ມຽນມາ ໄດ້ແຊງກາຍ ອັຟການິສຖານ ໃນຖານະເປັນຜູ້ຜະລິດຝິ່ນທີ່ຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງໂລກໃນປີ 2023 ຫຼັງຈາກການຂະຫຍາຍການປູກຝັງສາມປີລຽນຕິດ ຍ້ອນສົງຄາມກາງເມືອງຂອງປະເທດ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນລາຍງານໃໝ່.
ຫຼັງຈາກດົນກວ່າສອງທົດສະວັດໃນຖານະເປັນຜູ້ນຳໜ້າໝູ່ໃນການສະໜອງຝິ່ນຂອງໂລກ, ອັຟການິສຖານ ໄດ້ເຫັນພື້ນທີ່ການຝູກຝິ່ນ ຫຼຸດລົງຈາກ 233,000 ເຮັກຕາໃນປີ 2022 ເປັນຕ່ຳກວ່າ 11,000 ເຮັກຕາໃນປີນີ້ ຍ້ອນການຫ້າມເພາະປູກຝິ່ນ ທີ່ເຄັ່ງຄັດ ຂອງກຸ່ມຕາລີບານທີ່ປົກຄອງປະເທດ.
ໃນເວລາດຽວກັນ, ຊາວກະສິກອນຫຼາຍແລະຫຼາຍກວ່າເກົ່າໃນ ມຽນມາ ໄດ້ຫັນມາປູກຝິ່ນນັບຕັ້ງແຕ່ການຕົກຕ່ຳຢ່າງຮຸນແຮງຂອງເສດຖະກິດ ລຸນຫຼັງການກໍ່ລັດຖະປະຫານ ໂດຍທະຫານໃນປີ 2021 ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະເທດ ເກີດສົງຄາມກາງເມືອງທົ່ວປະເທດ. ຫຼັງຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນ 33 ເປີເຊັນປີກາຍນີ້, ພື້ນທີ່ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການປູກຝິ່ນໃນ ມຽນມາ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນອີກ 18 ເປີເຊັນໃນປີ 2023 ເປັນ 47,000 ເຮັກຕາ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດຊື່ວ່າ ການສຳຫຼວດຝິ່ນໃນເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ 2023, ທີ່ໄດ້ເປີດເຜີຍໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້.
ມັນເຮັດໃຫ້ເປັນພື້ນທີ່ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດທີ່ ມຽນມາ ໄດ້ປູກຝິ່ນນັບຕັ້ງປີ 2013 ເປັນຕົ້ນມາ, ແລະ ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ນຳໜ້າ ອັຟການິສຖານ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2002 ເປັນຕົ້ນມາ.