຂົ່ມຂູ່ ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຄົນ​ອື່ນໆ ຜູ້​ທີ່​ພິຈາລະນາວ່າ ຈະ​ບອກ​ຄວາມ​ຈິງ​ນັ້ນ.

​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໄດ້ທ່ານນີ້ ໄດ້​ໃຫ້​ລາຍ​ລະອຽດ ກ່ຽວ​ກັບເຫດການ ​ທີ່ຜູ້​ບັນຊາ​ການຂອງ​
ຕຳຫຼວດ ​ໄດ້​ສັ່ງ​ໃຫ້​ລູກ​ນ້ອງ ມອບເອກ​ກະສາ​ນ “​ລັບ” ​ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວທັງ 2
ທີ່ກຳລັງຖືກດຳເນີນຄະດີ ໃນຂໍ້ຫາມີ​ເອກກະສານ​ລັບ​ຂອງ​ລັດຖະບານນັ້ນ.

ການ​ໃຫ້​ການໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້ ​ໂດຍ​ທ່ານ​ໂມ ຢານ ແນັງ ມີ​ຂຶ້ນຫຼັງ​ຈາກ ຄຳ​ໃຫ້ການ
ເທື່ອ​ທຳ​ອິດຂອງທ່ານ ​ໃນວັນ​ທີ 20 ​ເມສາຜ່ານມາ ເວລາ​ທີ່​ລາວ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ​ເພື່ອນ​
ຮ່ວມ​ງານ​ຂອງ​ທ່ານນັ້ນ ​ໄດ້ຊ່ອຍ​ຈັດ​ສາກ​ຂຶ້ນ​ ເພື່ອໃສ່ຮ້າຍ​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ພວກນັກຂ່າວ ຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ ທ່ານ ວາ ລົນ (Wa Lone), ກາງແຖວໜ້າ, ແລະທ່ານຂຽວ ໂຊ ອູ, ກາງທາງຫຼັງ, ຄວບຄຸມໂດຍພວກຕຳຫຼວດ ກັບໄປຍັງສານ ຫຼັງຈາກທີ່ພັກ ຮັບປະທານອາຫານກາງເວັນ ໃນຢາງກຸ້ງ, ມຽນມາ, 20 ພຶດສະພາ, 2018.
ພວກນັກຂ່າວ ຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ ທ່ານ ວາ ລົນ (Wa Lone), ກາງແຖວໜ້າ, ແລະທ່ານຂຽວ ໂຊ ອູ, ກາງທາງຫຼັງ, ຄວບຄຸມໂດຍພວກຕຳຫຼວດ ກັບໄປຍັງສານ ຫຼັງຈາກທີ່ພັກ ຮັບປະທານອາຫານກາງເວັນ ໃນຢາງກຸ້ງ, ມຽນມາ, 20 ພຶດສະພາ, 2018.

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